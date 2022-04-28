Hé lộ loạt 'quy tắc ngầm' trong đám cưới thế kỷ của Ngô Thanh Vân - Huy Trần: Nghe qua cũng thấy 'khó nhằn' lắm đây!

Đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần hiện đang là sự kiện được đông đảo netizen ngóng đợi nhất trong tháng 5 tới đây. Không chỉ gây ấn tượng bởi thiệp cưới độc lạ, hôn lễ này còn khiến dân tình phát sốt vì loạt quy tắc 'khó nhằn'.

Sau màn cầu hôn ngọt như mía lùi hôm 14/3, hôn lễ của cặp đôi Ngô Thanh Vân - Huy Trần đã chính thức được ấn định thời gian tổ chức. cả MXH như bùng nổ, chờ đợi buổi tiệc cưới khủng nhất nhì showbiz Việt trong tháng 5/2022 này. Vừa mới gây ấn tượng bởi tấm thiệp cưới "hoa cỏ mùa xuân" đầy sáng tạo thì mới đây, những quy tắc "ngầm" trong đám cưới thế kỷ này tiếp tục được hé lộ. Theo đó, khách mời đến dự phải đi một mình và mặc trang phục màu trắng.

Tone trắng được cô dâu lựa chọn cho khách mời - Ảnh: Internet Trước đó, trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng chia sẻ về quy mô buổi tiệc sẽ dừng lại ở việc người thân, bạn bè thân thiết tụ họp chứng kiến giây phút thiêng liêng của cặp đôi, chứ không tổ chức rình rang, hoành tráng. Thiệp mời 'chất như nước cất' của cặp đôi - Ảnh: FBNV Cụ thể, Ngô Thanh Vân tiết lộ: "8/5 này, Vân và Huy quyết định tổ chức một đám cưới nhỏ, ghi dấu một chặng đường mới trong cuộc đời của hai đứa. Lễ cưới nhỏ nhắn xinh xinh với sự hiện diện của hai gia đình và một vài người bạn gắn bó của Vân - Huy.

Vân không muốn đây là sự kiện, mà thực sự muốn nó là một kỷ niệm thật đáng nhớ. Vì thế, Vân và Huy quyết định bữa tiệc này nhỏ nhắn thôi nhưng chắc chắn sẽ xinh đẹp, và ấm cúng". Xuân Lan có màn khoe thiệp 'cồng kềnh' khó đỡ - Ảnh: Internet Cựu thành viên 365 hào hứng chờ đợi đám cưới của đàn chị - Ảnh chụp màn hình Có lẽ vì vậy mà mỹ nhân sinh năm 1979 mới có thêm những quy tắc nghe có vẻ "khó nhằn" như trên dành cho khách mời. Tuy vậy, ngay khi nhận được thiệp mời từ cặp đôi, không ít sao Việt như Jun Phạm, Issac, Xuân Lan... đã vô cùng hào hứng và khoe "triệt để" từng "centimet" của thiệp mời và háo hức đợi ngày tham dự "siêu hôn lễ".

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