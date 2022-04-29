Từng bị hủy hợp đồng, phải bê trà sữa để kiếm tiền sau scandal có con riêng với em gái Thanh Thảo, cuộc sống Ngô Kiến Huy giờ ra sao?

Sau 11 năm vướng ồn ào tình ái với em gái Thanh Thảo, ca sĩ Ngô Kiến Huy đã có sự thay đổi ngoạn mục cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp.

Ngô Kiến Huy là cái tên không còn xa lạ trong Vbiz Việt. Được biết, nam ca sĩ nổi tiếng vào thời điểm năm 2008 khi ra mắt công chúng những bản hit gắn liền với tuổi trẻ của nhiều khán giả như Giả Vờ Yêu, Mưa Sao Băng, Mị tình… Không chỉ sở hữu chất giọng ngọt ngào, Ngô Kiến Huy còn thu hút đông đảo người hâm mộ bởi ngoại hình điển trai, duyên dáng. Ngô Kiến Huy sở hữu chất giọng ngọt ngào, thu hút khán giả bởi ngoại hình điển trai, duyên dáng. Ảnh: Internet Tuy được khán giả mến mộ là vậy nhưng Ngô Kiến Huy cũng có một "vết xước" rất lớn trong sự nghiệp. Cách đây hơn một thập kỷ, khi mới 23 tuổi, nam ca sĩ đã vướng vào lùm xùm bê bối khi có con với Thụy Anh - em của ca sĩ Thanh Thảo khi giữa hai người không tồn tại tình yêu. Nam MC cũng đã lên tiếng đính chính và xác nhận Minh Trí là con của anh. Kèm theo đó, nam MC cho biết rằng mối quan hệ giữa anh và Thụy Anh rất tốt đẹp nhưng cả hai không thể về chung một nhà được.

Ngô Kiến Huy vướng lùm xùm tình cảm trong quá khứ với em gái ca sĩ Thanh Thảo. - Ảnh: Internet "Đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời tôi, khi đó tôi bị hủy hợp đồng quảng cáo, mất show diễn, gần như không còn gì trong tay. Thời điểm đó, tôi tuyệt vọng vì không có thu nhập, không thể làm trụ cột kinh tế cho gia đình. Tôi đã phải đi bưng bê trà sữa, đóng vai quần chúng vì gặp scandal ngày đó", Ngô Kiến Huy chia sẻ khi nói về ồn ào tình cảm trong quá khứ với em gái ca sĩ Thanh Thảo. Ngô Kiến Huy từng có khoảng thời gian đen tối khi bị hủy hợp đồng, mất show diễn. - Ảnh: Internet Điều khiến khán giả chú ý là tại thời điểm vướng vào nghi vấn có con riêng, nam ca sĩ đang trong mối quan hệ tình cảm với Khổng Tú Quỳnh. Tuy nhiên nữ ca sĩ vẫn luôn sát cánh cùng anh đối mặt và vượt qua giai đoạn đầy sóng gió. Chuyện tình đẹp của hai người khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ và ganh tị nhưng cũng tiếc nuối khi “đường ai nấy đi” sau 8 năm bên nhau.

Sau ồn ào tình cảm, Ngô Kiến Huy tập trung cho sự nghiệp và gặt hái nhiều thành công. - Ảnh: Internet Sau khi chia tay Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy tập trung vào công việc và trở thành một "phú ông" giàu sang ở showbiz Việt. Hiện tại, Ngô Kiến Huy đang rất thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Không chỉ hoạt động vô cùng sôi nổi trong lĩnh vực nghệ thuật như MC, diễn viên, người mẫu ảnh… nam ca sĩ còn lấn sân sang những lĩnh vực khác như nha khoa, công ty du lịch, kinh doanh cafe và bất động sản. Nhiều đồng nghiệp từng tiết lộ về việc nam ca sĩ tuổi Thìn là "đại gia bất động sản". Khả Như và Sam từng cho biết, "chàng Bắp" sở hữu nhiều ngôi nhà ở TP.HCM, thậm chí mỗi quận đều có 2 căn nhà.

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