Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi đã chia sẻ bức ảnh bên cạnh con trai cùng lời nhắn nhủ đầy xúc động.
- Hậu ồn ào ly hôn, Lâm Khánh Chi xuất hiện với diện mạo khác lạ khó nhận ra và phản ứng của cộng đồng mạng
- Hậu bác bỏ 'cáo buộc' từ chồng cũ, Lâm Khánh Chi xuất hiện lung linh bên tình tin đồn, nói một câu khẳng định chủ quyền
Thời gian qua, thông tin ca sĩ Lâm Khánh Chi và chồng cũ Trần Phi Hùng ly hôn khiến dân tình dậy sóng. Theo đó, Phi Hùng "tố" Lâm Khánh Chi ngoại tình cùng Song Duy kèm theo lời khẳng định chắc nịch "sẵn sàng đối chất 3 người" để làm rõ sự việc. Về phía Lâm Khánh Chi, cô liên tục phủ nhận việc ngoại tình khi cả hai còn chung sống.
Hậu ly hôn, Lâm Khánh Chi và chồng cũ dần quay trở lại với công việc và có cuộc sống riêng. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ bức ảnh bên cạnh con trai cùng lời nhắn nhủ đầy xúc động. Theo đó, Lâm Khánh Chi viết: “Dù có chuyện gì xảy ra, dù lúc khoẻ hay bệnh. Mẹ cũng sẽ cố gắng hết sức để lo cho Bi của mẹ có cuộc sống đầy đủ và tốt nhất có thể”.
Trong ảnh, bé Bi xuất hiện với vẻ ngoài kháo khỉnh, choàng vai trao nụ hôn thắm thiết cho mẹ. Lâm Khánh Chi thì nở nụ cười hạnh phúc trước hành động này của con trai. Bên dưới bài đăng, đông đảo dân mạng cũng đã để lại những lời động viên, nhắn nhủ đến Lâm Khánh Chi, hy vọng nữ ca sĩ sớm vượt qua khó khăn, giữ sức khỏe để quay trở lại với công việc.
Được biết, sau ly hôn, Phi Hùng đã có bạn gái mới và thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh ngọt ngào trên mạng xã hội. Còn Lâm Khánh Chi, nữ ca sĩ và Song Duy sánh đôi trong một số sự kiện và các khoảnh khắc đồi thường.