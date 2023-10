Ca khúc mới ra mắt chưa kịp xô đổ những 'kỷ lục' trong âm nhạc, Sơn Tùng M-TP lại phải đối diện với cảnh bị gỡ bỏ video chỉ vì điều này

Sau khoảng thời gian im tiếng khá lâu, tối ngày hôm qua nam ca sĩ đình đám Sơn Tùng M-TP đã chính thức comeback với khán giả. Cụ thể, ca khúc ''There's no one at all'' do nam ca sĩ thể hiện, được công chiếu trên Youtube vào tối ngày 28/4. Bài hát nhận về rất nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ giới trẻ và khen ngợi giai điệu, cũng như lời nhạc.

Bài hát của Sơn Tùng được rất nhiều bạn trẻ yêu mến - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ phận netizen cho rằng MV mới của Sơn Tùng đang làm ảnh hưởng xấu tới những người trẻ. Cụ thể, trao đổi với PV Zing News, ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục PTTH&TTĐT (Bộ TT&TT) cho biết, ông đã xem MV There's No One At All ba lần.