Sơn Tùng 'nhá hàng' tạo hình sản phẩm comeback, netizen 'ngán ngẩm' lại cố 'đạo nhái' G-Dragon

Sau thời gian vắng bóng, Sơn Tùng đã chính thức trở lại đường đua Vpop. Vừa qua, Sơn Tùng nhá hàng poster có dòng chữ: "There's no one at all". Theo nam ca sĩ đây chính là "ngọn núi" mà anh phải chinh phục bởi trong lần comeback này, Sơn Tùng sẽ ra mắt ca khúc Tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp.

Sơn Tùng nhá hàng poster sản phẩm comeback - Ảnh: FBNV

Trước đó, Sơn Tùng còn đăng tải một đoạn tiếng Anh và đính kèm dòng trạng thái: "Giải tiếp đi". Theo đó, đáp án điền vào ô trống của đoạn văn trên khi ghép lại sẽ tạo thành một câu "There's no one at all" (tạm dịch: Không có một ai cả).