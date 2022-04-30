'Tố' Lâm Khánh Chi ngoại tình dẫn đến 'tan vỡ', chồng cũ bất ngờ thông báo chuyện hôn sự khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Hậu trường 30/04/2022 10:20

Mới đây. trang mạng xã hội, màn tương tác qua lại giữa Trần Phi Hùng - chồng cũ Lâm Khánh Chi - cùng một người quen khiến dân tình chú ý.

Mới đây, vào tối ngày 29/4, Trần Phi Hùng - chồng cũ Lâm Khánh Chi - đã đăng tải lên mạng xã hội loạt ảnh mới cùng bạn gái kèm dòng trạng thái: "Nghe nói vẫn còn chơi chung..."  như cách thông báo về tình trạng hiện tại của cả hai.

tran phi hung 1
Bài viết của Phi Hùng - Ảnh: Chụp màn hình

Trong anh, Phi Hùng và bạn gái đã có những tạo dáng nhí nhảnh, dễ thương bên nhau. Netizen còn đồn đoán cặp đôi đã dọn về sống chung nhà. Tuy nhiên, phần tương tác qua lại giữa Phi Hùng và một người bạn bên dưới phần bình luận mới là điều khiến dân tình chú ý.

Cụ thể, khi được khen người này khen "tướng phu thê" với tình mới, Phi Hùng thông báo với người bạn này: "Chuẩn bị cưới rồi anh". Trước tin vui bất ngờ này, người bạn liền gửi lời chúc mừng tới Phi Hùng và nửa kia. Chồng cũ Lâm Khánh Chi cũng có động thái cảm ơn người quen biết.

tran phi hung 2
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, ca sĩ Lâm Khánh Chi và chồng cũ Trần Phi Hùng bất ngờ thông báo ly hôn khiến dân tình dậy sóng. Theo đó, Phi Hùng "tố" Lâm Khánh Chi ngoại tình cùng Song Duy kèm theo lời khẳng định chắc nịch "sẵn sàng đối chất 3 người" để làm rõ sự việc. Về phía Lâm Khánh Chi, cô liên tục phủ nhận việc ngoại tình khi cả hai còn chung sống. 

tran phi hung 3
Chồng cũ 'tố' Lâm Khánh Chi ngoại tình với Song Duy - Ảnh: Internet

Sau đổ vỡ, Phi Hùng đã có bạn gái mới và thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh ngọt ngào trên mạng xã hội. Còn Lâm Khánh Chi, cô cùng Song Duy cũng nhận được chú ý khi xuất hiện cùng nhau trong rất nhiều sự kiện hay các buổi livestream của nữ ca sĩ chuyển giới.

Bệnh nằm liệt giường, Lâm Khánh Chi hiếm hoi khoe ảnh bên con trai kèm theo lời nhắn nhủ đầy xúc động sau hôn nhân tan vỡ

Bệnh nằm liệt giường, Lâm Khánh Chi hiếm hoi khoe ảnh bên con trai kèm theo lời nhắn nhủ đầy xúc động sau hôn nhân tan vỡ

Lâm Khánh Chi vừa có chia sẻ đặc biệt về con trai sau khi bệnh nằm liệt giường cũng như biến cố đổ vỡ hôn nhân, đã nhận được sự quan tâm từ phía khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Khánh Chi Lâm Khánh Chi - Trần Phi Hùng Trần Phi Hùng kết hôn

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 49 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 19 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 49 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 19 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?