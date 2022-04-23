Sinh nhật đầu tiên kể từ khi 'người tình sân khấu' Phi Nhung qua đời, Mạnh Quỳnh nói lời ruột gan

Hậu trường 23/04/2022 21:50

Trước thềm đêm nhạc Nhớ Nhung được tổ chức, dòng chia sẻ của Mạnh Quỳnh về sinh nhật đặc biệt năm nay đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Kể từ khi cố NS Phi Nhung qua đời, "người tình sân khấu" của cô - Mạnh Quỳnh cũng hạn chế sử dụng mạng xã hội hơn hẳn. Điển hình là sinh nhật vừa qua của nam ca sĩ, anh cũng không có bất kỳ động thái gì mà mãi tới hôm nay, anh mới gửi lời cảm ơn đến những lời chúc của những người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gửi đến.

manh quynh 1
Mạnh Quỳnh ít dùng MXH hơn kể từ khi cố NS Phi Nhung qua đời - Ảnh: Internet

"Sinh nhật năm nay của Quỳnh có quá nhiều cảm xúc không thể nào diễn tả hết được bằng lời. Quỳnh chỉ mong được chia sẻ bao mất mát đau buồn cùng những người thân yêu chúng ta trong mấy năm dịch bệnh vừa qua.

"Quỳnh xin được cảm ơn những yêu thương từ khán thính giả khắp nơi dành cho Quỳnh trong thời gian qua cùng sự hy sinh thầm lặng của những người thân yêu để cho Quỳnh có thêm động lực mà đi tiếp quãng đời còn lại cho nghệ thuật, cho niềm đam mê vô bờ bến của mình." - Mạnh Quỳnh viết trên trang cá nhân của mình.

manh quynh 2
Bài đăng của Mạnh Quỳnh trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh lời cảm ơn xúc động, Mạnh Quỳnh còn gắn kèm liên kết dẫn đến ca khúc mới phát hành của nam ca sĩ, được chính anh viết nhạc và lời mang tên Tìm Em Trong Kỷ Niệm. Nhiều khán giả nghe xong ca khúc này đã bình luận rằng họ có thể nhìn thấy hình ảnh của cố NS Phi Nhung qua từng lời ca.

manh quynh 3
Nhiều fan của cặp đôi Phi Nhung - Mạnh Quỳnh đang đếm ngược tới ngày tổ chức đêm nhạc Nhớ Nhung - Ảnh: Internet

Được biết, vào ngày 28/4 tới đây, Mạnh Quỳnh sẽ tham gia vào đêm nhạc Nhớ Nhung được tổ chức tại TP.HCM. Được biết, đêm nhạc này được dùng để tưởng nhớ đến cố NS Phi Nhung. Người hâm mộ của cặp song ca đình đám Phi Nhung và Mạnh Quỳnh hiện đang vô cùng mong chờ để có thể thấy anh trên sân khấu.

Mạnh Quỳnh về Việt Nam làm đêm nhạc tưởng nhớ Phi Nhung, có đủ mặt con nuôi trừ Hồ Văn Cường

Mạnh Quỳnh về Việt Nam làm đêm nhạc tưởng nhớ Phi Nhung, có đủ mặt con nuôi trừ Hồ Văn Cường

Mạnh Quỳnh chuẩn bị về Việt Nam làm đêm nhạc tưởng nhớ Phi Nhung cùng các con nuôi của cô.

Xem thêm
Từ khóa:   Mạnh Quỳnh Phi Nhung Phi Nhung - Mạnh Quỳnh

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?