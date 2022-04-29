Tuấn Hưng ghi dấu ấn qua hàng loạt bản hit đình đám một thời như: Nắm lấy tay anh, Tìm lại bầu trời,... Sau khi rước vợ về dinh, nam ca sĩ cũng dần rút khỏi showbiz và tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bên bà xã Hương Baby. Trải qua nhiều năm gắn bó và có 3 nhóc tỳ, cặp vợ chồng nhà Tuấn hưng vẫn giữ được tình cảm son sắt như thuở ban đầu khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Gia đình Tuấn Hưng khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân, Tuấn Hưng bất ngờ chia sẻ mong muốn lập hội "Những người phát cuồng vì vợ". Cụ thể, anh hài hước viết: "Sau 1 thời gian ngẫm nghĩ tôi đánh liều lập hội: những người phát cuồng vì vợ tên Hương. Anh em ai cùng xuồng thì gửi giấy đk kêt hôn mình lập hội cùng chia sẻ kinh nghiệm gia đình và tâm sinh lý hàng ngày nhé".