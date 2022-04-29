Mới đây, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã có buổi gặp mặt đầu tiên tại Việt Nam sau nhiều năm xa cách vì dịch bệnh. Tại đây, nam ca sĩ đã nhắc đến cố ca sĩ Phi Nhung khiến nhiều người xúc động.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh là "người tình âm nhạc" của cố ca sĩ Phi Nhung. Không chỉ có tiếng hát, cử chỉ ngọt ngào khi đứng chung sân khấu, trong cuộc sống thường nhật, cả hai rất thân thiết đến nỗi nhiều người từng nghĩ Mạnh Quỳnh là một nửa của Phi Nhung và ngược lại. Mới đây, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã có buổi họp mặt với người hâm mộ đầu tiên tại Việt Nam sau nhiều năm xa cách vì dịch bệnh. Tại đây, nam ca sĩ giãi bày về sự khó khăn trước sự ra đi đột ngột của người bạn thân: "Quý vị biết rằng bản thân Mạnh Quỳnh sau khi Phi Nhung ra đi, bao nhiêu công việc và áp lực đã đổ xuống vai Mạnh Quỳnh. Và Quỳnh không một lời than vãn và chấp nhận để làm những điều trước khi Phi Nhung qua đời hai đứa thường hứa hẹn với nhau sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường nghệ thuật để phục vụ cho đời và những khán giả thân yêu".

Hình ảnh của Mạnh Quỳnh tại đêm nhạc - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, lần đầu tiên Mạnh Quỳnh lên tiếng giải thích về nghi vấn không tham gia tang lễ của cố ca sĩ: "Dĩ nhiên khi chấp nhận làm người của công chúng phải có người thương kẻ ghét, đó là chuyện thường. Nhưng có một lần Mạnh Quỳnh đăng một dòng trạng thái than vãn sau khi Phi Nhung ra đi, đã có một số người cay nghiệt nói rằng tại 49 ngày của Phi Nhung, Quỳnh không có mặt tại chùa, hoặc là 100 ngày tôi cũng không xuất hiện. Thực ra Mạnh Quỳnh có mặt quý vị ạ, Mạnh Quỳnh đến rất là lâu một mình thôi không ai biết đâu". Mạnh Quỳnh ôm ảnh Phi Nhung và chụp hình với tất cả người hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình Sau đó, Mạnh Quỳnh chia sẻ, nhắn nhủ tới người hâm mộ: "Mọi người thấy đấy, mới cách đây một năm Phi Nhung vẫn còn khỏe mạnh, vui tươi, đùa giỡn, nói cười trên sân khấu với tôi. Tôi nhớ lần trước tôi về Việt Nam vẫn có Phi Nhung bên cạnh. Vậy mà hôm nay tôi về Việt Nam, đứng đây chỉ có một mình, cạnh chiếc ghế của Phi Nhung nhưng không còn Phi Nhung hiện diện nữa. Cuộc đời này rất ngắn ngủi, tôi mong chúng ta hãy yêu thương nhau thật nhiều. Hãy thương nhau khi còn có thể", nam ca sĩ tiếp tục bộc bạch.

Cuối buổi giao lưu, Mạnh Quỳnh gây xúc động khi nam ca sĩ bất ngờ ôm ảnh Phi Nhung và chụp hình với tất cả người hâm mộ trong sự niềm nở, thân thiện.

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