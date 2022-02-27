Không còn như 'hình với bóng' bên Titi (HKT), Nhật Kim Anh công khai tình tứ cùng 'phi công' mới, còn đi du lịch chung?

Sau thời gian dài vướng tin đồn hẹn hò với ca sĩ Titi thì mới đây, Nhật Kim Anh bỗng quay ngoắt sang một đối tượng mới. Điều này làm dậy lên đồn đoán giữa nữ ca sĩ và Titi đã "đường ai nấy đi". Không chỉ vậy, mới đây nhất, Nhật Kim Anh còn livestream cập nhật những buổi đi chơi tại Đà Lạt của cô. Đáng chú ý, trong những video này, cư dân mạng không còn thấy hình bóng của Titi nữa mà thay vào đó là bắt gặp chàng trai dạo gần đây thường xuyên công khai xuất hiện tình tứ với nữ ca sĩ là diễn viên Lợi Trần.

Nhật Kim Anh công khai tình tứ bên Lợi Trần thời gian gần đây - Ảnh: Internet

Trong đoạn livestream mới nhất, "Thị Bình" trong phim Tiếng sét trong mưa còn thẳng thắn cho biết, cô và chàng trai trẻ này đã cùng nhau đến Đà Lạt từ sớm. Đặc biệt, cặp đôi còn bị nghi mặc đồ đôi khi cùng diện trang phục "tông xuyệt tông" với áo khoác da phối đồ tối màu bên trong. Suốt buổi phát trực tiếp, cả hai còn liên tục phát “cẩu lương” cho người xem khi dính nhau sát rạt không rời. Người đẹp còn không ngớt miệng khen tình tin đồn "đẹp trai quá”.