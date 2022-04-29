Quá 'cuồng' vợ, Tuấn Hưng quyết 'đánh liều' làm một việc 'động trời' sau thời gian suy ngẫm

Hậu trường 29/04/2022 10:57

Màn nịnh vợ đầy hài hước của Tuấn Hưng đã khiến dân tình bày tỏ sự thích thú nồng nhiệt.

Tuấn Hưng ghi dấu ấn qua hàng loạt bản hit đình đám một thời như: Nắm lấy tay anh, Tìm lại bầu trời,... Sau khi rước vợ về dinh, nam ca sĩ cũng dần rút khỏi showbiz và tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bên bà xã Hương Baby. Trải qua nhiều năm gắn bó và có 3 nhóc tỳ, cặp vợ chồng nhà Tuấn hưng vẫn giữ được tình cảm son sắt như thuở ban đầu khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Quá 'cuồng' vợ, Tuấn Hưng quyết 'đánh liều' làm một việc 'động trời' sau thời gian suy ngẫm - Ảnh 1
Gia đình Tuấn Hưng khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân, Tuấn Hưng bất ngờ chia sẻ mong muốn lập hội "Những người phát cuồng vì vợ". Cụ thể, anh hài hước viết: "Sau 1 thời gian ngẫm nghĩ tôi đánh liều lập hội: những người phát cuồng vì vợ tên Hương. Anh em ai cùng xuồng thì gửi giấy đk kêt hôn mình lập hội cùng chia sẻ kinh nghiệm gia đình và tâm sinh lý hàng ngày nhé". 

Quá 'cuồng' vợ, Tuấn Hưng quyết 'đánh liều' làm một việc 'động trời' sau thời gian suy ngẫm - Ảnh 2
Quá 'cuồng' vợ, Tuấn Hưng quyết 'đánh liều' làm một việc 'động trời' sau thời gian suy ngẫm - Ảnh 3
Tuất Hưng có động thái 'nịnh vợ' đầy hài hước - Ảnh: Chụp màn hình

Động thái của Tuấn Hưng ngay sau khi chia sẻ đã nhận được phản ứng nồng nhiệt từ cư dân mạng. Bên dưới phần bình luận bài viết, dân tình đều "bái phục" trước màn nịnh vợ "có 1 không 2" đầy ngọt ngào này của giọng ca "Nắm lấy tay anh". Đồng thời, nhiều chị em cũng không khỏi ghen tỵ trước tình cảm anh dành cho bà xã.

Quá 'cuồng' vợ, Tuấn Hưng quyết 'đánh liều' làm một việc 'động trời' sau thời gian suy ngẫm - Ảnh 4
Bà xã Tuấn Hưng 'khen lấy khen để' trước màn nịnh vợ đầy ngọt ngào của chồng - Ảnh: Chụp màn hình
Quá 'cuồng' vợ, Tuấn Hưng quyết 'đánh liều' làm một việc 'động trời' sau thời gian suy ngẫm - Ảnh 5
Ông xã Việt Hương cũng muốn cũng muốn được gia nhập hội nghiện vợ - Ảnh: Chụp màn hình

Đây cũng không phải lần đầu tiên mà Tuất Hưng công khai bày tỏ tình cảm ngọt ngào dành cho Hương Baby. Về phía bà xã của nam ca sĩ, cô cũng từng khiến dân tình không ít lần trầm trồ bởi sự "chịu chi" quà khủng dành cho chồng vào dịp đặc biệt. Điển hình, dịp Valentine vừa qua, Tuấn Hưng hạnh phúc chia sẻ việc vợ tặng tiền khủng. Dù đã ẩn đi bớt số tiền tuy nhiên cư dân mạng cũng đã nhanh mắt soi ra số tiền nam ca sĩ được vợ tặng có thể lên tới 9 con số. Hiện, cuộc sống gia đình Tuấn Hưng nhận được sự yêu mến và quan tâm nhất nhì showbiz Việt.

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Không hổ danh 'thiên hạ đệ nhất chiều vợ’, Tuấn Hưng quyết định bán siêu xe và tài sản để tậu biệt thự view biển tặng vợ, chỉ cần "đó là điều em thích"

Chia sẻ của nam ca sĩ Tuấn Hưng về món quà mà anh muốn tặng vợ khiến các fan phải trầm trồ: "Đúng là ông chồng của năm!".

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Từ khóa:   tuấn hưng nịnh vợ Tuấn Hưng giải nghệ Tuấn Hưng và vợ

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