Sơn Tùng 'nhá hàng' tạo hình sản phẩm comeback, netizen 'ngán ngẩm' lại cố 'đạo nhái' G-Dragon

Sơn Tùng vừa công bố poster sản phẩm comeback, netizen liền soi ra được điểm tương đồng với G-Dragon.

Sau thời gian vắng bóng, Sơn Tùng đã chính thức trở lại đường đua Vpop. Vừa qua, Sơn Tùng nhá hàng poster có dòng chữ: "There's no one at all". Theo nam ca sĩ đây chính là "ngọn núi" mà anh phải chinh phục bởi trong lần comeback này, Sơn Tùng sẽ ra mắt ca khúc Tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp. Sơn Tùng nhá hàng poster sản phẩm comeback - Ảnh: FBNV Trước đó, Sơn Tùng còn đăng tải một đoạn tiếng Anh và đính kèm dòng trạng thái: "Giải tiếp đi". Theo đó, đáp án điền vào ô trống của đoạn văn trên khi ghép lại sẽ tạo thành một câu "There's no one at all" (tạm dịch: Không có một ai cả).

"Câu hỏi" nhá hàng gây khó hiểu CĐM - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, dòng trạng thái này lại gây nên nhiều ý kiến trái chiều dư luận. Cụ thể, cùng thời điểm đó, “tình cũ chưa công khai” Thiều Bảo Trâm cũng đang "nhá hàng" ca khúc mới “ Sau Lưng Anh Có Ai Kìa”. Chính vì thế, không ít cư dân mạng cho rằng, đây là "lời đáp trả" đầy ẩn ý của nam ca sĩ dành cho bạn gái cũ. Tuy nhiên, một số khác lại khẳng định, động thái này có chăng là thông báo cho sự trở lại của Sơn Tùng và không liên quan đến ca khúc mới của Thiều Bảo Trâm. Tựa MV comeback của "sếp" từng được cho là "lời đáp" cho MV mới của tình cũ - Ảnh: Internet Mới đây, ê-kíp của Sơn Tùng M-TP đã hé lộ hình ảnh đầu tiên của anh chàng trong MV "comeback" sắp ra mắt. Trong tựa đề comeback cùng chiếc áo thương hiệu gắn tên "There's No One At All". Các thành viên của M-TP Entertainment tiếp tục gây tò mò với công chúng bằng tạo hình mới mẻ của anh. Giọng ca “Chúng ta của hiện tại” mồ hôi rơi xuất hiện trong tạo hình mới mẻ cùng với mái tóc xoăn xù bông với thời trang đậm chất mùa đông được thể hiện qua các phụ kiện như chiếc mũ len màu vàng, chiếc áo khoác bông nỉ.

Tạo hình của Sơn Tùng trong Mv mới - Ảnh: FBNV Tuy nhiên sau khi hình ảnh được công bố ra công chúng, netizen đã "soi ra" sự tương đồng giữa Sơn Tùng M-TP cùng với tạo hình của G-dragon (BIGBANG) trong MV Michi Go 8 năm trước. Tạo hình của Sơn Tùng có điểm tương đồng GD - Ảnh: Internet Cụ thể trong MV Michi Go ra mắt vào năm 2013, G-Dragon đã biến hoá theo nhiều phong cách khác nhau. Nhưng chủ đạo nhất trong tạo hình trong MV này là phong cách với bộ tóc xoăn xù mì và đội mũ. MV Michi Go ra mắt vào năm 2013 của G-Dragon - Ảnh: Internet Mặt khác, hình ảnh G-Dragon với mái tóc xoăn khi đội mũ cũng khiến dân tình có một phen bàn tán vì sự giống nhau này. - Nhìn chung ai cũng có điểm tương đồng, các bạn soi như thế thì không được. - Đã quá quen với kiểu như thế này rồi, không có gì bất ngờ. - Thôi thôi, có bằng chứng gì mà bảo người ta đạo. - Nhìn hình đôi khi tôi cũng nhầm là G-Dragon thật sự. Hiện tại chưa biết thực hư ra sao, các Sky nói riêng và CĐM nói chung vẫn tiếp tục "hóng" những thông tin tiếp theo của sản phẩm comeback này.

Màn 'cà khịa' đầy thâm sâu của Sơn Tùng M-TP ngay khi 'tình cũ' tin đồn Thiều Bảo Trâm vừa nhá hàng comeback khiến netizen được một phen rối não? Cộng đồng Sky được một phen dậy sóng bởi sự xuất hiện tài khoản "chính chủ" Sơn Tùng M-TP đi bình luận dạo quanh các diễn đàn. Nội dung bình luận được cho là đang ngầm ý "cà khịa" sản phẩm âm nhạc mới nhất của "tình cũ" Thiều Bảo Trâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/son-tung-nha-hang-tao-hinh-san-pham-comeback-netizen-ngan-ngam-lai-co-dao-nhai-g-dragon-462452.html