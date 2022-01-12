Cư dân mạng đang tranh cãi dữ dội trước lời ví von, diễn xuất của Nhật Kim Anh đã ngang tầm với Châu Tấn.

Mới đây, trên mạng xã hội, một số fan hâm mộ của Nhật Kim Anh chia sẻ lại phân cảnh diễn xuất thần của cô trong một bộ phim truyền hình và ưu ái dành lời nhận định diễn xuất của cô ngang tầm với minh tinh của làng giải trí Hoa Ngữ - Châu Tấn. Không những thế, nhiều ý kiến còn nhận xét, khả năng diễn xuất của Nhật Kim Anh vượt qua nhiều nữ diễn viên nổi tiếng như Nhã Phương, Thuý Ngân, Diễm My 9x,… Người hâm mộ lan truyền clip cho rằng diễn xuất của Nhật Kim Anh xuất thần ngang tầm với Châu Tấn - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, nhiều người hâm mộ nhận xét: “Nếu Trung Quốc có Châu Tấn thì mình thấy Việt Nam có Nhật Kim Anh diễn đúng đỉnh... Vai ác chỉ nhìn một ánh mắt thôi cũng đủ sợ”; “Chứ có thể là ai nữa nè? Diễm My, Thúy Ngân hay Nhã Phương? Tôi thấy Nhật Kim Anh diễn xuất ở tầm khác rồi!”...

Tuy nhiên, những nhận xét của người hâm mộ đã kéo theo nhiều tranh cãi dữ dội, phản đối khi so sánh diễn xuất của Nhật Kim Anh đã ngang tầm với Châu Tấn: “Nhật Kim Anh diễn đỉnh nhưng để được coi là một Châu Tấn của Việt Nam thì thật sự vẫn chưa tới tầm"; “Tôi công nhận Nhật Kim Anh diễn đỉnh nhưng nó vẫn thiếu sự già dặn trong lối diễn xuất, chưa thể so sánh với Châu Tấn"... Hiện, sự tranh cãi này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và đang được bàn tán sôi nổi trên diễn đàn mạng xã hội. Những bình luận tranh cãi từ phía cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, Nhật Kim Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi và tính đến nay, cô đã có gần 20 năm kinh nghiệm làm nghề. Ngoài ca hát thì ở lĩnh vực phim ảnh, nữ diễn viên cũng gặt hái rất nhiều giải thưởng danh giá từ truyền hình đến điện ảnh.

Cụ thể, ở màn ảnh rộng, cô từng giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn ca nữ Cầm của Long Thành Cầm Giả Ca tại Liên Hoan Phim Quốc Tế Việt Nam lần thứ nhất tổ chức vào năm 2010. Ở mảng truyền hình thì Nhật Kim Anh cũng được yêu mến qua vô số vai diễn như Thị Bình (Tiếng sét trong mưa), Út Hạnh (Lưới trời), Hà Linh (Gieo gió)... Hiện tại, Nhật Kim Anh vẫn tích cực tham gia diễn xuất nhất là mảng truyền hình bên cạnh việc kinh doanh. Nhiều khán giả mong chờ, cô sẽ có nhiều vai diễn ấn tượng hơn nữa trong thời gian sắp tới.

Nhật Kim Anh rớt nước mắt hát về bé 8 tuổi bị bạo hành: “Từng trận đòn roi trên vai, đêm về lòng con tê tái” Bài hát được viết sau khi nhạc sĩ đọc được những dòng nhật ký bé 8 tuổi bị bạo hành viết cho mẹ. Thương xót cho số phận của cô bé, Nhật Kim Anh đã không kiềm được nước mắt khi hát về con.

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