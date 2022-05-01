Ca khúc về 'người tình sân khấu' Phi Nhung của Mạnh Quỳnh khiến khán giả 'khóc hết nước mắt'

Hậu trường 01/05/2022 09:29

Ca khúc Tìm Em Trong Kỷ Niệm về "người tình sân khấu" Phi Nhung do chính Mạnh Quỳnh chắp bút đã khiến nhiều khán giả xúc động rơi nước mắt khi lắng nghe.

Là một trong những người gắn bó với cố NS Phi Nhung nhất, sự ra đi của cô đã khiến cho ca sĩ Mạnh Quỳnh đến nay vẫn chưa thể nguôi ngoai. Mới đây, anh đã cho phát hành ca khúc Tìm Em Trong Kỷ Niệm thông qua YouTube để bày tỏ nỗi lòng của mình đến với "người tình sân khấu".

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Mạnh Quỳnh đã cho phát hành ca khúc Tìm Em Trong Kỷ Niệm thông qua YouTube để bày tỏ nỗi lòng của mình đến với Phi Nhung - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của Mạnh Quỳnh, anh đã hoàn thành ca khúc này vào ngày 22/3/2022. Sau 8 ngày công chiếu, Tìm Em Trong Nỗi Nhớ của Mạnh Quỳnh đã mau chóng lọt top thịnh hành của Youtube và đạt hơn 558 nghìn lượt xem.

Tuy Tìm Em Trong Kỷ Niệm không hề có từ nào là nhắc đến Phi Nhung nhưng công chúng sau khi nghe xong bài hát này đều nhận ra Mạnh Quỳnh đang viết về cô. Bài hát được cho là được lấy cảm hứng từ thời gian cả hai cùng nhau hoạt động nghệ thuật.

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Tìm Em Trong Kỷ Niệm không hề có từ nào là nhắc đến Phi Nhung nhưng công chúng sau khi nghe xong bài hát này đều nhận ra Mạnh Quỳnh đang viết về cô - Ảnh: Internet

“Tôi trở về thăm người Em nhỏ bé/Từ bao ngày qua cách hai phương trời/Sài Gòn phố xá đông vui/Người người rộn rã hân hoan/Sao mình tôi lạc lõng chơi vơi?/Nhớ quá người ơi! Đường chiều chung bước/Dệt bao mộng mơ suốt tuổi xuân thời/Ngọt ngào ấm áp lời ca/Tình mình dệt gấm thêu hoa/Bao kỷ niệm vẫn chưa phai nhòa/Em ơi! Giờ đây Em ở nơi đâu?/Giọng ca tiếng hát còn đây!/Sao người biền biệt chân mây/Em ra đi về nơi cuối trời…” - Trích bài hát Tìm Em Trong Nỗi Nhớ.

Ngoài những lời nhớ thương mà Mạnh Quỳnh gửi đến Phi Nhung, trong ca khúc này nam ca sĩ cũng điểm lại tên của loạt phòng trà mà cả hai từng đi diễn cùng nhau như phòng trà Đồng Dao, Không Tên, Trống Đồng,....

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Kể từ khi Phi Nhung qua đời, Mạnh Quỳnh vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật cả ở thị trường hải ngoại và Việt Nam - Ảnh: Internet

Kể từ khi Phi Nhung qua đời, Mạnh Quỳnh vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật cả ở thị trường hải ngoại và Việt Nam nhưng anh chỉ diễn một mình và không song ca với ai. Những buổi biểu diễn có sự góp mặt của nam ca sĩ đều trong tình trạng cháy vé, khán giả muốn xem thêm đều phải đăng ký xem trực tuyến mất phí.

Trước đây, bên cạnh những khán giả thông cảm và cùng sẻ chia nỗi mất mát khi Phi Nhung ra đi với Mạnh Quỳnh thi cũng có nhiều người chỉ trích nam ca sĩ vắng mặt trong những ngày quan trọng của Phi Nhung. Mạnh Quỳnh cũng đáp rằng: "Đã có một số người cay nghiệt nói rằng 49 ngày của Phi Nhung, Quỳnh không có mặt tại chùa, 100 ngày tôi cũng không xuất hiện. Thực ra Mạnh Quỳnh có mặt quý vị ạ, Mạnh Quỳnh đến rất lâu một mình thôi không ai biết đâu”, anh chia sẻ trong show tưởng niệm Phi Nhung."

Mạnh Quỳnh lần đầu lên tiếng về thông tin không tham dự lễ tang 49 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung, làm một điều đặc biệt khiến dân tình cảm động ngay trên sân khấu

Mạnh Quỳnh lần đầu lên tiếng về thông tin không tham dự lễ tang 49 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung, làm một điều đặc biệt khiến dân tình cảm động ngay trên sân khấu

Mới đây, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã có buổi gặp mặt đầu tiên tại Việt Nam sau nhiều năm xa cách vì dịch bệnh. Tại đây, nam ca sĩ đã nhắc đến cố ca sĩ Phi Nhung khiến nhiều người xúc động.

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