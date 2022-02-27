Không còn như 'hình với bóng' bên Titi (HKT), Nhật Kim Anh công khai tình tứ cùng 'phi công' mới, còn đi du lịch chung?

Suốt buổi phát trực tiếp, Nhật Kim Anh và tình mới còn liên tục phát "cẩu lương” cho khán giả khi dính nhau sát rạt không rời.
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Sau thời gian dài vướng tin đồn hẹn hò với ca sĩ Titi thì mới đây, Nhật Kim Anh bỗng quay ngoắt sang một đối tượng mới. Điều này làm dậy lên đồn đoán giữa nữ ca sĩ và Titi đã "đường ai nấy đi". Không chỉ vậy, mới đây nhất, Nhật Kim Anh còn livestream cập nhật những buổi đi chơi tại Đà Lạt của cô. Đáng chú ý, trong những video này, cư dân mạng không còn thấy hình bóng của Titi nữa mà thay vào đó là bắt gặp chàng trai dạo gần đây thường xuyên công khai xuất hiện tình tứ với nữ ca sĩ là diễn viên Lợi Trần.
Trong đoạn livestream mới nhất, "Thị Bình" trong phim Tiếng sét trong mưa còn thẳng thắn cho biết, cô và chàng trai trẻ này đã cùng nhau đến Đà Lạt từ sớm. Đặc biệt, cặp đôi còn bị nghi mặc đồ đôi khi cùng diện trang phục "tông xuyệt tông" với áo khoác da phối đồ tối màu bên trong. Suốt buổi phát trực tiếp, cả hai còn liên tục phát “cẩu lương” cho người xem khi dính nhau sát rạt không rời. Người đẹp còn không ngớt miệng khen tình tin đồn "đẹp trai quá”.
Soi một lượt qua trang cá nhân của đàng trai, có thể thấy, Lợi Trần cũng không ngần ngại chia sẻ hình ảnh trong chuyến du lịch này. Thế nhưng dòng chú thích kèm theo ảnh mới là thứ khiến người hâm mộ đổ dồn sự chú ý. Cụ thể, anh viết: “Đã là người yêu thì đi đâu cũng phải có nhau”. Ngoài ra, Lợi Trần còn gọi Nhật Kim Anh với danh xưng “mợ 3” đầy tình cảm dưới phần trả lời bình luận.
Những hint hẹn hò "rõ mồn một" của cặp đôi khiến người hâm mộ cũng không giấu được sự háo hức và mong ngóng sự xác nhận từ phía 2 người. Được biết, Lợi Trần là một gương mặt diễn viên mới nổi của showbiz Việt. Anh chàng sở hữu gương mặt góc cạnh với vẻ ngoài nam tính, có chút bụi bặm, phong trần. Nam diễn viên để lại nhiều ấn tượng với khán giả qua các vai diễn trong phim: Bi Long Đại Ca, Phượng Khấu, Lật Mặt 2,…