Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh đăng ảnh kỉ niệm một năm ngày cưới, netizen ‘ào ào’ xin vía, bà xã nhạc sĩ ‘bày tỏ’ mong muốn có thêm thành viên mới

Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ ảnh kỉ niệm 1 năm ngày cưới khiến CĐM vô cùng ngưỡng mộ.

Phan Mạnh Quỳnh cầu hôn hotgirl Khánh Vy vào năm 2018 và dự định về chung một nhà từ năm 2020. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đến ngày 16/4/2021, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh và bà xã mới chính thức về chung một nhà. Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ ảnh kỉ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh: Internet

Tròn một năm ngày cưới, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đã đăng tải ảnh kỉ niệm. Trong ảnh, cả Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy đều ánh lên sự hạnh phúc trong ánh mắt đến nụ cười khi sắp được về chung một nhà kèm dòng trạng thái kỷ niệm: “Tròn 1 năm lễ cưới ở Nhà Thờ. 1 năm làm vợ chồng có lúc vui cười há há, có lúc buồn không cười nổi, nhưng nhìn chung cứ thương nhau và cùng cố gắng lao động để có cuộc sống tốt hơn từng ngày. Yêu em”. Ảnh kỉ niệm ngập tràn hạnh phúc - Ảnh: FBNV Ngập tràn hạnh phúc giống như ông xã, hotgirl Khánh Vy đã đăng tải những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đầy ngọt ngào trong lễ cưới của hai vợ chồng. Bà xã Phan Mạnh Quỳnh hài hước chia sẻ về cuộc sống hôn nhân: "Kỉ niệm 1 năm ngày cưới chúng mình. Nhanh thật í. Không kiếm được tấm ảnh nào cảm động, cô dâu toàn cười toe toét. Không hiểu vì sao mình lấy được chồng. Trộm vía có chồng vui lắm. Chắc mới năm đầu hihi".

Bà xã Khánh Vy cũng không giấu được cảm xúc - Ảnh: FBNV Ngoài bức ảnh và dòng chia sẻ đáng yêu, Khánh Vy cũng gửi gắm những lời nhắn nhủ đến nam nhạc sĩ gốc Nghệ An: "Yêu nhau và lấy nhau thì cũng gần 7 năm. Nhưng vẫn thấy như mới yêu, vẫn nhăn nhít, vẫn cãi nhau, vẫn giận hờn, vẫn chăm sóc nhưng hơn hết chúng ta đã học được cách tôn trọng và yêu thương nhau hơn. Đời người còn dài lắm đâu ai dám nói trước điều gì, nhưng quan trọng là những trải nghiệm, kỉ niệm và thời gian chúng ta đồng hành cùng nhau, chỉ cần thời gian bên nhau chúng ta thật lòng với nhau là được. Chúng ta cùng nhau tốt lên từng ngày nhé! Happy one year wedding anniversary". Tình cảm ngọt ngào của vợ chồng nhạc sĩ “Từ đó” khiến cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi. Cư dân mạng ào ào xin vía - Ảnh: FBNV CĐM không ngừng bày tỏ niềm hạnh phúc cho niềm vui của hai vợ chồng - Ảnh: FBNV Đáng chú ý, ở một bình luận chúc gia đình nhỏ của cặp đôi sớm có thêm thành viên mới, bà xã Phan Mạnh Quỳnh cũng đã tiết lộ mong muốn này: "Chắc vậy chứ nhìn cũng ham". Bà xã nam nhạc sĩ bày tỏ mong muốn có thêm thành viên mới - Ảnh: FBNV Sau một năm hạnh phúc, hiện tại cặp đôi cũng rất mong đợi được đón chào thêm thành viên mới

Phan Mạnh Quỳnh muốn Mỹ Tâm hát ca khúc này trong ngày cưới “tương lai” Cha đẻ của ca khúc vừa ra mắt "Hẹn ước từ hư vô" - Phan Mạnh Quỳnh khiến Mỹ Tâm thích thú khi thổ lộ muốn nữ ca sĩ biểu diễn bản nhạc trong đám cưới tương lai.

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