Dù chưa công khai gương mặt con nhưng Tăng Thanh Hà hé lộ loạt khoảnh khắc hiếm hoi này của quý tử thứ 3

Mới đây, Tăng Thanh Hà đã đăng lên story cá nhân hình ảnh bàn chân nhỏ xíu, trắng hồng của cậu con trai út Mason. Cũng như Richard và Chloe, Mason được Tăng Thanh Hà che chắn kỹ mỗi khi lộ diện trên mạng xã hội khiến dân tình không khỏi tò mò về diện mạo của quý tử nhà hào môn.

Theo đó, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn thông báo có con thứ 3 vào tháng 12/2021, nhưng đến nay những hình ảnh của con trai út cặp đôi chỉ được chia sẻ rất nhỏ giọt trên mạng xã hội. Cậu bé tên là Mason, nay đã được gần 5 tháng tuổi.

Tuy nhiên, chỉ cần nhìn hình ảnh đôi bàn chân này của con trai Tăng Thanh Hà cũng khiến người hâm mộ cảm thấy rất thích thú. Chắc hẳn đây là một cậu bé vô cùng đáng yêu, kháu khỉnh.

Nhóc tỳ chỉ mới vài tháng tuổi nhưng vợ chồng Hà Tăng thường xuyên đọc sách, cho con xem những hình ảnh trong sách để phát triển trí tuệ. - Ảnh chụp màn hình

Tăng Thanh Hà vẫn thỉnh thoảng chia sẻ một số khoảnh khắc đáng yêu của con trai lên mạng xã hội. Có thể thấy trong hầu hết các hình ảnh, Tăng Thanh Hà chỉ để lộ đôi chân mũm mĩm, trắng hồng của Mason. Đeiều này cũng đủ khiến người hâm mộ thích thú, xuýt xoa trước vẻ đáng yêu của cậu bé nhưng chắc hẳn ai ai cũng mong Tăng Thanh Hà sớm công khai gương mặt quý tử út để được ngắm nhiều hơn.

Tăng Thanh Hà chưa công khai mặt con nhưng những hình ảnh này cũng khiến dân tình "tan chảy". - Ảnh chụp màn hình

Được biết, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012 và từ đó trở thành "nàng dâu nhà hào môn" danh giá nhất nhì showbiz Việt. Thời điểm hiện tại, cặp đôi đã có với nhau 3 trái ngọt hôn nhân là các bé Richard - Chloe - Mason.

Sau khi có gia đình, Tăng Thanh Hà dần lui khỏi làng giải trí để chuyên tâm phát triển sự nghiệp kinh doanh và chăm sóc gia đình hơn. Nhưng không vì vậy mà độ "hot" của Hà Tăng lại hạ nhiệt, khán giả vẫn quan tâm dõi theo nàng "ngọc nữ". Bởi mỗi khi nữ diễn viên chia sẻ về cuộc sống gia đình, công việc của mình đều có thể trở thành chủ đề gây chú ý, xôn xao từ phía dân tình.

Những hình ảnh hiếm hoi về Mason được vợ chồng Tăng Thanh Hà chia sẻ lên mạng xã hội. - Ảnh: IGNV

Có lẽ một trong những điều khiến Tăng Thanh Hà được đông đảo khán giả yêu mến là dù cô ngày càng thành công khi chuyển hướng sang con đường kinh doanh, trở thành bà chủ của nhiều thương hiệu nổi tiếng từ thời trang đến F&B. Hơn nữa, Hà Tăng còn là một người vợ, người mẹ chu toàn, đảm đang. Tăng Thanh Hà không ít lần khiến cộng đồng mạng phải xuýt xoa, trầm trồ khi vào bếp nấu những món ăn ngon để chiêu đãi chồng con, dù là phu nhân nhà giàu nhưng vẫn tự tay chăm sóc vườn tược, nhà cửa một cách ngăn nắp.

Dù Louis Nguyễn và Tăng Thanh Hà đều bận rộn với khối lượng công việc lớn nhưng vẫn dành thời gian chơi đùa, chăm sóc con. Không chỉ riêng Mason mà cả Richard và Chloe cũng được bố mẹ hết mực quan tâm.