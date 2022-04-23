Trước thềm đêm nhạc Nhớ Nhung được tổ chức, dòng chia sẻ của Mạnh Quỳnh về sinh nhật đặc biệt năm nay đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Kể từ khi cố NS Phi Nhung qua đời, "người tình sân khấu" của cô - Mạnh Quỳnh cũng hạn chế sử dụng mạng xã hội hơn hẳn. Điển hình là sinh nhật vừa qua của nam ca sĩ, anh cũng không có bất kỳ động thái gì mà mãi tới hôm nay, anh mới gửi lời cảm ơn đến những lời chúc của những người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gửi đến.

Mạnh Quỳnh ít dùng MXH hơn kể từ khi cố NS Phi Nhung qua đời - Ảnh: Internet

"Sinh nhật năm nay của Quỳnh có quá nhiều cảm xúc không thể nào diễn tả hết được bằng lời. Quỳnh chỉ mong được chia sẻ bao mất mát đau buồn cùng những người thân yêu chúng ta trong mấy năm dịch bệnh vừa qua.

"Quỳnh xin được cảm ơn những yêu thương từ khán thính giả khắp nơi dành cho Quỳnh trong thời gian qua cùng sự hy sinh thầm lặng của những người thân yêu để cho Quỳnh có thêm động lực mà đi tiếp quãng đời còn lại cho nghệ thuật, cho niềm đam mê vô bờ bến của mình." - Mạnh Quỳnh viết trên trang cá nhân của mình.

Bài đăng của Mạnh Quỳnh trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh lời cảm ơn xúc động, Mạnh Quỳnh còn gắn kèm liên kết dẫn đến ca khúc mới phát hành của nam ca sĩ, được chính anh viết nhạc và lời mang tên Tìm Em Trong Kỷ Niệm. Nhiều khán giả nghe xong ca khúc này đã bình luận rằng họ có thể nhìn thấy hình ảnh của cố NS Phi Nhung qua từng lời ca.

Nhiều fan của cặp đôi Phi Nhung - Mạnh Quỳnh đang đếm ngược tới ngày tổ chức đêm nhạc Nhớ Nhung - Ảnh: Internet

Được biết, vào ngày 28/4 tới đây, Mạnh Quỳnh sẽ tham gia vào đêm nhạc Nhớ Nhung được tổ chức tại TP.HCM. Được biết, đêm nhạc này được dùng để tưởng nhớ đến cố NS Phi Nhung. Người hâm mộ của cặp song ca đình đám Phi Nhung và Mạnh Quỳnh hiện đang vô cùng mong chờ để có thể thấy anh trên sân khấu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sinh-nhat-dau-tien-ke-tu-khi-nguoi-tinh-san-khau-phi-nhung-qua-doi-manh-quynh-noi-loi-ruot-gan-464139.html