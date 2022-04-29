Bệnh nằm liệt giường, Lâm Khánh Chi hiếm hoi khoe ảnh bên con trai kèm theo lời nhắn nhủ đầy xúc động sau hôn nhân tan vỡ

Hậu trường 29/04/2022 12:16

Lâm Khánh Chi vừa có chia sẻ đặc biệt về con trai sau khi bệnh nằm liệt giường cũng như biến cố đổ vỡ hôn nhân, đã nhận được sự quan tâm từ phía khán giả.

Thời gian qua, Lâm Khánh Chi là cái tên nhận được nhiều sự chú ý, quan tâm từ công chúng. Bởi vì, cuộc hôn nhân giữa cô và chồng trẻ Trần Phi Hùng từng được nhiều khán giả ngưỡng mộ giờ đã chính thức tan vỡ. Vượt qua biến cố tình cảm, thời điểm khó khăn đó, Lâm Khánh Chi mau chóng lấy lại tinh thần vui vẻ, tươi tắn trở lại.

Bệnh nằm liệt giường, Lâm Khánh Chi hiếm hoi khoe ảnh bên con trai kèm theo lời nhắn nhủ đầy xúc động sau hôn nhân tan vỡ - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi và Trần Phi Hùng thuở còn mặn nồng. - Ảnh: FBNV

Mới đây, Lâm Khánh Chi cũng khiến nhiều người lo lắng, xót xa khi đăng tải hình ảnh nằm liệt giường vì tình trạng sức khỏe không tốt. Dù vậy, không để người hâm mộ lo lắng, mỹ nhân chuyển giới bất ngờ chia sẻ bức ảnh được con trai choàng vai trao nụ hôn thấm thiết. Nữ ca sĩ viết: "Dù có chuyện gì xảy ra, dù lúc khoẻ hay bệnh. Mẹ cũng sẽ cố gắng hết sức để lo cho Bi của mẹ có cuộc sống đầy đủ và tốt nhất có thể". Có thể thấy sau đổ vỡ hôn nhân, Lâm Khánh Chi đã dần lấy lại được cuộc sống ổn định. 

Bệnh nằm liệt giường, Lâm Khánh Chi hiếm hoi khoe ảnh bên con trai kèm theo lời nhắn nhủ đầy xúc động sau hôn nhân tan vỡ - Ảnh 2
Hình ảnh mới nhất của Lâm Khánh Chi bên cạnh quý tử đầu lòng. - Ảnh: FBNV

Trước đó, cô chia sẻ đã phải nằm trong phòng 8 ngày liên tục vì bị bệnh. Ở thời điểm hiện tại, động lực nhiều nhất đối với Lâm Khánh Chi chính là cậu con trai kháu khỉnh. Bên dưới bài đăng, đông đảo cư dân mạng đã để lại những lời động viên, nhắn nhủ đến Lâm Khánh Chi, hy vọng nữ ca sĩ sớm vượt qua khó khăn, giữ sức khoẻ để quay trở lại với công việc: "Chị mau khỏe nhé", "Thương hai mẹ con", "Hai mẹ con dễ thương", "Cưng hai mẹ con quá cu Bi ơi", "Chúc Khánh Chi mau bớt bệnh nha", "Bị sao thế em, chúc em mau khỏe để người hâm mộ sớm nhìn thấy em nhé",...

Bệnh nằm liệt giường, Lâm Khánh Chi hiếm hoi khoe ảnh bên con trai kèm theo lời nhắn nhủ đầy xúc động sau hôn nhân tan vỡ - Ảnh 3
Cách đây không lâu, cô chia sẻ phải nằm trong phòng 8 ngày liên tục vì bị bệnh. - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại con trai Lâm Khánh Chi đang ở cùng với nữ ca sĩ. Lâm Khánh Chi phải trong vai trò "vừa làm ba vừa làm mẹ" chăm sóc con trai. Thỉnh thoảng, Phi Hùng cũng hay đưa cậu bé đi chơi và cưng chiều hết mực.

Bệnh nằm liệt giường, Lâm Khánh Chi hiếm hoi khoe ảnh bên con trai kèm theo lời nhắn nhủ đầy xúc động sau hôn nhân tan vỡ - Ảnh 4
Lâm Khánh Chi và con trai. - Ảnh: FBNV

Tuy rằng ba mẹ đã "đường ai nấy đi", nhưng cậu bé Thiên Long đều được phụ huynh yêu thương, chăm sóc tận tình. Mỗi ngày cậu bé đều sống với mẹ và nhận được tình thương sự chăm sóc chu đáo, không phải thiếu thốn điều gì cả, đến cuối tuần lại sang nhà ba, được ba đưa đi chơi khắp nơi.

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