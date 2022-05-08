Biệt đội phù rể và phù dâu đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần chính thức hiện diện: 'Phía đàng gái, chúng tôi đã sẵn sàng'

Hậu trường 08/05/2022 17:01

Sau những đồn thổi về những nhân vật sẽ là phù dâu, phù rể trong đám cưới đình đám của Ngô Thanh Vân và Huy Trần. Chính chủ chính thức công khai trên MXH, visual thuộc top đầu showbiz.

Hiện tại, những thông tin xoay quanh về lễ cưới giữa cặp đôi Ngô Thanh Vân và Huy Trần đang ngày càng nóng hổi khi chỉ còn ít giờ nữa thôi, buổi lễ sẽ chính thức được bắt đầu. 

Biệt đội phù rể và phù dâu đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần chính thức hiện diện: 'Phía đàng gái, chúng tôi đã sẵn sàng' - Ảnh 1
Chỉ còn vài tiếng nữa thôi lễ cưới giữa Ngô Thanh Vân và Huy Trần sẽ chính thức bắt đầu - Ảnh: Internet

Lúc này đây, không giống như vài ngày trước khi cả 2 liên tục giấu kín những hình ảnh xoay quanh tại hôn lễ của mình, giờ đây đôi uyên ương cũng rất thoải mái chia sẻ những hình ảnh đẹp trong ngày trọng đại của mình lên trang cá nhân.

Bên cạnh sự chú ý về cặp đôi chính thì một trong những thông tin quan trọng liên tục được fan hâm mộ ''đoán già, đoán non'' trong suốt vài ngày qua về đội hình phù dâu, phù rể tại lễ cưới thế kỷ này sẽ là những ai. Mới đây, đã được đích thân cô dâu chính thức cho lộ diện.

Biệt đội phù rể và phù dâu đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần chính thức hiện diện: 'Phía đàng gái, chúng tôi đã sẵn sàng' - Ảnh 2
Bài đăng công khai dàn phù dâu, phù rể của Ngô Thanh Vân trên MXH - Ảnh: chụp màn hình
Biệt đội phù rể và phù dâu đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần chính thức hiện diện: 'Phía đàng gái, chúng tôi đã sẵn sàng' - Ảnh 3
Dàn phù dâu, phù rể quá chất lượng đến từ phía Ngô Thanh Vân và Huy Trần - Ảnh: chụp màn hình
Biệt đội phù rể và phù dâu đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần chính thức hiện diện: 'Phía đàng gái, chúng tôi đã sẵn sàng' - Ảnh 4
Ngô Thanh Vân và nhóm nhạc đình đám 365 - Ảnh: chụp màn hình
Biệt đội phù rể và phù dâu đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần chính thức hiện diện: 'Phía đàng gái, chúng tôi đã sẵn sàng' - Ảnh 5
Phía nhà trai cũng toàn những gương mặt rất cuốn hút - Ảnh: chụp màn hình

Nhìn sơ qua, chúng ta có thể thấy ai nấy cũng đều sở hữu visual xinh đẹp xuất sắc. Đáng chú ý nhất, hẳn phải là sự hiện diện của nhóm nhạc đình đám 365 ngày nào. Đây là lần hiếm hoi các thành viên 365 hội ngộ sau khi tan rã, do đó điều này đã khiến netizen vô cùng phấn khích. Bởi lẽ dàn phù rể quá chất lượng khi ai nấy cũng sở hữu vẻ nam tính và đẹp trai quyến rũ. 

Về phía nhà trai, dù toàn những gương mặt khá lạ lẫm song ai nấy đều phải công nhận rằng, hội bạn của Huy Trần quá là điển trai và nam tính. Đúng là đám cưới của "đả nữ" đình đám và "cực phẩm" Vbiz có khác, dàn phù dâu - phù rể mà cũng xịn xò thế này.

Có thể thấy, với sự hiện diện của dàn phù dâu, phù rể lễ cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đang càng trở nên hot hơn bao giờ hết. 

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Mọi công tác trang trí cho không gian nơi diễn ra lễ cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đang được hoàn thành.

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