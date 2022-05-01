Tăng Thanh Hà tiết lộ hành trình 7 năm làm mẹ, trải lòng thế nào lại khiến netizen đồng cảm?

Hậu trường 01/05/2022 14:39

Bài đăng mới đây của Tăng Thanh Hà đã thu hút sự chú ý từ phía người cư dân mạng.

Hơn một thập kỷ được gắn bó và đồng hành cùng Louis Nguyễn, nàng "ngọc nữ" hạnh phúc viên mãn khi có với ông xã 3 nhóc tỳ dễ thương và đáng yêu. Có thể thấy từ khi kết hôn và sinh con cho chồng, Hà Tăng lựa chọn quyết định rút lui khỏi showbiz Việt và dành toàn tâm toàn ý phần lớn thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ cũng như tập trung phát triển công việc kinh doanh của mình. Những khoảnh khắc thường ngày trong cuộc sống vẫn được Tăng Thanh Hà chia sẻ thường xuyên trên Instagram cá nhân.

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Louis Nguyễn chia sẻ bài viết dài, tâm sự bộc bạch về nỗi lòng của người mẹ khiến cho dân tình phải quan tâm, chú ý. Cụ thể, trên Instagram, Hà Tăng viết: "It's been an amazing journey of being a mother! 7 years with many sleepless nights, frustrating moments... but so much love, joy and happiness. To be able to watch my children grow up is truly a blessing and also the hardest part or motherhood. Soon i will miss this corner a lot". (Tạm dịch: Đó là một hành trình tuyệt vời của một người mẹ. 7 năm với nhiều đêm thức trắng, khoảnh khắc thất vọng nhưng nhiều tình yêu, niềm vui và hạnh phúc. Có thể nhìn thấy con mình lớn lên thực sự là một điều may mắn và cũng là điều khó khăn nhất trong việc làm mẹ. Tôi sẽ nhớ góc này rất nhiều").

Tăng Thanh Hà tiết lộ hành trình 7 năm làm mẹ, trải lòng thế nào lại khiến netizen đồng cảm? - Ảnh 1
Tăng Thanh Hà có bài đăng dài, bày tỏ nỗi lòng hành trình 7 năm làm mẹ bỉm. - Ảnh chụp màn hình

Dòng trạng thái trải lòng này của Tăng Thanh Hà đã nhận được nhiều sự đồng cảm, sẻ chia và chạm đến trái tim của các mẹ bỉm. Thông qua những khoảnh khắc ngọt ngào, ý nghĩa được "ngọc nữ" đăng tải trên mạng xã hội, đặc biệt có thể thấy rằng Hà Tăng luôn dành thời gian ở bên cạnh, gần gũi chăm lo các con. Thỉnh thoảng người đẹp cũng thường xuyên vào bếp, tự tay nấu nhiều món ăn ngon cho gia đình nhỏ của mình thưởng thức.

Tăng Thanh Hà tiết lộ hành trình 7 năm làm mẹ, trải lòng thế nào lại khiến netizen đồng cảm? - Ảnh 2
Hiện nay, người đẹp và ông xã Louis Nguyễn đã có 3 nhóc tỳ kháu khỉnh, dễ thương. - Ảnh: IGNV

Được biết, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012 và từ đó trở thành "nàng dâu nhà hào môn" danh giá nhất nhì showbiz Việt. Thời điểm hiện tại, cặp đôi đã có với nhau 3 trái ngọt hôn nhân là các bé Richard - Chloe - Mason.

Tăng Thanh Hà tiết lộ hành trình 7 năm làm mẹ, trải lòng thế nào lại khiến netizen đồng cảm? - Ảnh 3

Tăng Thanh Hà tiết lộ hành trình 7 năm làm mẹ, trải lòng thế nào lại khiến netizen đồng cảm? - Ảnh 4
Đến nay, "ngọc nữ" vẫn không chia sẻ diện mạo của các con cưng trên mạng xã hội. - Ảnh: IGNV

Sau khi có gia đình, Tăng Thanh Hà dần lui khỏi làng giải trí để chuyên tâm phát triển sự nghiệp kinh doanh và chăm sóc gia đình hơn. Nhưng không vì vậy mà độ "hot" của Hà Tăng lại hạ nhiệt, khán giả vẫn quan tâm dõi theo nàng "ngọc nữ". Bởi mỗi khi nữ diễn viên chia sẻ về cuộc sống gia đình, công việc của mình đều có thể trở thành chủ đề gây chú ý, xôn xao từ phía dân tình.

Tăng Thanh Hà tiết lộ hành trình 7 năm làm mẹ, trải lòng thế nào lại khiến netizen đồng cảm? - Ảnh 5

Tăng Thanh Hà tiết lộ hành trình 7 năm làm mẹ, trải lòng thế nào lại khiến netizen đồng cảm? - Ảnh 6
Sau khi rời showbiz Việt, Tăng Thanh Hà dành thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh. - Ảnh: IGNV
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