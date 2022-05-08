Đám cưới Huy Trần - Ngô Thanh Vân sắp diễn ra thì lại gặp sự cố, buộc phải thay đổi lịch trình dự kiến, netizen lo lắng dùm cặp đôi

Hậu trường 08/05/2022 10:56

Chỉ còn khoảng 1 ngày nữa thôi, lễ cưới giữa Ngô Thanh Vân và Huy Trần sẽ được diễn ra nhưng lại gặp phải một sự cố khiến nhiều người lo lắng.

Lúc này đây, những thông tin liên quan đến lễ cưới đình đám giữa đôi uyên ương trai xinh, gái đẹp Huy Trần và Ngô Thanh Vân đang nhận rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. 

Đám cưới Huy Trần - Ngô Thanh Vân sắp diễn ra thì lại gặp sự cố, buộc phải thay đổi lịch trình dự kiến, netizen lo lắng dùm cặp đôi - Ảnh 1
Đám cưới của đả nữ màn ảnh với tình trẻ đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía netizen - Ảnh: Internet

Bởi lẽ, chỉ còn 1 ngày nữa thôi cặp đôi sẽ chính thức về chung một nhà. Không chỉ riêng cặp đôi chính, mà rất nhiều fan hâm mộ đang ngóng chờ đến ngày này. Tuy nhiên, lễ cưới của cặp đôi sẽ không được diễn ra như kế hoạch ban đầu. Cụ thể theo kế hoạch cũ, cả hai sẽ tổ chức hôn lễ vào sáng 8/5, đến chiều tối thì tổ chức tiệc chiêu đãi các khách mời nhưng do việc vừa làm lễ độc thân vào tối ngày 7/5 nên cả 2 quyết định sẽ dời buổi lễ vào buổi chiều để gộp chung với tiệc chiêu đãi. 

Đám cưới Huy Trần - Ngô Thanh Vân sắp diễn ra thì lại gặp sự cố, buộc phải thay đổi lịch trình dự kiến, netizen lo lắng dùm cặp đôi - Ảnh 2
Cả 2 buộc phải thay đổi lịch trình so với dự kiến ban đầu - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, những người bạn thân thiết của cặp đôi như các thành viên 365band hay Xuân Lan,...cũng đã có mặt đầy đủ ở TP.Đà Nẵng để chúc phúc cho cặp ''trai tài, gái sắc''.

Sau 2 năm hẹn hò, Ngô Thanh Vân quyết định lên xe hoa ở tuổi 43 với CEO Huy Trần.Mới đây trên MXH cô nàng cũng đã có những chia sẻ về quyết định trọng đại này, cũng như gủi đến những lời xin lỗi vì không thể mời được hết bạn bè, người thân của cả 2 góp mặt trong buổi lễ tới đây.

Đám cưới Huy Trần - Ngô Thanh Vân sắp diễn ra thì lại gặp sự cố, buộc phải thay đổi lịch trình dự kiến, netizen lo lắng dùm cặp đôi - Ảnh 3
Bài đăng mới đây của Ngô Thanh Vân trên MXH - Ảnh: chụp màn hình
Đám cưới Huy Trần - Ngô Thanh Vân sắp diễn ra thì lại gặp sự cố, buộc phải thay đổi lịch trình dự kiến, netizen lo lắng dùm cặp đôi - Ảnh 4
Bên dưới phần bình luận rất nhiều lời chúc được gửi đến nữ diễn viên - Ảnh: chụp màn hình 

Sau tất cả, netizen đang háo hức chờ đón hôn lễ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần được diễn ra, bởi lẽ chuyện tình của 2 người xứng đáng có một cái kết trọn vẹn. 

Đường tình lận đận của Ngô Thanh Vân trước khi 'đúng người, đúng thời điểm' với Huy Trần

Đường tình lận đận của Ngô Thanh Vân trước khi 'đúng người, đúng thời điểm' với Huy Trần

Trước khi có cái kết hôn nhân viên mãn bên ông xã Huy Trần, Ngô Thanh Vân từng có đường tình duyên khá lận đận, 'bí ẩn', không đi tới đâu.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Thanh Vân Huy Trần chuẩn bị cho hôn lễ Ngô Thanh Vân kết hôn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 18 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?