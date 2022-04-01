Hậu thông báo ly hôn, Pha Lê bán gấp hai căn nhà đắt đỏ vì 'cần tiền', tự nhận: 'Bán nhà như bán rau'

Hậu trường 01/04/2022 10:00

Sau thông báo ly hôn chồng, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Pha Lê bất ngờ có bài viết "rao bán" hai căn nhà khiến dân tình xôn xao.

Mới đây, vào tối ngày 31/3, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Pha Lê bất ngờ có bài viết "rao bán" hai căn nhà khiến dân tình xôn xao. Theo đó, Pha Lê cần bán gấp vì cần tiền và hai căn nhà đều chính chủ của cô. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng cho biết sẽ có giá "yêu thương hơn một chút" với những người quen biết. 

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Bài viết của Pha Lê - Ảnh: Chụp màn hình

"Cần tiền bán đỡ 2 căn **** City đang hót hòn họt giá lên mỗi ngày. Bạn nào quan tâm thì inbox nhá, theo giá thị trường thời điểm này và quen biết thì yêu thương hơn một xíu, hợp đồng đứng tên chính chủ nên không phải nghĩ. 

Xuống tiền theo đúng tiến độ như mình đã đóng cộng chênh lệch theo giá BĐS hiện nay, ngon lành để ở hoặc để đầu tư cũng vẫn ngon luôn, vì giờ mua được với giá mình đưa ra hơi khó mà không được vị trí đẹp nữa chứ. Bán nhà rao như bán rau, loa loa loa, mại dô bà con ơi!" - nguyên văn bài viết của nữ ca sĩ.

Theo những giấy tờ mà Pha Lê cung cấp, được biết, mỗi căn cũng có giá vài tỷ đồng và năm ở khi vực đắt địa. Vì thế, bên dưới bài viết, không ít netizen cho rằng Pha Lê "giàu ngầm" cũng như khen ngợi sự tài giỏi của nữ ca sĩ.

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Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, cách đây 2 ngày (29/3), Pha Lê đã đột ngột thông báo ly hôn chồng Hàn Quốc. Đáng chú ý, trong khoảng 2 năm là vợ chồng, cả hai chưa từng để lộ dấu hiệu rạn nứt nào. Thậm chí, nữ ca sĩ còn thường xuyên khoe hình ảnh gia đình hạnh phúc.

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Gia đình Pha Lê - Ảnh: Internet

Ttheo Pha Lê, đã 2 năm cô và chồng là Emmanuel Shin không làm "chuyện ấy". Tuy nhiên, cả hai không có bất hòa nào, không có người thứ ba chen ngang, quyết định giải phóng cho nhau chỉ vì không còn tình yêu.

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