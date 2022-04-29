Ca khúc mới ra mắt chưa kịp xô đổ những 'kỷ lục' trong âm nhạc, Sơn Tùng M-TP lại phải đối diện với cảnh bị gỡ bỏ video chỉ vì điều này

Hậu trường 29/04/2022 15:08

Mới đây, MV mới của ca sĩ Sơn Tùng M -TP vừa ra mắt vào tối ngày 28/4 đã thu hút rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ và nhận về hàng loạt mỹ từ khen ngợi, nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu MV ''There's no one at all'' đang đối diện với việc sắp sửa bị bay màu.

Sau khoảng thời gian im tiếng khá lâu, tối ngày hôm qua nam ca sĩ đình đám Sơn Tùng M-TP đã chính thức comeback với khán giả. Cụ thể, ca khúc ''There's no one at all'' do nam ca sĩ thể hiện, được công chiếu trên Youtube vào tối ngày 28/4. Bài hát nhận về rất nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ giới trẻ và khen ngợi giai điệu, cũng như lời nhạc.

Ca khúc mới ra mắt chưa kịp xô đổ những 'kỷ lục' trong âm nhạc, Sơn Tùng M-TP lại phải đối diện với cảnh bị gỡ bỏ video chỉ vì điều này - Ảnh 1
Bài hát của Sơn Tùng được rất nhiều bạn trẻ yêu mến - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ phận netizen cho rằng MV mới của Sơn Tùng đang làm ảnh hưởng xấu tới những người trẻ. Cụ thể, trao đổi với PV Zing News, ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục PTTH&TTĐT (Bộ TT&TT) cho biết, ông đã xem MV There's No One At All ba lần.

"Hình ảnh trong MV có nội dung tiêu cực tới giới trẻ, thể hiện suy nghĩ, lối sống và hành động tự tử gây tác hại lớn. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều bạn trẻ có vấn đề về tâm lý sau hai năm về đại dịch, hình ảnh đó càng nguy hiểm", ông Do chia sẻ.

Ca khúc mới ra mắt chưa kịp xô đổ những 'kỷ lục' trong âm nhạc, Sơn Tùng M-TP lại phải đối diện với cảnh bị gỡ bỏ video chỉ vì điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
Ca khúc mới ra mắt chưa kịp xô đổ những 'kỷ lục' trong âm nhạc, Sơn Tùng M-TP lại phải đối diện với cảnh bị gỡ bỏ video chỉ vì điều này - Ảnh 3
There's No One At All đang đứng trước nguy cơ bị gỡ bỏ dù mới chỉ ra mắt - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, ông Lê quang Tự Do cũng cho hay MV của Sơn Tùng vi phạm khoản 4, Điều 3, Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động biểu diễn. Cục PTTH&TTĐT đang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có hướng xử lý chính thức.

Chính vì vậy, khả năng cao bài hát mới nhất của nam ca sĩ sinh năm 1994 sẽ phải bị gỡ bỏ vì những hình ảnh tiêu cực trong video. Kể từ sau lùm xùm chia tay với ''người tình tin đồn'' Thiều Bảo Trâm, vận đen vẫn cứ tiếp tục đeo bám giọng ca ''Cơn Mưa Ngang Qua'' khi liên tiếp những chuyện không hay xảy ra gần đây với nam ca sĩ. 

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