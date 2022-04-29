Sắp sửa về chung một nhà, Ngô Thanh Vân - Huy Trần mới chịu 'làm điều này', khoảnh khắc có '1-0-2' khiến CĐM trách nhẹ: 'Giấu kỹ quá anh chị ơi'

Sau khi những tấm thiệp cưới đặc biệt của Ngô Thanh Vân và Huy Trần xuất hiện trên mạng xã hội, hình ảnh cưới của cặp đôi cũng được chia sẻ rầm rộ. Đáng chú ý nhất phải kể đến khoảnh khắc gây bão này.

Sau hôn lễ của Phương Trinh Jolie - Lý Bình, đến lượt Ngô Thanh Vân - Huy Trần gây bão, khiến CĐM đứng ngồi không yên hóng đợi ngày cặp đôi về chung một nhà vào tháng 5 tới đây. Chỉ vài tiếng sau khi dàn khách mời tung ảnh thiệp cưới, cả cõi mạng đã râm ran chia sẻ tràn ngập MXH bởi thiết kế quá độc lạ và sang chảnh. Chưa dừng lại ở đó, ảnh cưới của cặp đôi cũng khiến dân tình "choáng ngợp" vì độ tình bể bình. Đáng chú ý nhất phải kể đến màn khóa môi có "1-0-2" của đôi trẻ.

'Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng' - Ảnh: FBNV Đây được cho là bức hình thể hiện tình cảm ngọt ngào cực hiếm của cả hai trong suốt 2 năm yêu nhau. Trước đó, cả Ngô Thanh Vân và Huy Trần chỉ đăng tải những bức ảnh sinh hoạt đời thường, "chàng nấu ăn cho nàng", "nàng mìm cười hạnh phúc nhìn chàng"... Ngoài ra rất hiếm khi công chúng được chứng kiến ảnh khóa môi ngọt đến lụi tim như vậy. Khoảnh khắc hiếm có của cặp đôi Tone màu đơn sắc nhưng ảnh cưới của cặp đôi có sức hút đến kỳ lạ Người hâm mộ đang chia sẻ chóng mặt bức hình tình cảm này của cặp đôi. Được biết, đám cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần sẽ được tổ chức ở Đà Nẵng vào ngày 8/5 tới đây. Bữa tiệc sẽ không được đầu tư rình rang mà chỉ dừng lại ở việc gặp mặt bạn bè, người thân, cùng chứng kiến giây phút hạnh phúc của cả hai.

Hiện, CĐM đang rất nóng lòng chờ đến ngày cả hai chính thức về chung một nhà Chia sẻ trên trang cá nhân, nàng đả nữ xúc động cho biết: "8/5 này, Vân và Huy quyết định tổ chức một đám cưới nhỏ, ghi dấu một chặng đường mới trong cuộc đời của hai đứa. Lễ cưới nhỏ nhắn xinh xinh với sự hiện diện của hai gia đình, và một vài người bạn gắn bó của Vân - Huy. Vân không muốn đây là sự kiện, mà thực sự muốn nó là một kỷ niệm thật đáng nhớ. Vì thế, Vân và Huy quyết định bữa tiệc này nhỏ nhắn thôi nhưng chắc chắn sẽ xinh đẹp và ấm cúng". Ảnh: TangTang Studio, Harper's Bazaar Vietnam

Hé lộ loạt 'quy tắc ngầm' trong đám cưới thế kỷ của Ngô Thanh Vân - Huy Trần: Nghe qua cũng thấy 'khó nhằn' lắm đây! Đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần hiện đang là sự kiện được đông đảo netizen ngóng đợi nhất trong tháng 5 tới đây. Không chỉ gây ấn tượng bởi thiệp cưới độc lạ, hôn lễ này còn khiến dân tình phát sốt vì loạt quy tắc 'khó nhằn'.

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