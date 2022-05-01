Tăng Thanh Hà tiết lộ hành trình 7 năm làm mẹ, trải lòng thế nào lại khiến netizen đồng cảm?

Hơn một thập kỷ được gắn bó và đồng hành cùng Louis Nguyễn, nàng "ngọc nữ" hạnh phúc viên mãn khi có với ông xã 3 nhóc tỳ dễ thương và đáng yêu. Có thể thấy từ khi kết hôn và sinh con cho chồng, Hà Tăng lựa chọn quyết định rút lui khỏi showbiz Việt và dành toàn tâm toàn ý phần lớn thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ cũng như tập trung phát triển công việc kinh doanh của mình. Những khoảnh khắc thường ngày trong cuộc sống vẫn được Tăng Thanh Hà chia sẻ thường xuyên trên Instagram cá nhân.

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Louis Nguyễn chia sẻ bài viết dài, tâm sự bộc bạch về nỗi lòng của người mẹ khiến cho dân tình phải quan tâm, chú ý. Cụ thể, trên Instagram, Hà Tăng viết: "It's been an amazing journey of being a mother! 7 years with many sleepless nights, frustrating moments... but so much love, joy and happiness. To be able to watch my children grow up is truly a blessing and also the hardest part or motherhood. Soon i will miss this corner a lot". (Tạm dịch: Đó là một hành trình tuyệt vời của một người mẹ. 7 năm với nhiều đêm thức trắng, khoảnh khắc thất vọng nhưng nhiều tình yêu, niềm vui và hạnh phúc. Có thể nhìn thấy con mình lớn lên thực sự là một điều may mắn và cũng là điều khó khăn nhất trong việc làm mẹ. Tôi sẽ nhớ góc này rất nhiều").