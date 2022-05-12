Lộng lẫy như sao Việt dự đám cưới đồng nghiệp: Hòa Minzy đẹp tựa nàng thơ, nhóm 365 soái khí ngút trời, vũ trụ visual hội tụ tại hôn lễ thế kỷ của Đông Nhi

Lên đồ dự đám cưới, sao Việt trở thành tâm điểm không thua kém gì cô dâu chú rể vì nhan sắc cực phẩm cùng body nổi bật.
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Đám cưới của sao Việt từ lâu đã trở thành bữa tiệc visual với dàn khách mời đặc biệt, bên cạnh cô dâu chú rể. Việc nghệ sĩ ăn diện thế nào khi đến chúc phúc đồng nghiệp đều khiến netizen "chấm hóng".
Ngoài những lần mặc váy "kém duyên" chiếm spotlight của nhân vật chính, nhiều mỹ nhân Việt cũng gây sốt không kém khi xuất hiện tại đám cưới đồng nghiệp. Phải kể đến trường hợp của Hòa Minzy xinh đẹp tựa như nàng thơ tại hôn lễ của Hà Đức Chinh hay những thành viên nhóm 365 để chúc mừng "chị Ba" Ngô Thanh Vân.
Tới đây, khi hôn lễ của Mạc Văn Khoa đang đến gần, CĐM lại tiếp tục được phen ngồi hóng đợi những màn bùng nổ váy áo tại hôn trường.