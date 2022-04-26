Mạnh Quỳnh bay vội về Việt Nam tổ chức đêm nhạc cho Phi Nhung, vừa đến nơi đã có ngay hành động đặc biệt, vô tình hé lộ mối quan hệ thật sự với các con nuôi của 'người tình sân khấu'

Hậu trường 26/04/2022 19:31

Mới đây, ngay khi vừa đáp chuyến bay về Việt Nam, Mạnh Quỳnh đã có ngay một hành động đặc biệt dành cho cố ca sĩ Phi Nhung khiến không ít người xúc động.

Là người bạn tri kỉ, đồng hành cùng cố ca sĩ Phi Nhung trên chặng đường âm nhạc trong thời gian dài, Mạnh Quỳnh vừa có chuyến bay về Việt Nam với mong muốn sẽ tổ chức đêm nhạc mang tên "Nhớ Nhung" để tặng riêng cho người đồng nghiệp quá cố.

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Cặp đôi ăn ý trên các sân khấu âm nhạc một thời - Ảnh: Internet

Được biết, đêm nhạc sẽ được tổ chức vào ngày 28/4 tới. Đây là dịp để người thân, người hâm mộ tưởng nhớ và ôn lại những kỷ niệm đẹp về giọng ca "Bậu ơi đừng khóc". 

Mới đây, ngay khi vừa về đến quê hương, nam ca sĩ đã không trở về khách sạn mà ngay lập tức tới tư gia riêng của Phi Nhung, thắp nén nhang và thăm các con nuôi của cố ca sĩ.

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'Người tình sân khấu' của Phi Nhung vội đến nhà cô thay vì về khách sạn ngay khi vừa đáp máy bay - Ảnh: FBNV

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Mạnh Quỳnh tự mình thắp hương cho Phi Nhung và dành phút tưởng niệm cũng như ngắm nhìn nơi cô sinh sống những ngày cuối đời.

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Mạnh Quỳnh thắp nén nhang cho người bạn quá cố - Ảnh cắt từ clip 

Bên cạnh đó, giọng ca nam sinh năm 1971 còn ân cần thăm hỏi các con nuôi của cố ca sĩ. Anh ẵm bồng từng bé, thân mật trò chuyện như người một nhà. 

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Nam ca sĩ ẵm bồng các bé như người thân trong gia đình - Ảnh: FBNV
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Các con nuôi của Phi Nhung hiện đã ổn định cuộc sống - Ảnh cắt từ clip 

Về đêm nhạc sắp tới, trước đó Mạnh Quỳnh từng chia sẻ, ngoài sự có mặt của anh thì các con nuôi của Phi Nhung là Tuyết Nhung, Thiêng Ngân, Quỳnh Trang và hai học trò là Ngọc Phụng, Trường Sang cũng góp mặt. Sự vắng mặt của Hồ Văn Cường cũng khiến không ít netizen bàn tán xôn xao. Bởi kể từ sau khi giải quyết xong ồn ào tiền xát xê với ê kip của mẹ nuôi, giọng ca Gò Công chưa một lần xuất hiện tại tư gia hay đề cập đến cố ca sĩ Phi Nhung.

Con gái nuôi Phi Nhung đón sinh nhật bên gian thờ mẹ, chụp cận di ảnh kèm dòng trạng thái vỏn vẹn 2 chữ khiến CĐM xót xa

Con gái nuôi Phi Nhung đón sinh nhật bên gian thờ mẹ, chụp cận di ảnh kèm dòng trạng thái vỏn vẹn 2 chữ khiến CĐM xót xa

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Từ khóa:   Mạnh Quỳnh Phi Nhung ca sĩ Phi Nhung

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