Đám cưới Huy Trần - Ngô Thanh Vân sắp diễn ra thì lại gặp sự cố, buộc phải thay đổi lịch trình dự kiến, netizen lo lắng dùm cặp đôi

Chỉ còn khoảng 1 ngày nữa thôi, lễ cưới giữa Ngô Thanh Vân và Huy Trần sẽ được diễn ra nhưng lại gặp phải một sự cố khiến nhiều người lo lắng.
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Lúc này đây, những thông tin liên quan đến lễ cưới đình đám giữa đôi uyên ương trai xinh, gái đẹp Huy Trần và Ngô Thanh Vân đang nhận rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả.
Bởi lẽ, chỉ còn 1 ngày nữa thôi cặp đôi sẽ chính thức về chung một nhà. Không chỉ riêng cặp đôi chính, mà rất nhiều fan hâm mộ đang ngóng chờ đến ngày này. Tuy nhiên, lễ cưới của cặp đôi sẽ không được diễn ra như kế hoạch ban đầu. Cụ thể theo kế hoạch cũ, cả hai sẽ tổ chức hôn lễ vào sáng 8/5, đến chiều tối thì tổ chức tiệc chiêu đãi các khách mời nhưng do việc vừa làm lễ độc thân vào tối ngày 7/5 nên cả 2 quyết định sẽ dời buổi lễ vào buổi chiều để gộp chung với tiệc chiêu đãi.
Bên cạnh đó, những người bạn thân thiết của cặp đôi như các thành viên 365band hay Xuân Lan,...cũng đã có mặt đầy đủ ở TP.Đà Nẵng để chúc phúc cho cặp ''trai tài, gái sắc''.
Sau 2 năm hẹn hò, Ngô Thanh Vân quyết định lên xe hoa ở tuổi 43 với CEO Huy Trần.Mới đây trên MXH cô nàng cũng đã có những chia sẻ về quyết định trọng đại này, cũng như gủi đến những lời xin lỗi vì không thể mời được hết bạn bè, người thân của cả 2 góp mặt trong buổi lễ tới đây.
Sau tất cả, netizen đang háo hức chờ đón hôn lễ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần được diễn ra, bởi lẽ chuyện tình của 2 người xứng đáng có một cái kết trọn vẹn.