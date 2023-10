Vừa 'thả xích' sản phẩm âm nhạc mới hậu ồn ào 'trà xanh - chủ tịch', Sơn Tùng M-TP gặp ngay 'HỌA' khôn lường: Lối đi nào cho 'sếp'?

Sau nhiều ngày nhá hàng rầm rộ trên MXH, tối ngày 28/4, Sơn Tùng M-TP đã chính thức phát hành MV ca nhạc tiếng Anh với tự đề There's no one at all. Ngay sau khi ra mắt, MV này đã nhanh chóng leo lên top 1 trending, lật đổ "ngôi vương" của "tình cũ tin đồn" Thiều Bảo Trâm và bà mẹ bỉm sữa Đông Nhi.

Ngay sau đó ít giờ, trả lời PV Zing News, ông Lê Quang Tự Do Phó cục trưởng Cục PTTH&TTĐT (Bộ TT&TT) cho hay đã nhận được công văn của Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về hướng xử lý với MV There's No One At All, chứa hình ảnh tiêu cực, gây tranh cãi.

"Cục PTTH&TTĐT sẽ gửi văn bản, yêu cầu YouTube chặn MV này", ông nói.

Trong văn bản gửi Thanh tra Bộ và Cục PTTH&TTĐT (Bộ TT&TT), Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình There's No One At All mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Trên MXH, người xem cũng đồng loạt bày tỏ quan điểm trái chiều xung quanh nội dung MV này. Cụ thể, một bài đăng của hot mom Trần Thu Hà trên trang cá nhân đã thu về lượt tương tác khủng khi cô bày tỏ quan điểm về sản phẩm âm nhạc của giọng ca gốc Thái Bình.

Bài đăng của nữ tác giả/hot mom Trần Thu Hà - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nữ tác giả này bày tỏ: "Rất mong Sơn Tùng M-TP điều chỉnh hoặc cắt bỏ đoạn cuối của clip "There's no one at all". Lúc này clip đã có 5 triệu views, nhưng đoạn kết thúc clip là những cảnh rất tiêu cực, quá ám ảnh, nhất là sau những chuyện tương tự vừa xảy ra mới đây.

Sơn Tùng là thần tượng của rất nhiều các bạn trẻ. Tuổi mới lớn nghe Sơn Tùng nhiều lắm. Những MV và hành động cuả Sơn Tùng sẽ ảnh hưởng đến rất lớn đến các bạn ấy. Nên dù chỉ 1 trẻ bắt chước theo đoạn cuối clip cũng là quá kinh hãi rồi, đúng không?"

Được biết, cảnh cuối trong MV của Sơn Tùng ghi lại cảnh nam ca sĩ đứng trên lầu cao, khuôn mặt bình thản, mỉm cười nhẹ kèm theo hàng nước mắt lăn dài. Kế đó, nhân vật của Sơn Tùng thả người rơi tự do (hay nói cách khác là tự tử). Mặc dù chỉ vỏn vẹn chưa đến 5s nhưng cũng khiến không ít netizen phản đối.

Phân cảnh gây tranh cãi ở cuối video - Ảnh chụp màn hình

Nguyên do đến từ việc, suốt những tháng đầu năm 2022, đã có liên tiếp các vụ nam/nữ sinh nhảy lầu tự tử, nghi do áp lực học tập khiến dư luận xót xa. Chính vì vậy việc lồng ghép phân cảnh này trong MV khiến nam ca sĩ bị chỉ trích không ngừng.

Bên dưới bài viết của hot mom Trần Thu Hà, nhiều ý kiến của CĐM cũng đồng tình và cho rằng MV lần này thực sự chưa phù hợp với giới trẻ.

Ý kiến của CĐM bên dưới bài viết - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, tối 28/4, Sơn Tùng M-TP khẳng định There is no one at all chính là bước ngoặt đánh dấu chặng đường mới của mình với một tình yêu thuần khiết dành cho âm nhạc. Tuy nhiên, hiện tại phía Sơn Tùng vẫn chưa có bất kỳ phản hồi hay động thái nào liên quan đến vụ việc.