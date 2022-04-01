Không hổ danh 'thiên hạ đệ nhất chiều vợ’, Tuấn Hưng quyết định bán siêu xe và tài sản để tậu biệt thự view biển tặng vợ, chỉ cần "đó là điều em thích"

Hậu trường 01/04/2022 10:59

Chia sẻ của nam ca sĩ Tuấn Hưng về món quà mà anh muốn tặng vợ khiến các fan phải trầm trồ: "Đúng là ông chồng của năm!".

Không chỉ được biết đến qua nhiều bản hit đi vào lòng người, Tuấn Hưng còn nổi danh với khối tài sản khủng và khả năng chiều chuộng vợ nhất nhì showbiz, luôn đặt gia đình lên trên hết. Trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ Tuấn Hưng vừa có bài đăng thu hút sự quan tâm từ khán giả. Theo đó, sắp tới anh có kế hoạch bán hết xế hộp và tài sản để tậu 1 căn biệt thự views biển tặng vợ.

Chia sẻ về lý do có quyết định này, Tuấn Hưng viết: "Sau chuyến nghỉ dưỡng cả nhà tại Quy Nhơn thấy ai cũng vui vẻ và khoẻ hẳn lên. Đặc biệt là 4 cụ thân sinh ra vợ chồng mình, các con thì luôn miệng hỏi: Bố ơi bao giờ đi chơi biển nữa ạ…?. Thế là cái suy nghĩ sở hữu và tìm 1 chỗ cho gia đình bắt đầu từ đó. Trong giấc mơ nắm tay vợ và mở cửa căn phòng mở của ra là biển. Đã mơ là sẽ nghĩ đến nhiều và bắt đầu theo đuổi....".

Không hổ danh 'thiên hạ đệ nhất chiều vợ’, Tuấn Hưng quyết định bán siêu xe và tài sản để tậu biệt thự view biển tặng vợ, chỉ cần 'đó là điều em thích' - Ảnh 1
Tuấn Hưng chia sẻ muốn bán xe để tậu biệt thự view biển tặng bà xã - Ảnh chụp màn hình

Ở phần bình luận, bà xã Hương Baby cảm thấy hạnh phúc khi được chồng thực hiện ước mơ. Về phần nam ca sĩ, anh khẳng định bây giờ chỉ chờ ngày ký giấy tờ nhận nhà mới mà thôi. 

Không hổ danh 'thiên hạ đệ nhất chiều vợ’, Tuấn Hưng quyết định bán siêu xe và tài sản để tậu biệt thự view biển tặng vợ, chỉ cần 'đó là điều em thích' - Ảnh 2
Bà xã nam ca sĩ phấn khích trước món quà "khủng" mà chồng tặng - Ảnh chụp màn hình

 Không hổ danh 'thiên hạ đệ nhất chiều vợ’, Tuấn Hưng quyết định bán siêu xe và tài sản để tậu biệt thự view biển tặng vợ, chỉ cần 'đó là điều em thích' - Ảnh 3

Không hổ danh 'thiên hạ đệ nhất chiều vợ’, Tuấn Hưng quyết định bán siêu xe và tài sản để tậu biệt thự view biển tặng vợ, chỉ cần 'đó là điều em thích' - Ảnh 4

Không hổ danh 'thiên hạ đệ nhất chiều vợ’, Tuấn Hưng quyết định bán siêu xe và tài sản để tậu biệt thự view biển tặng vợ, chỉ cần 'đó là điều em thích' - Ảnh 5
Hình ảnh ngôi biệt thự mà nam ca sĩ muốn tậu sắp tới

Không chỉ nổi tiếng với nhiều bản hit âm nhạc, Tuấn Hưng lâu nay còn nổi danh với khả năng chiều chuộng vợ bậc nhất. Việc anh sẵn sàng bán siêu xe để đổi lấy món quà tặng vợ khiến fan phải trầm trồ, ghen tỵ.

Không hổ danh 'thiên hạ đệ nhất chiều vợ’, Tuấn Hưng quyết định bán siêu xe và tài sản để tậu biệt thự view biển tặng vợ, chỉ cần 'đó là điều em thích' - Ảnh 6
Anh nổi tiếng là người chồng yêu thương, cưng chiều bà xã hết mực

Những năm gần đây, có thể thấy Tuấn Hưng đã lui dần về hậu trường và gần như không ra sản phẩm âm nhạc mới. Anh chuyên tâm phụ vợ làm ăn kinh doanh cũng như dành thời gian chơi các môn thể thao yêu thích.

 Không hổ danh 'thiên hạ đệ nhất chiều vợ’, Tuấn Hưng quyết định bán siêu xe và tài sản để tậu biệt thự view biển tặng vợ, chỉ cần 'đó là điều em thích' - Ảnh 7

Không hổ danh 'thiên hạ đệ nhất chiều vợ’, Tuấn Hưng quyết định bán siêu xe và tài sản để tậu biệt thự view biển tặng vợ, chỉ cần 'đó là điều em thích' - Ảnh 8
Tuấn Hưng có cuộc sống an nhàn sau khi tạm rời xa showbiz

Ngoài thời gian dành cho gia đình nhỏ, Tuấn Hưng thỉnh thoảng vẫn tham gia vài sự kiện ca nhạc nhưng tần suất rất ít. Hiện tại, Tuấn Hưng đang dần trở thành người đàn ông của gia đình và có cuộc sống an nhàn mà nhiều người ao ước.

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