Hậu ly hôn, chồng cũ Lâm Khánh Chi tung clip hạnh phúc bên người tình mới, nhắc nhẹ antifan: 'Đừng bao giờ động chạm đến đời sống cá nhân của bất kỳ ai, đặt biệt là Trần Yến'

Hậu trường 07/05/2022 16:53

Mới đây, Phi Hùng đã đăng tải loạt khoảnh khắc hạnh phúc bên tình mới sau khi nói lời chia tay với Lâm Khánh Chi.

Đã từng là cặp đôi nhận được rất nhiều sự yêu mến từ phía người hâm mộ khi có cho mình câu chuyện tình yêu đặc biệt và một gia đình đầy ấp ngọt ngào, nhưng đến cuối năm 2021 thông tin về việc cả 2 ly hôn với nhau không khỏi khiến người hâm mộ bất ngờ và cảm thấy tiếc cho đôi uyên ương này. 

Hậu ly hôn, chồng cũ Lâm Khánh Chi tung clip hạnh phúc bên người tình mới, nhắc nhẹ antifan: 'Đừng bao giờ động chạm đến đời sống cá nhân của bất kỳ ai, đặt biệt là Trần Yến' - Ảnh 1
Hậu ly hôn, chồng cũ Lâm Khánh Chi tung clip hạnh phúc bên người tình mới, nhắc nhẹ antifan: 'Đừng bao giờ động chạm đến đời sống cá nhân của bất kỳ ai, đặt biệt là Trần Yến' - Ảnh 2
Lâm Khánh Chi và Phi Hùng thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Bởi lẽ cái cách mà Lâm Khánh Chi và Phi Hùng nói lời chia tay với nhau không thực sự đẹp đẽ cho lắm khi vướng vào liên tiếp những tin đồn như ''tan vỡ do người thứ 3'',...Tuy nhiên, sau tất cả ồn ào không đáng có, giờ đây đôi vợ chồng ngày nào giờ mỗi người đều đã có hạnh phúc cho riêng mình. 

Đặc biệt là Phi Hùng khi mới đây trên MXH của mình, chồng cũ của Lâm Chi Khánh vừa đăng đoạn clip nhá hàng trước đám cưới của mình. Trong đoạn video, có rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc giữa Phi Hùng và bạn gái Trần Yến.

Được biết, anh chàng quyết định đi đến kết hôn với bạn gái mới chỉ vỏn vẹn trong vòng vài tháng ngắn ngủi sau khi nói lời chia tay Lâm Khánh Chi. Chính vì vậy, mà một số bộ phận netizen cho rằng Trần Yến chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự tan vỡ của gia đình nữ ca sĩ nên đã có những lời chỉ trích dành cho cô nàng. 

Hậu ly hôn, chồng cũ Lâm Khánh Chi tung clip hạnh phúc bên người tình mới, nhắc nhẹ antifan: 'Đừng bao giờ động chạm đến đời sống cá nhân của bất kỳ ai, đặt biệt là Trần Yến' - Ảnh 3
Hậu ly hôn, chồng cũ Lâm Khánh Chi tung clip hạnh phúc bên người tình mới, nhắc nhẹ antifan: 'Đừng bao giờ động chạm đến đời sống cá nhân của bất kỳ ai, đặt biệt là Trần Yến' - Ảnh 4
Bỏ mặc ngoài tai những lời thị phi cặp đôi đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên cạnh nhau - Ảnh: Internet

Về phía Phi Hùng, anh chàng luôn ra sức bảo vệ người yêu mới và tuyên bố với antifan đừng bao giờ làm hại Trần Yến, cô ấy hoàn toàn không có lỗi trong việc này. 

Có thể thấy, chồng cũ Lâm Khánh Chi đã quên đi chuyện tình năm xưa và đang chiềm đắm với hạnh phúc mới của mình. Một số bộ phận netizen, cũng cho rằng mỗi người đều có quyết định riêng và với tư cách là fan của cả 2 thì nên chúc phúc cho cặp đôi có được hạnh phúc bên cạnh người mới của mình. 

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