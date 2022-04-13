Sau 4 tháng chia tay ầm ĩ, Lâm Khánh Chi bất ngờ đăng hình sánh vai bên chồng cũ Phi Hùng, phải chăng cặp đôi 'gương vỡ lại lành'?

Hậu trường 13/04/2022 20:00

Lâm Khánh Chi có động thái bất ngờ trên trang cá nhân liên quan đến chồng cũ khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Vừa qua, lùm xùm ly hôn giữa ca sĩ Lâm Khánh Chi và chồng trẻ Trần Phi Hùng thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt là khi chồng cũ lên tiếng tố nữ ca sĩ ngoại tình. Phi Hùng cho biết muốn giữ im lặng về chuyện này nhưng do áp lực dư luận quá lớn và gây ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nên phải lên tiếng.

Sau đó, mặc dù Lâm Khánh Chi đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên nhưng trang cá nhân, cô lại thường xuyên đăng ảnh sánh đôi tình tứ, thân mật bên "tình tin đồn" khiến nhiều người không khỏi nghi vấn.

Sau 4 tháng chia tay ầm ĩ, Lâm Khánh Chi bất ngờ đăng hình sánh vai bên chồng cũ Phi Hùng, phải chăng cặp đôi 'gương vỡ lại lành'? - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi bị chồng cũ tố ngoại tình với Song Duy - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, không rõ lý do vì sao Lâm Khánh Chi bất ngờ đăng tải hình ảnh chồng cũ lên trang Facebook cá nhân sau 4 tháng chia tay. Kèm theo hình ảnh, nữ ca sĩ chia sẻ: "Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau…".

Sau 4 tháng chia tay ầm ĩ, Lâm Khánh Chi bất ngờ đăng hình sánh vai bên chồng cũ Phi Hùng, phải chăng cặp đôi 'gương vỡ lại lành'? - Ảnh 2
Nữ ca sĩ bất ngờ đăng ảnh chồng cũ sau 4 tháng chia tay - Ảnh: Chụp màn hình

Động thái này của Lâm Khánh Chi khiến nhiều người ngỡ ngàng. Đồng thời, một số ý kiến cũng bày tỏ hy vọng cặp đôi có thể tái hợp. Sau ồn ào ly hôn, hiện tại cả 2 đã có cuộc sống mới. Phi Hùng thường xuyên đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên tình mới. Còn về phía Lâm Khánh Chi, cô tập trung cho công việc kinh doanh, hoạt động nghệ thuật và dành nhiều thời gian cho con trai.

 

Từ khóa:   Gia đình Lâm Khánh Chi Lâm Khánh Chi - Phi Hùng Lâm Khánh Chi - Song Duy

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