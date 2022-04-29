Mạnh Quỳnh 'bất chấp' sự cố, đầm đìa mồ hôi trình diễn cho khán giả trong đêm nhạc 'tưởng nhớ' người bạn quá cố

Như đã thông báo đến khán giả từ trước, tối 28/4, đêm nhạc Nhớ Nhung do ca sĩ Mạnh Quỳnh , các con nuôi của Phi Nhung và người hâm mộ cô thực hiện, để nhớ về một người ca sĩ tài năng, nặng lòng với công tác thiện nguyện. Rất đông khán giả từ 3 miền đã có mặt từ sớm để được thưởng thức đêm nhạc. Đêm nhạc có sự tham gia biểu diễn của các con nuôi và người bạn thân thiết của giọng ca Bông điên điển - ca sĩ Mạnh Quỳnh.

Nam danh ca “Căn nhà màu tím” đã từ Mỹ trở về để tham gia đêm nhạc của người tri kỉ. Trước khi đêm diễn chính thức diễn ra, Mạnh Quỳnh đã dành thời gian để gửi lời chào đến tất cả khán giả. Bất ngờ sau khi nam danh ca vừa lui vào sân khấu thì xảy ra sự cố mất điện. Mặc cho sự cố khá bất ngờ nhưng khán giả vẫn rất văn minh, lịch sự.

Trong đêm tối, khán giả và các con nuôi cùng hòa giọng trong các ca khúc đã làm nên tên tuổi cố ca sĩ. Nam danh ca Mạnh Quỳnh cũng góp giọng trong đêm tối với ca khúc Em là tất cả. Bất chấp dùng loa cầm tay để hát, nam danh ca vẫn khiến khán giả trầm trồ với giọng hát ngọt ngào.

Mạnh Quỳnh cầm loa để hát - Ảnh minh họa: Internet

Các con nuôi của Phi Nhung có màn trình diễn ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, khi Mạnh Quỳnh chỉ vừa cất giọng vài câu thì sự cố mất điện đã được khắc phục. Hình ảnh nam danh ca mướt mồ hôi, biểu diễn trong bóng tối khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ tấm chân tình mà nam danh ca dành cho người bạn quá cố.

Khán giả ủng hộ nhiệt tình - Ảnh minh họa: Internet

Cầu chúc cho Mạnh Quỳnh nhiều sức khỏe, tiếp tục dâng lời ca tiếng hát cho khán giả.