Thời gian qua, thông tin ca sĩ Lâm Khánh Chi và chồng cũ Trần Phi Hùng ly hôn khiến dân tình dậy sóng. Theo đó, Phi Hùng "tố" Lâm Khánh Chi ngoại tình cùng Song Duy kèm theo lời khẳng định chắc nịch "sẵn sàng đối chất 3 người" để làm rõ sự việc. Về phía Lâm Khánh Chi, cô liên tục phủ nhận việc ngoại tình khi cả hai còn chung sống.

Gia đình Lâm Khánh chi trước ồn ào - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, Lâm Khánh Chi và chồng cũ dần quay trở lại với công việc và có cuộc sống riêng. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ bức ảnh bên cạnh con trai cùng lời nhắn nhủ đầy xúc động. Theo đó, Lâm Khánh Chi viết: “Dù có chuyện gì xảy ra, dù lúc khoẻ hay bệnh. Mẹ cũng sẽ cố gắng hết sức để lo cho Bi của mẹ có cuộc sống đầy đủ và tốt nhất có thể”.