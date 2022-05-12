Lộng lẫy như sao Việt dự đám cưới đồng nghiệp: Hòa Minzy đẹp tựa nàng thơ, nhóm 365 soái khí ngút trời, vũ trụ visual hội tụ tại hôn lễ thế kỷ của Đông Nhi

Hậu trường 12/05/2022 13:39

Lên đồ dự đám cưới, sao Việt trở thành tâm điểm không thua kém gì cô dâu chú rể vì nhan sắc cực phẩm cùng body nổi bật.

Đám cưới của sao Việt từ lâu đã trở thành bữa tiệc visual với dàn khách mời đặc biệt, bên cạnh cô dâu chú rể. Việc nghệ sĩ ăn diện thế nào khi đến chúc phúc đồng nghiệp đều khiến netizen "chấm hóng".

Ngoài những lần mặc váy "kém duyên" chiếm spotlight của nhân vật chính, nhiều mỹ nhân Việt cũng gây sốt không kém khi xuất hiện tại đám cưới đồng nghiệp. Phải kể đến trường hợp của Hòa Minzy xinh đẹp tựa như nàng thơ tại hôn lễ của Hà Đức Chinh hay những thành viên nhóm 365 để chúc mừng "chị Ba" Ngô Thanh Vân.

Lộng lẫy như sao Việt dự đám cưới đồng nghiệp: Hòa Minzy đẹp tựa nàng thơ, nhóm 365 soái khí ngút trời, vũ trụ visual hội tụ tại hôn lễ thế kỷ của Đông Nhi - Ảnh 1
Hòa Minzy trang điểm nhẹ nhàng tựa nàng thơ trong hôn lễ của Hà Đức Chinh - Ảnh: Internet
Lộng lẫy như sao Việt dự đám cưới đồng nghiệp: Hòa Minzy đẹp tựa nàng thơ, nhóm 365 soái khí ngút trời, vũ trụ visual hội tụ tại hôn lễ thế kỷ của Đông Nhi - Ảnh 2
Thúy Ngân và Quang Vinh rạng ngời trong hôn lễ của Bảo Thy - Ảnh: Internet
Lộng lẫy như sao Việt dự đám cưới đồng nghiệp: Hòa Minzy đẹp tựa nàng thơ, nhóm 365 soái khí ngút trời, vũ trụ visual hội tụ tại hôn lễ thế kỷ của Đông Nhi - Ảnh 3
Nhóm 365 soái khí ngời ngời trong hôn lễ của Ngô Thanh Vân - Ảnh: Internet
Lộng lẫy như sao Việt dự đám cưới đồng nghiệp: Hòa Minzy đẹp tựa nàng thơ, nhóm 365 soái khí ngút trời, vũ trụ visual hội tụ tại hôn lễ thế kỷ của Đông Nhi - Ảnh 4
Vợ chồng Nhã Phương nhí nhố tại hôn lễ của Hoàng Oanh, đây cũng là dịp hiếm hoi Trường Giang đi dự tiệc cưới của đồng nghiệp - Ảnh: Internet
Lộng lẫy như sao Việt dự đám cưới đồng nghiệp: Hòa Minzy đẹp tựa nàng thơ, nhóm 365 soái khí ngút trời, vũ trụ visual hội tụ tại hôn lễ thế kỷ của Đông Nhi - Ảnh 5
2 cặp vợ chồng "hot nhất" showbiz hội tụ - Ảnh: Internet
Lộng lẫy như sao Việt dự đám cưới đồng nghiệp: Hòa Minzy đẹp tựa nàng thơ, nhóm 365 soái khí ngút trời, vũ trụ visual hội tụ tại hôn lễ thế kỷ của Đông Nhi - Ảnh 6
Khung hình hội tụ visual tại đám cưới thế kỷ của Đông Nhi - Ông Cao Thắng - Ảnh: Internet
Lộng lẫy như sao Việt dự đám cưới đồng nghiệp: Hòa Minzy đẹp tựa nàng thơ, nhóm 365 soái khí ngút trời, vũ trụ visual hội tụ tại hôn lễ thế kỷ của Đông Nhi - Ảnh 7
Bữa tiệc visual bậc nhất showbiz là đây - Ảnh: Internet
Lộng lẫy như sao Việt dự đám cưới đồng nghiệp: Hòa Minzy đẹp tựa nàng thơ, nhóm 365 soái khí ngút trời, vũ trụ visual hội tụ tại hôn lễ thế kỷ của Đông Nhi - Ảnh 8
Đây là một trong những đám cưới có khách mời sao Việt đông nhất nhì lịch sử làng giải trí- Ảnh: Internet

Tới đây, khi hôn lễ của Mạc Văn Khoa đang đến gần, CĐM lại tiếp tục được phen ngồi hóng đợi những màn bùng nổ váy áo tại hôn trường. 

Biệt đội phù rể và phù dâu đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần chính thức hiện diện: 'Phía đàng gái, chúng tôi đã sẵn sàng'

Biệt đội phù rể và phù dâu đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần chính thức hiện diện: 'Phía đàng gái, chúng tôi đã sẵn sàng'

Sau những đồn thổi về những nhân vật sẽ là phù dâu, phù rể trong đám cưới đình đám của Ngô Thanh Vân và Huy Trần. Chính chủ chính thức công khai trên MXH, visual thuộc top đầu showbiz.

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