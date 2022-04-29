Bệnh nằm liệt giường, Lâm Khánh Chi hiếm hoi khoe ảnh bên con trai kèm theo lời nhắn nhủ đầy xúc động sau hôn nhân tan vỡ

Thời gian qua, Lâm Khánh Chi là cái tên nhận được nhiều sự chú ý, quan tâm từ công chúng. Bởi vì, cuộc hôn nhân giữa cô và chồng trẻ Trần Phi Hùng từng được nhiều khán giả ngưỡng mộ giờ đã chính thức tan vỡ. Vượt qua biến cố tình cảm, thời điểm khó khăn đó, Lâm Khánh Chi mau chóng lấy lại tinh thần vui vẻ, tươi tắn trở lại.

Lâm Khánh Chi và Trần Phi Hùng thuở còn mặn nồng. - Ảnh: FBNV

Mới đây, Lâm Khánh Chi cũng khiến nhiều người lo lắng, xót xa khi đăng tải hình ảnh nằm liệt giường vì tình trạng sức khỏe không tốt. Dù vậy, không để người hâm mộ lo lắng, mỹ nhân chuyển giới bất ngờ chia sẻ bức ảnh được con trai choàng vai trao nụ hôn thấm thiết. Nữ ca sĩ viết: "Dù có chuyện gì xảy ra, dù lúc khoẻ hay bệnh. Mẹ cũng sẽ cố gắng hết sức để lo cho Bi của mẹ có cuộc sống đầy đủ và tốt nhất có thể". Có thể thấy sau đổ vỡ hôn nhân, Lâm Khánh Chi đã dần lấy lại được cuộc sống ổn định.