Đám cưới Huy Trần - Ngô Thanh Vân sắp diễn ra thì lại gặp sự cố, buộc phải thay đổi lịch trình dự kiến, netizen lo lắng dùm cặp đôi

Lúc này đây, những thông tin liên quan đến lễ cưới đình đám giữa đôi uyên ương trai xinh, gái đẹp Huy Trần và Ngô Thanh Vân đang nhận rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả.

Đám cưới của đả nữ màn ảnh với tình trẻ đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía netizen - Ảnh: Internet

Bởi lẽ, chỉ còn 1 ngày nữa thôi cặp đôi sẽ chính thức về chung một nhà. Không chỉ riêng cặp đôi chính, mà rất nhiều fan hâm mộ đang ngóng chờ đến ngày này. Tuy nhiên, lễ cưới của cặp đôi sẽ không được diễn ra như kế hoạch ban đầu. Cụ thể theo kế hoạch cũ, cả hai sẽ tổ chức hôn lễ vào sáng 8/5, đến chiều tối thì tổ chức tiệc chiêu đãi các khách mời nhưng do việc vừa làm lễ độc thân vào tối ngày 7/5 nên cả 2 quyết định sẽ dời buổi lễ vào buổi chiều để gộp chung với tiệc chiêu đãi.