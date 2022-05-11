Đám cưới Mạc Văn Khoa: Quy định 'bắt buộc' với khách mời trong 'ngày cưới' ? Đặc biệt 'lễ đính hôn' toàn 'món chay', khâu 'kịch bản' ngày vui do Mạc Văn Khoa phụ trách

Khách mời tham dự lễ cưới của Mạc Văn Khoa - Vy Pumpe sẽ có những yêu cầu riêng trong ngày này.

Sau màn cầu hôn lãng mạn của Mạc Văn Khoa, mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Mạc Văn Khoa - Vy Pumpe đã hé lộ cận cảnh hình ảnh thiệp cưới sẽ gửi đến các khách mời. Như trong thiệp mời, lễ đính hôn của vợ chồng Mạc Văn Khoa đã được ấn định sẽ diễn ra vào ngày 12/5. Cận cảnh thiệp cưới vợ chồng Mạc Văn Khoa - Ảnh: IGNV Sau ngày đính hôn, cả hai sẽ tổ chức tiệc tại Hải Dương - quê hương của Mạc Văn Khoa vào ngày 18/5. Tại đây, họ chuẩn bị 100 mâm cỗ để đãi bà con, hàng xóm. Trước đó hai người đã đăng ký kết hôn và có con chung nhưng chưa tổ chức lễ cưới.

Ngoài ra, vợ chồng nam diễn viên còn tổ chức thêm một buổi tiệc vui vẻ để 2 vợ chồng thoải mái bung xõa cùng bạn bè. Đặc biệt, buổi tiệc trong lễ đính hôn của vợ chồng nam diễn viên cũng được đãi bằng những món chay. Cả hai tổ chức lễ cưới ở quê hương Thanh Hóa vào 18/5 tới - Ảnh: Internet

Tiệc cưới vào ngày 5/6 tại một nhà hàng sang trọng. Khách mời đến dự sẽ phải diện dresscode màu trắng, đen hoặc nude. Lễ cưới tại TP HCM dự định tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới ở quận 1 - nơi từng diễn ra hôn lễ của Trấn Thành, Trường Giang. Với ngày trọng đại của mình, nam diễn viên mong muốn sẽ tổ chức đầm ấm, dân dã như một bữa cơm gia đình chung vui với người thân, bạn bè chứ không quá hoành tráng, lãng mạn. Khâu ý tưởng cho ngày vui sẽ do anh đảm nhiệm, nhưng trên tinh thần tôn trọng và chiều theo ý vợ. Khâu ý tưởng cho ngày vui sẽ do Mạc Văn Khoa đảm nhiệm, nhưng trên tinh thần tôn trọng và chiều theo ý vợ - Ảnh: Internet Cộng đồng mạng háo hức mong chờ ngày vui của nam nghệ sĩ, chắc hẳn sẽ có nhiều điều vui nhộn, thú vị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-cuoi-mac-van-khoa-quy-dinh-bat-buoc-voi-khach-moi-trong-ngay-cuoi-dac-biet-le-dinh-hon-toan-mon-chay-khau-kich-ban-ngay-vui-do-mac-van-khoa-phu-trach-467904.html