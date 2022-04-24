Vướng nghi vấn mang thai lần 2, Nhật Kim Anh lên tiếng phản hồi, sẵn sàng 'khoe' một thứ để làm rõ thực hư

Hậu trường 24/04/2022 15:24

Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều lời đồn đoán về việc nữ ca sĩ Nhật Kim Anh mang thai lần 2 khiến dân tình bàn tán xôn xao. Mới đây, nữ ca sĩ đã chính thức lên tiếng.

Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều lời đồn đoán về việc nữ ca sĩ Nhật Kim Anh mang thai lần 2. Nguyên nhân xuất phát từ clip nữ ca sĩ hát hò tại nhà riêng được chia sẻ. Trong clip, nữ ca sĩ diện đầm đen bó sát lộ vòng 2 tròn trịa bất thường. Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng để bình luận bàn tán xôn xao, thậm chí có người nhận định, nữ ca sĩ đang mang thai đến tháng thứ 4.

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Mạng xã hội xuất hiện nhiều lời đồn đoán về việc nữ ca sĩ Nhật Kim Anh mang thai lần 2 - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh đã nhanh chóng có bài viết bác bỏ thông tin trên. Theo đó, nữ ca sĩ khoe vòng 2 săn chắc hiện tại và cho biết: "Check cơ bụng sáng nay. Hơi nhạy cảm xíu xíu nha. Nhưng đăng cho các chị em có động lực và cho các chế biết là em không có bầu nha. Đừng đi đồn lung tung tội nghiệp em".

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Bài viết mới đây của nửa ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, giọng ca 8X cũng đính chính đoạn clip mà mọi người thấy trước đó là lúc cô nặng 60kg, sau quá trình luyện tập không ngừng mới có được body như hiện tại và hài hước bày tỏ "anh chị có soi thì soi hình mới, clip mới giúp em nè. Chứ soi hình và clip cũ rồi áp vào ngày nay thì tội cho em quá. Bao nhiêu công sức tập luyện đó".

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

 

Bên dưới bài viết, netizen dành nhiều lời khen ngợi cho vóc dáng hiện tại của nữ ca sĩ. Thậm chí, có người còn nói đùa rằng Nhật Kim Anh nên quay clip luyện tập vì có khi một số anti fan lại bảo đây là hình đã qua chỉnh sửa. Đáp lại lời đề nghị này, Nhật Kim Anh vui vẻ cho biết: "ý hay … để live stream luôn cho trung thực".

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