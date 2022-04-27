Con gái ruột chia sẻ clip hiếm về Phi Nhung và Hồ Văn Cường, tiết lộ sự thật bất ngờ của hai mẹ con

Hậu trường 27/04/2022 21:13

Mới đây, trên kênh YouTube của Wendy Phạm - con gái ruột Phi Nhung - đã đăng tải một clip hiếm về Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường khiến khán giả xúc động.

Mới đây, trên kênh YouTube của Wendy Phạm - con gái ruột Phi Nhung - đã đăng tải một clip ghi lại cảnh hậu trường giữa hai mẹ con cô cùng Hồ Văn Cường. Tuy giờ này mới được chia sẻ nhưng thực chất đoạn clip được quay vào năm 2017 khi Wendy tới thăm mẹ và em trai nuôi Hồ Văn Cường khi cả hai đang tham gia một chuyến lưu diễn.

Được biết, khi ấy Hồ Văn Cường đã giành Quán quân VietNam Idol Kids năm 2016 và được Phi Nhung nhận làm con nuôi. Trong clip, mọi người livestream trò chuyện với khán giả rất vui vẻ, Wendy và mẹ còn giả vờ đóng vai chị em và có những màn pha trò hài hước.

Hồ Văn Cường cũng tham gia livestream, còn giả vờ đóng vai nhà báo hỏi Phi Nhung: "Tôi thấy chị sửa hơi nhiều nên nhìn còn trẻ hơn cả chị của chị là Wendy. Chị có thể giải đáp nghi vấn sửa mặt không?". Phi Nhung lập tức bác bỏ, cho biết cô không phẫu thuật thẩm mỹ mà người "sửa nhiều" là Wendy.

 "Sao nhà áo lại ác miệng thế? Tôi sửa hồi nào, mắt tôi hai mí, mũi tôi cao từ xưa tới giờ. Tôi không sửa, không làm gì trên mặt hết, do tôi đẹp tự nhiên từ trước đến giờ. Mắt tôi to tự nhiên, mũi tôi cao tự nhiên, miệng tôi chúm chím tự nhiên. Tôi xin đính chính lại là tôi không có gì sửa hết. Chị ngồi bên cạnh tôi mới là sửa nhiều" - Phi Nhung cho biết.

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Ba mẹ con trong clip - Ảnh: Chụp mành hình

Xác nhận những lời mẹ nói, Wendy khi ấy vẫn chưa nói được nhiều tiếng Việt vẫn cho biết: "Tôi mới là người sửa mũi đây. Hồi đó tôi đẻ ra mũi bự lắm, ai cũng nhìn, nên tôi phải sửa lại cho nhỏ hơn một chút, nhưng tôi sửa ít nên không ai nhận ra. Mắt tôi thì đẹp tự nhiên".

Cuối cùng, cả ba mẹ con cùng vui vẻ chào mọi người. Wendy có ghi bên dưới clip rằng đây là đoạn kỷ niệm ký ức về một chuyến đi với mẹ mà cô không thể nào quên.

Bên dưới đoàn clip, nhiều người thể hiện nỗi xót xa khi nhớ về Phi Nhung và gửi lời cảm ơn Wendy vì đã chia sẻ đoạn clip đặc biệt lưu giữ kỷ niệm của cả Phi Nhung và Hồ Văn Cường.

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