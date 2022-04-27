Hôn lễ Ngô Thanh Vân - Huy Trần có 'KHỦNG' như lời đồn? Chính chủ hé lộ 'sương sương' quy mô buổi tiệc cưới, bất ngờ gửi lời xin lỗi đến những 'nhân vật' này

Theo như loạt ảnh thiệp cưới được Jun Phạm - đàn em thân thiết của Ngô Thanh Vân, đăng tải, buổi tiệc sẽ được tổ chức vào ngày 8/5 tới đây tại Đà Nẵng.

Sau màn cầu hôn ngọt như mía lùi hôm 14/3, đến đêm ngày hôm qua (26/4), thông tin về hôn lễ của cặp đôi Ngô Thanh Vân - Huy Trần đã chính thức được công khai. cả MXH như bùng nổ, chờ đợi buổi tiệc cưới khủng nhất nhì showbiz Việt trong năm 2022 này.

Tuy nhiên, đến trưa nay (27/4), "đàng gái" đã chính thức có đôi lời hé lộ quy mô bữa tiệc trước thềm hôn lễ đang đến gần. Trên trang cá nhân, Ngô Thanh vân cho hay sẽ không tổ chức tiệc lớn, hoành tráng mà chỉ dừng lại ở một buổi gặp mặt ấm áp bên gia đình và bạn bè thân thiết nhất.

Với độ hot của cả hai, nhiều netizen dự đoán hôn lễ của nàng đả nữ và tình trẻ dự là sẽ khủng ngang ngửa các cặp đôi như Đông Nhi - Ông Cao Thắng, hay mới đây nhất là Phương Trinh Jolie - Lý Bình.

Bài đăng mới nhất của nữ diễn viên phim Hai Phượng - Ảnh chụp màn hình

"8/5 này, Vân và Huy quyết định tổ chức một đám cưới nhỏ, ghi dấu một chặng đường mới trong cuộc đời của hai đứa. Lễ cưới nhỏ nhắn xinh xinh với sự hiện diện của hai gia đình và một vài người bạn gắn bó của Vân - Huy.

Vân không muốn đây là sự kiện, mà thực sự muốn nó là một kỷ niệm thật đáng nhớ. Vì thế, Vân và Huy quyết định bữa tiệc này nhỏ nhắn thôi nhưng chắc chắn sẽ xinh đẹp, và ấm cúng", nữ diễn viên chia sẻ.

Thiệp cưới được Jun Phạm hé lộ tối qua - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, "Hai Phượng" cũng không quên gửi lời xin lỗi đến những bạn bè, đồng nghiệp không nhận được thiệp mời, bởi theo như chia sẻ của chính chủ thì bữa tiệc sẽ vô cùng đơn giản và xem như là một dịp kỷ niệm chặng đường mới, nên số lượng khách mời cũng khá giới hạn.

Ngô Thanh Vân bộc bạch: "Hai đứa vô cùng xin lỗi khi không thể gửi thiệp mời đến tất cả mọi người đến cùng chung vui. Nhưng tụi mình tin rằng, cả nhà sẽ hiểu, sẽ thương và tôn trọng quyết định của Vân và Huy. Mong cả nhà sẽ cầu phúc cho hạnh phúc của hai đứa nhé!".

Khán giả và đồng nghiệp vui mừng vì Ngô Thanh Vân đã tìm được bến đỗ bình yên - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài viết, nhiều khán giả và bạn bè đồng nghiệp đã đồng loạt gửi lời chúc mừng đến nàng đả nữ và vui mừng vì cô đã tìm được hạnh phúc đích thực.

Màn cầu hôn của tình trẻ khiến Ngô Thanh Vân gật đầu cái rụp - Ảnh: FBNV

Được biết, hôn phu của mỹ nhân sinh năm 1979 kém cô 11 tuổi. Cặp đôi hẹn hò từ năm 2020. “Đả nữ” nhiều lần khoe được bạn trai tự tay vào bếp nấu những món ngon cho cô thưởng thức khiến dân tình đứng ngồi không yên vì quá đẹp đôi.