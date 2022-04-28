Hé lộ loạt 'quy tắc ngầm' trong đám cưới thế kỷ của Ngô Thanh Vân - Huy Trần: Nghe qua cũng thấy 'khó nhằn' lắm đây!

Hậu trường 28/04/2022 10:17

Đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần hiện đang là sự kiện được đông đảo netizen ngóng đợi nhất trong tháng 5 tới đây. Không chỉ gây ấn tượng bởi thiệp cưới độc lạ, hôn lễ này còn khiến dân tình phát sốt vì loạt quy tắc 'khó nhằn'.

Sau màn cầu hôn ngọt như mía lùi hôm 14/3, hôn lễ của cặp đôi Ngô Thanh Vân - Huy Trần đã chính thức được ấn định thời gian tổ chức. cả MXH như bùng nổ, chờ đợi buổi tiệc cưới khủng nhất nhì showbiz Việt trong tháng 5/2022 này.

Vừa mới gây ấn tượng bởi tấm thiệp cưới "hoa cỏ mùa xuân" đầy sáng tạo thì mới đây, những quy tắc "ngầm" trong đám cưới thế kỷ này tiếp tục được hé lộ. Theo đó, khách mời đến dự phải đi một mình và mặc trang phục màu trắng.

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Tone trắng được cô dâu lựa chọn cho khách mời - Ảnh: Internet

Trước đó, trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng chia sẻ về quy mô buổi tiệc sẽ dừng lại ở việc người thân, bạn bè thân thiết tụ họp chứng kiến giây phút thiêng liêng của cặp đôi, chứ không tổ chức rình rang, hoành tráng.

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Thiệp mời 'chất như nước cất' của cặp đôi - Ảnh: FBNV

Cụ thể, Ngô Thanh Vân tiết lộ: "8/5 này, Vân và Huy quyết định tổ chức một đám cưới nhỏ, ghi dấu một chặng đường mới trong cuộc đời của hai đứa. Lễ cưới nhỏ nhắn xinh xinh với sự hiện diện của hai gia đình và một vài người bạn gắn bó của Vân - Huy.

Vân không muốn đây là sự kiện, mà thực sự muốn nó là một kỷ niệm thật đáng nhớ. Vì thế, Vân và Huy quyết định bữa tiệc này nhỏ nhắn thôi nhưng chắc chắn sẽ xinh đẹp, và ấm cúng".

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Xuân Lan có màn khoe thiệp 'cồng kềnh' khó đỡ - Ảnh: Internet
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Cựu thành viên 365 hào hứng chờ đợi đám cưới của đàn chị - Ảnh chụp màn hình

Có lẽ vì vậy mà mỹ nhân sinh năm 1979 mới có thêm những quy tắc nghe có vẻ "khó nhằn" như trên dành cho khách mời. Tuy vậy, ngay khi nhận được thiệp mời từ cặp đôi, không ít sao Việt như Jun Phạm, Issac, Xuân Lan... đã vô cùng hào hứng và khoe "triệt để" từng "centimet" của thiệp mời và háo hức đợi ngày tham dự "siêu hôn lễ".

Tấm thiệp cưới có '1-0-2' của Ngô Thanh Vân - Huy Trần hóa ra lại chứa 'ẩn tình' sâu xa thế này: Đàng gái chính thức hé lộ 'từ A - Z' khiến dân tình được phen 'tròn mắt'

Tấm thiệp cưới có '1-0-2' của Ngô Thanh Vân - Huy Trần hóa ra lại chứa 'ẩn tình' sâu xa thế này: Đàng gái chính thức hé lộ 'từ A - Z' khiến dân tình được phen 'tròn mắt'

Sau nhiều giờ gây bão mạng vì tấm thiệp cưới thiết kế độc lạ, tối muộn ngày 27/4, Ngô Thanh Vân đã có bài viết dài hè lộ về điểm đặc biệt khiến CĐM cực 'choáng'.

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Từ khóa:   Ngô Thanh Vân Huy Trần đám cưới Ngô Thanh Vân

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