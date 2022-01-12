Fan ví von Nhật Kim Anh chính là 'Châu Tấn của Việt Nam' đã gây tranh cãi dữ dội: ' Thật sự vẫn chưa tới tầm'

Hậu trường 12/01/2022 10:57

Cư dân mạng đang tranh cãi dữ dội trước lời ví von, diễn xuất của Nhật Kim Anh đã ngang tầm với Châu Tấn.

Mới đây, trên mạng xã hội, một số fan hâm mộ của Nhật Kim Anh chia sẻ lại phân cảnh diễn xuất thần của cô trong một bộ phim truyền hình và ưu ái dành lời nhận định diễn xuất của cô ngang tầm với minh tinh của làng giải trí Hoa Ngữ - Châu Tấn. Không những thế, nhiều ý kiến còn nhận xét, khả năng diễn xuất của Nhật Kim Anh vượt qua nhiều nữ diễn viên nổi tiếng như Nhã Phương, Thuý Ngân, Diễm My 9x,… 

Fan ví von Nhật Kim Anh chính là 'Châu Tấn của Việt Nam' đã gây tranh cãi dữ dội: ' Thật sự vẫn chưa tới tầm' - Ảnh 1
Người hâm mộ lan truyền clip cho rằng diễn xuất của Nhật Kim Anh xuất thần ngang tầm với Châu Tấn - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, nhiều người hâm mộ nhận xét: “Nếu Trung Quốc có Châu Tấn thì mình thấy Việt Nam có Nhật Kim Anh diễn đúng đỉnh... Vai ác chỉ nhìn một ánh mắt thôi cũng đủ sợ”; “Chứ có thể là ai nữa nè? Diễm My, Thúy Ngân hay Nhã Phương? Tôi thấy Nhật Kim Anh diễn xuất ở tầm khác rồi!”...

Tuy nhiên, những nhận xét của người hâm mộ đã kéo theo nhiều tranh cãi dữ dội, phản đối khi so sánh diễn xuất của Nhật Kim Anh đã ngang tầm với Châu Tấn: “Nhật Kim Anh diễn đỉnh nhưng để được coi là một Châu Tấn của Việt Nam thì thật sự vẫn chưa tới tầm"; “Tôi công nhận Nhật Kim Anh diễn đỉnh nhưng nó vẫn thiếu sự già dặn trong lối diễn xuất, chưa thể so sánh với Châu Tấn"... Hiện, sự tranh cãi này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và đang được bàn tán sôi nổi trên diễn đàn mạng xã hội.

Fan ví von Nhật Kim Anh chính là 'Châu Tấn của Việt Nam' đã gây tranh cãi dữ dội: ' Thật sự vẫn chưa tới tầm' - Ảnh 2
Những bình luận tranh cãi từ phía cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Nhật Kim Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi và tính đến nay, cô đã có gần 20 năm kinh nghiệm làm nghề. Ngoài ca hát thì ở lĩnh vực phim ảnh, nữ diễn viên cũng gặt hái rất nhiều giải thưởng danh giá từ truyền hình đến điện ảnh. 

Cụ thể, ở màn ảnh rộng, cô từng giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn ca nữ Cầm của Long Thành Cầm Giả Ca tại Liên Hoan Phim Quốc Tế Việt Nam lần thứ nhất tổ chức vào năm 2010. Ở mảng truyền hình thì Nhật Kim Anh cũng được yêu mến qua vô số vai diễn như Thị Bình (Tiếng sét trong mưa), Út Hạnh (Lưới trời), Hà Linh (Gieo gió)...

Hiện tại, Nhật Kim Anh vẫn tích cực tham gia diễn xuất nhất là mảng truyền hình bên cạnh việc kinh doanh. Nhiều khán giả mong chờ, cô sẽ có nhiều vai diễn ấn tượng hơn nữa trong thời gian sắp tới.

Nhật Kim Anh rớt nước mắt hát về bé 8 tuổi bị bạo hành: “Từng trận đòn roi trên vai, đêm về lòng con tê tái”

Nhật Kim Anh rớt nước mắt hát về bé 8 tuổi bị bạo hành: “Từng trận đòn roi trên vai, đêm về lòng con tê tái”

Bài hát được viết sau khi nhạc sĩ đọc được những dòng nhật ký bé 8 tuổi bị bạo hành viết cho mẹ. Thương xót cho số phận của cô bé, Nhật Kim Anh đã không kiềm được nước mắt khi hát về con.

Xem thêm
Từ khóa:   nhật kim anh được ví diễn xuất ngang tầm Châu Tấn nhật kim anh được so sánh ngang tầm với Châu Tấn diễn xuất của nhật kim anh

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 34 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 4 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 4 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?