Bà xã của Mạc Văn Khoa vừa bật mí thiệp cưới lên trang cá nhân thu hút nhiều sự chú ý.

Gia đình nhỏ của Mạc Văn Khoa nhận được rất nhiều sự yêu mến và quan tâm của người hâm mộ. Sau nhiều lần dời lễ cưới vì dịch bệnh và đón thiên thần nhỏ ra đời thì trong tháng 5, cặp đôi đã chính thức rục rịch tổ chức hôn lễ.

Cặp đôi ráo riết chuẩn bị cho đám cưới sắp diễn ra - Ảnh: FBNV

Những ngày vừa qua, trên trang cá nhân, đôi vợ chồng nam nghệ sĩ liên tục nhá hàng hình ảnh thử đồ cưới và ảnh cưới được chụp tại bãi biển. Sau màn nhá hàng này, mới đây nhất, bà xã Mạc Văn Khoa còn hé lộ luôn chiếc thiệp cưới độc đáo của mình.

Cận cảnh thiệp cưới được cặp đôi chọn tông màu nổi bật là trắng và xanh lá cây - Ảnh: Chụp màn hình

Theo như hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy, thiệp cưới gây ấn tượng từ lần đầu bởi tông màu được chọn vô cùng nổi bật là trắng và xanh lá cây. Đáng chú ý hơn, ngoài hình ảnh 2 vợ chồng được in trên thiệp cưới thì có cả hình bé Minnie trong vòng tay của bố mẹ.

Bé Minnie cũng xuất hiện trong thiệp cưới của bố mẹ - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, ngày trọng đại của cặp đôi sẽ được tổ chức tại quê nhà Hải Dương vào ngày 18/5 sắp tới và tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 5/6 tại toà Landmark 81. Ngoài ra, vào ngày 12/5 tới đây, vợ chồng Mạc Văn KHoa sẽ tổ chức lễ đính hôn kèm một buổi tiệc tùng với bạn bè.

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