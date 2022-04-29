Trước thềm đám cưới, Ngô Thanh Vân bất ngờ có động thái LẠ trên trang cá nhân, nhắn nhủ 'thế thôi nhé' kèm tiết lộ về 'tình trạng' hiện tại của chồng sắp cưới

Hậu trường 29/04/2022 10:20

Chỉ còn vỏn vẹn 10 ngày nữa là đến đám cưới, Ngô Thanh Vân bất ngờ có bài đăng mới trên trang cá nhân, hé lộ hiện trạng về mối quan hệ với Huy Trần.

Những ngày vừa qua, thông tin về đám cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đang là chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Sau hơn 2 năm hẹn hò, cặp đôi sẽ về chung một nhà vào ngày 8/5 tới đây. Hôn lễ sẽ được tổ chức đơn giản, ấm cúng ở Đà Nẵng.

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Sau 7749 lần trông ngóng, cuối cùng cũng sắp đến ngày showbiz Việt chào đón thêm một cặp vợ chồng 'tài sắc vẹn toàn' - Ảnh: FBNV

Trước thềm đám cưới, cách đây ít phút, nàng đả nữ bất ngờ có bài đăng gây chú ý trên trabg cá nhân. Cụ thể, Ngô Thanh Vân đã tự mình đăng tải tấm ảnh cưới khóa môi đầy ngọt ngào, kem theo dòng trạng thái mùi mẫn.

"Chỉ cần là điểm dừng vừa đủ, hiện tại đã vừa đủ và hạnh phúc cũng vừa đủ! Thế thôi nhé... Xin cám ơn tất cả những lời chúc của mọi người. 2 đứa rất hạnh phúc", nữ diễn viên chia sẻ.

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Dòng trạng thái mới nhất của nàng đả nữ đủ thấy cô đang hạnh phúc đến nhường nào - Ảnh chụp màn hình

Trong ảnh, cặp đôi trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai tung ảnh ngọt lịm như vậy trên MXH. Bên dưới bài đăng, hàng loạt lời chúc mừng đã được CĐM gửi đến đôi trẻ. Nhiều fan hâm mộ cũng không khỏi xúc động khi cuối cùng Ngô Thanh Vân cũng tìm được bến đỗ bình yên. 

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CĐM đồng loạt gửi lời chúc đến cặp đôi - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, khi chia sẻ về tấm thiệp cưới đặc biệt, nữ diễn viên hào hứng khẳng định bản thân cũng vô cùng hồi hộp khi tự tay lên ý tưởng, quyết định thiết kế cho ngày trọng đại của bản thân. Ngô Thanh Vân tâm sự: "Thật sự thì khi đã làm giám đốc sáng tạo cho nhiều dự án và hầu như là chủ trì cho rất nhiều thiệp mời ra mắt phim của tất cả dự án phim của công ty, thì lần này 1 lần nữa mình lại phải lên ý tưởng để cho khách mời và những người thân được thấy những gì tinh tế, xinh xắn nhưng thật ấn tượng.

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Tấm thiệp cưới độc đáo nhất nhì showbiz Việt - Ảnh: FBNV

Vì thế idea hộp hoa tươi và những loại hoa dại mang màu trắng được lựa chọn thật kỹ lưỡng. Những loại hoa như:

Cẩm tú cầu trắng Hà Lan, Ly peru, Trachymene, Baby trắng Ecuador, Thạch thảo Đà Lạt, Lá bạc, Kim thủy tùng... đều là những loại hoa dại mà Vân yêu thích. Tên tiếng anh của Vân là Veronica, và đây cũng là tên của một loài hoa dại như một ý nghĩa đại diện rất đặc biệt từ Vân.

Chiếc hộp và chiếc thiệp trong suốt sẽ là chiếc chìa khóa gửi đến khách mời như một thông điệp thuần khiết và đại diện cho sự trong suốt. Nó đại diện cho tình yêu chân thật giữa người với người. Chúng ta có thể nhìn thấy nhau có thể cảm thông và cảm nhận tình cảm dành cho nhau trong cái vòng tròn nhỏ một cách thân mật nhất".

Hiện, đây là đám cưới được khán giả trông mong nyhaast trong tháng 5 tới. 

Sắp sửa về chung một nhà, Ngô Thanh Vân - Huy Trần mới chịu 'làm điều này', khoảnh khắc có '1-0-2' khiến CĐM trách nhẹ: 'Giấu kỹ quá anh chị ơi'

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Sau khi những tấm thiệp cưới đặc biệt của Ngô Thanh Vân và Huy Trần xuất hiện trên mạng xã hội, hình ảnh cưới của cặp đôi cũng được chia sẻ rầm rộ. Đáng chú ý nhất phải kể đến khoảnh khắc gây bão này.

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Từ khóa:   Ngô Thanh Vân Huy Trần và Ngô Thanh Vân đám cưới Ngô Thanh Vân

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