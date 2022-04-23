Ngày cưới cận kề, bà xã Mạc Văn Khoa bất ngờ công khai 'thả thính' đồng nghiệp của chồng, netizen 'giật mình' nhận mặt người quen

Trên trang cá nhân, bà xã Mạc Văn Khoa bất ngờ công khai thả thính trai lạ gây xôn xao cộng đồng mạng.
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Mới đây, trên trang cá nhân, Thảo Vy (hay còn gọi là Vy Pumpe), bà xã Mạc Văn Khoa bất ngờ đăng tải bài viết bày tỏ tình cảm nồng nhiệt với người đàn ông lạ mặt.
"Vì mình quá thích cậu rồi. Phải làm sao, phải làm sao? Duyên dáng cộng với giọng nói ấm áp, mê chữ ê kéo dài", bà xã Mạc Văn Khoa viết.
Việc Vy Pumpe công khai "thả thính" trai lạ trước thềm kết hôn với Mạc Văn Khoa ngay lập tức thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Tuy nhiên, dân tình nhanh chóng phát hiện ra người đàn ông trong tấm ảnh không phải ai xa lạ mà chính là đồng nghiệp thân thiết của Mạc Văn Khoa - Kiều Minh Tuấn.
Người đẹp cho biết thêm, Kiều Minh Tuấn là nghệ sĩ mà cô thần tượng trong showbiz Việt, nên việc gặp mặt anh trong sự kiện khiến cô rất phấn khích.
Dường như sợ ông xã hiểu lầm, dưới bài viết Vy Pumpe còn trịnh trọng xin phép Mạc Văn Khoa cho bản thân được bày tỏ tình cảm với thần tượng: "Xin phép chồng Mạc Văn Khoa cho em khen idol e xíu nhe".
Được biết, cách đây không lâu, Mạc Văn Khoa đã cầu hôn bà xã Thảo Vy sau nhiều lần hoãn cưới vì vợ sinh nở và dịch bệnh khó kiểm soát thời gian. Bà xã nam diễn viên không khỏi bất ngờ, vỡ òa trước kế hoạch đặc biệt của chồng.
Động thái ‘thả thính’ trai lạ đáng yêu của bà xã Mạc Văn Khoa khiến người hâm mộ không khỏi bật cười.