Tiệc 'chia tay độc thân' của Ngô Thanh Vân: 'cô dâu mới' nhí nhảnh đeo sash, đội vương miện, 'quẩy tới bến' cùng hội bạn thân

Hậu trường 08/05/2022 09:12

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Xuân Lan đã khoe loạt ảnh hiếm trong tiệc chia tay độc thân của cô dâu Ngô Thanh Vân.

Sau nhiều năm bên nhau, ‘đả nữ’ Ngô Thanh Vân sẽ chính thức ‘làm vợ người ta’ với ‘Việt kiều Đức’ Huy Trần. Theo như lời xác nhận của chính chủ, lễ cưới được tổ chức vào chiều 8/5.

Tiệc 'chia tay độc thân' của Ngô Thanh Vân: 'cô dâu mới' nhí nhảnh đeo sash, đội vương miện, 'quẩy tới bến' cùng hội bạn thân - Ảnh 1
Ngô Thanh Vân và Huy Trần sắp về chung một nhà - Ảnh: FBNV

 

Những ngày qua hậu trường xoay quanh tiệc cưới Ngô Thanh Vân và Huy Trần là chủ đề gây chú ý người hâm mộ. Tối 7/5, Ngô Thanh Vân tiếp tục gây chú ý khi tổ chức tiệc tạm biệt cuộc sống độc thân cùng những người bạn thân thiết.

Tiệc 'chia tay độc thân' của Ngô Thanh Vân: 'cô dâu mới' nhí nhảnh đeo sash, đội vương miện, 'quẩy tới bến' cùng hội bạn thân - Ảnh 2
Tiệc chia tay độc thân của Ngô Thanh Vân - Ảnh: FBNV

 

Cách đây ít phút, trên Facebook cá nhân, siêu mẫu Xuân Lan đã khoe loạt ảnh hiếm bên cạnh cô dâu Ngô Thanh Vân. Là nhân vật chính của buổi tiệc, vợ của Huy Trần đeo vương miện, sash và trang điểm đậm trông như "nữ hoàng" chiếm mọi spotlight. Khác với hình ảnh mạnh mẽ thường thấy, Ngô Thanh Vân trông cực dễ thương, nhí nhảnh và tràn đầy năng lượng trước giờ G hôn lễ.

Tiệc 'chia tay độc thân' của Ngô Thanh Vân: 'cô dâu mới' nhí nhảnh đeo sash, đội vương miện, 'quẩy tới bến' cùng hội bạn thân - Ảnh 3
Ngô Thanh Vân nhí nhảnh đội vương miệng, đeo sash cô dâu - Ảnh: FBNV

 

Tiệc 'chia tay độc thân' của Ngô Thanh Vân: 'cô dâu mới' nhí nhảnh đeo sash, đội vương miện, 'quẩy tới bến' cùng hội bạn thân - Ảnh 4
Xuân Lan luôn đồng hành cùng bạn thân - Ảnh: FBNV

 

Tiệc độc thân thường được tổ chức vào đêm trước đám cưới của cô dâu và chú rể mời những bạn bè thân thiết nhất, cùng làm những việc không thể làm sau khi cưới. Trước Ngô Thanh Vân thì Nhã Phương, Hoàng Oanh, Diệp Lâm Anh, Thuý An,... cùng nhiều sao Việt cũng đã rủ rê bạn bè "quẩy" quên lối về trong bữa tiệc đặc biệt này.

Tiệc 'chia tay độc thân' của Ngô Thanh Vân: 'cô dâu mới' nhí nhảnh đeo sash, đội vương miện, 'quẩy tới bến' cùng hội bạn thân - Ảnh 5
Dàn sao Việt dự kiến góp mặt trong ngày vui - Ảnh: FBNV

 Cộng đồng mạng tiếp tục mong chờ những hình ảnh tiếp theo trong lễ cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần.

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Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã chuẩn bị đón tiếp khách dự đám cưới vô cùng chu đáo.

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Từ khóa:   ngô thanh vân huy trần Huy Trần - Ngô Thanh Vân

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