Mới đây. trang mạng xã hội, màn tương tác qua lại giữa Trần Phi Hùng - chồng cũ Lâm Khánh Chi - cùng một người quen khiến dân tình chú ý.

Mới đây, vào tối ngày 29/4, Trần Phi Hùng - chồng cũ Lâm Khánh Chi - đã đăng tải lên mạng xã hội loạt ảnh mới cùng bạn gái kèm dòng trạng thái: "Nghe nói vẫn còn chơi chung..." như cách thông báo về tình trạng hiện tại của cả hai.

Bài viết của Phi Hùng - Ảnh: Chụp màn hình

Trong anh, Phi Hùng và bạn gái đã có những tạo dáng nhí nhảnh, dễ thương bên nhau. Netizen còn đồn đoán cặp đôi đã dọn về sống chung nhà. Tuy nhiên, phần tương tác qua lại giữa Phi Hùng và một người bạn bên dưới phần bình luận mới là điều khiến dân tình chú ý.

Cụ thể, khi được khen người này khen "tướng phu thê" với tình mới, Phi Hùng thông báo với người bạn này: "Chuẩn bị cưới rồi anh". Trước tin vui bất ngờ này, người bạn liền gửi lời chúc mừng tới Phi Hùng và nửa kia. Chồng cũ Lâm Khánh Chi cũng có động thái cảm ơn người quen biết.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, ca sĩ Lâm Khánh Chi và chồng cũ Trần Phi Hùng bất ngờ thông báo ly hôn khiến dân tình dậy sóng. Theo đó, Phi Hùng "tố" Lâm Khánh Chi ngoại tình cùng Song Duy kèm theo lời khẳng định chắc nịch "sẵn sàng đối chất 3 người" để làm rõ sự việc. Về phía Lâm Khánh Chi, cô liên tục phủ nhận việc ngoại tình khi cả hai còn chung sống.

Chồng cũ 'tố' Lâm Khánh Chi ngoại tình với Song Duy - Ảnh: Internet

Sau đổ vỡ, Phi Hùng đã có bạn gái mới và thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh ngọt ngào trên mạng xã hội. Còn Lâm Khánh Chi, cô cùng Song Duy cũng nhận được chú ý khi xuất hiện cùng nhau trong rất nhiều sự kiện hay các buổi livestream của nữ ca sĩ chuyển giới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/to-lam-khanh-chi-ngoai-tinh-dan-den-tan-vo-chong-cu-bat-ngo-thong-bao-chuyen-hon-su-khien-dan-tinh-dung-ngoi-khong-yen-465514.html