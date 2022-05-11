Đám cưới Mạc Văn Khoa: Quy định 'bắt buộc' với khách mời trong 'ngày cưới' ? Đặc biệt 'lễ đính hôn' toàn 'món chay', khâu 'kịch bản' ngày vui do Mạc Văn Khoa phụ trách

Hậu trường 11/05/2022 14:00

Khách mời tham dự lễ cưới của Mạc Văn Khoa - Vy Pumpe sẽ có những yêu cầu riêng trong ngày này.

Sau màn cầu hôn lãng mạn của Mạc Văn Khoa, mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Mạc Văn Khoa - Vy Pumpe đã hé lộ cận cảnh hình ảnh thiệp cưới sẽ gửi đến các khách mời. Như trong thiệp mời, lễ đính hôn của vợ chồng Mạc Văn Khoa đã được ấn định sẽ diễn ra vào ngày 12/5.

Đám cưới Mạc Văn Khoa: Quy định 'bắt buộc' với khách mời trong 'ngày cưới' ? Đặc biệt 'lễ đính hôn' toàn 'món chay', khâu 'kịch bản' ngày vui do Mạc Văn Khoa phụ trách - Ảnh 1
Đám cưới Mạc Văn Khoa: Quy định 'bắt buộc' với khách mời trong 'ngày cưới' ? Đặc biệt 'lễ đính hôn' toàn 'món chay', khâu 'kịch bản' ngày vui do Mạc Văn Khoa phụ trách - Ảnh 2
Cận cảnh thiệp cưới vợ chồng Mạc Văn Khoa - Ảnh: IGNV

 Sau ngày đính hôn, cả hai sẽ tổ chức tiệc tại Hải Dương - quê hương của Mạc Văn Khoa vào ngày 18/5. Tại đây, họ chuẩn bị 100 mâm cỗ để đãi bà con, hàng xóm. Trước đó hai người đã đăng ký kết hôn và có con chung nhưng chưa tổ chức lễ cưới.

Ngoài ra, vợ chồng nam diễn viên còn tổ chức thêm một buổi tiệc vui vẻ để 2 vợ chồng thoải mái bung xõa cùng bạn bè. Đặc biệt, buổi tiệc trong lễ đính hôn của vợ chồng nam diễn viên cũng được đãi bằng những món chay. 

Đám cưới Mạc Văn Khoa: Quy định 'bắt buộc' với khách mời trong 'ngày cưới' ? Đặc biệt 'lễ đính hôn' toàn 'món chay', khâu 'kịch bản' ngày vui do Mạc Văn Khoa phụ trách - Ảnh 3
Cả hai tổ chức lễ cưới ở quê hương Thanh Hóa vào 18/5 tới - Ảnh: Internet

 

Tiệc cưới vào ngày 5/6 tại một nhà hàng sang trọng. Khách mời đến dự sẽ phải diện dresscode màu trắng, đen hoặc nude. Lễ cưới tại TP HCM dự định tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới ở quận 1 - nơi từng diễn ra hôn lễ của Trấn Thành, Trường Giang.

Với ngày trọng đại của mình, nam diễn viên mong muốn sẽ tổ chức đầm ấm, dân dã như một bữa cơm gia đình chung vui với người thân, bạn bè chứ không quá hoành tráng, lãng mạn. Khâu ý tưởng cho ngày vui sẽ do anh đảm nhiệm, nhưng trên tinh thần tôn trọng và chiều theo ý vợ.

 

Đám cưới Mạc Văn Khoa: Quy định 'bắt buộc' với khách mời trong 'ngày cưới' ? Đặc biệt 'lễ đính hôn' toàn 'món chay', khâu 'kịch bản' ngày vui do Mạc Văn Khoa phụ trách - Ảnh 4
Khâu ý tưởng cho ngày vui sẽ do Mạc Văn Khoa đảm nhiệm, nhưng trên tinh thần tôn trọng và chiều theo ý vợ - Ảnh: Internet

Cộng đồng mạng háo hức mong chờ ngày vui của nam nghệ sĩ, chắc hẳn sẽ có nhiều điều vui nhộn, thú vị.

Từ khóa:   mạc văn khoa mạc văn khoa cưới vợ vbiz

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 16 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 1 giờ 46 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?