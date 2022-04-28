Tấm thiệp cưới có '1-0-2' của Ngô Thanh Vân - Huy Trần hóa ra lại chứa 'ẩn tình' sâu xa thế này: Đàng gái chính thức hé lộ 'từ A - Z' khiến dân tình được phen 'tròn mắt'

Ý nghĩa về tấm thiệp cưới được nữ diễn viên cho biết làm bằng những loài hoa dại mà cô yêu thích. Đáng chú ý, một bí mật đặc biệt cũng được Ngô Thanh Vân chia sẻ: "Tên tiếng anh của Vân là Veronica, và đây cũng là tên của một loài hoa dại như một ý nghĩa đại diện rất đặc biệt từ Vân". Bên cạnh đó, nàng đả nữ của làng điện ảnh Việt còn hạnh phúc tâm sự chiếc hộp trong suốt đại diện cho tình yêu thuần khiết và chân thành mà Huy Trần và Ngô Thanh Vân muốn chia sẻ và lan tỏa đến mọi người.

Tối muộn ngày 27/4, Ngô Thanh Vân đã chính thức có bài đăng dài trên trang cá nhân, hé lộ điểm đặc biệt của chiếc thiệp cưới có "1-0-2" đang gây bão cõi mạng.

"Thật sự thì khi đã làm giám đốc sáng tạo cho nhiều dự án và hầu như là chủ trì cho rất nhiều thiệp mời ra mắt phim của tất cả dự án phim của công ty, thì lần này 1 lần nữa mình lại phải lên ý tưởng để cho khách mời và những người thân được thấy những gì tinh tế, xinh xắn nhưng thật ấn tượng.

Thiệp cưới trong suốt của nàng đả nữ - Ảnh: FBNV

Vì thế idea hộp hoa tươi và những loại hoa dại mang màu trắng được lựa chọn thật kỹ lưỡng. Những loại hoa như:

Cẩm tú cầu trắng Hà Lan, Ly peru, Trachymene, Baby trắng Ecuador, Thạch thảo Đà Lạt, Lá bạc, Kim thủy tùng... đều là những loại hoa dại mà Vân yêu thích. Tên tiếng anh của Vân là Veronica, và đây cũng là tên của một loài hoa dại như một ý nghĩa đại diện rất đặc biệt từ Vân.

Chiếc hộp và chiếc thiệp trong suốt sẽ là chiếc chìa khóa gửi đến khách mời như một thông điệp thuần khiết và đại diện cho sự trong suốt. Nó đại diện cho tình yêu chân thật giữa người với người. Chúng ta có thể nhìn thấy nhau có thể cảm thông và cảm nhận tình cảm dành cho nhau trong cái vòng tròn nhỏ một cách thân mật nhất".

Ảnh cưới đẹp như truyện cổ tích của cặp đôi - Ảnh: Harper's Bazaar

Bên dưới bài đăng, không ít netizen đã trầm trồ trước ý tưởng làm thiệp quá đỗi độc đáo và tinh tế của nàng đả nữ.

CĐM khen lấy khen để vì ý tưởng quá đỗi độc đáo - Ảnh chụp màn hình

Được biết, Ngô Thanh vân cho hay sẽ không tổ chức tiệc lớn, hoành tráng mà chỉ dừng lại ở một buổi gặp mặt ấm áp bên gia đình và bạn bè thân thiết nhất.