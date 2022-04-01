Không hổ danh 'thiên hạ đệ nhất chiều vợ’, Tuấn Hưng quyết định bán siêu xe và tài sản để tậu biệt thự view biển tặng vợ, chỉ cần "đó là điều em thích"

Không chỉ được biết đến qua nhiều bản hit đi vào lòng người, Tuấn Hưng còn nổi danh với khối tài sản khủng và khả năng chiều chuộng vợ nhất nhì showbiz, luôn đặt gia đình lên trên hết. Trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ Tuấn Hưng vừa có bài đăng thu hút sự quan tâm từ khán giả. Theo đó, sắp tới anh có kế hoạch bán hết xế hộp và tài sản để tậu 1 căn biệt thự views biển tặng vợ.

Chia sẻ về lý do có quyết định này, Tuấn Hưng viết: "Sau chuyến nghỉ dưỡng cả nhà tại Quy Nhơn thấy ai cũng vui vẻ và khoẻ hẳn lên. Đặc biệt là 4 cụ thân sinh ra vợ chồng mình, các con thì luôn miệng hỏi: Bố ơi bao giờ đi chơi biển nữa ạ…?. Thế là cái suy nghĩ sở hữu và tìm 1 chỗ cho gia đình bắt đầu từ đó. Trong giấc mơ nắm tay vợ và mở cửa căn phòng mở của ra là biển. Đã mơ là sẽ nghĩ đến nhiều và bắt đầu theo đuổi....".