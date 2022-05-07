Huy Trần và Ngô Thanh Vân vướng tin hẹn hò từ cuối năm 2020, đến tháng 2/2021 vào sinh nhật Ngô Thanh Vân, cặp đôi mới chính thức công khai. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng chuyện tình của Ngô Thanh Vân được công chúng đón nhận tích cực. Sau một khoảng thời gian hẹn hò cặp đôi đã chính thức sang trang mới bằng một đám cưới thế kỷ sẽ được tổ chức vào ngày 8/5 tới đây. Hiện tại cặp đôi đang có mặt tại Đà Nẵng để chuẩn bị cho hôn lễ.

Dân tình đang rần rần ‘soi’ dàn sao sẽ đến dự lễ cưới thế kỷ, mới đây, trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân đã đăng tải video hậu trường chụp ảnh cưới. "Đả nữ" không giấu được nụ cười hạnh phúc bên Huy Trần trong không gian lãng mạn đầy thơ mộng. Cô không ngại làm trò nhí nhố trước mặt chồng sắp cưới và thể hiện cử chỉ thân mật. Đáp lại cô là sự ôn nhu, dịu dàng Huy Trần dành cho bà xã tương lai.

Trước thềm hôn lễ, Ngô Thanh Vân hạnh phúc chia sẻ tới người bạn đời: "Hành trình thì dài vô tận, nhưng chỉ cần bạn cứ bước về phía trước chắc chắn sẽ có ai đó đứng đợi ở cuối con đường. Cám ơn những khoảnh khắc hạnh phúc của hiện tại mà mình đã có cùng nhau. Hãy đánh dấu ngày hôm nay để bắt đầu một hành trình mới cùng nhau cho đến cuối cùng nhé cậu!".



Video hậu trường trước lễ cưới - Ảnh: YTNV

Huy Trần cũng không giấu khỏi cảm xúc hồi hộp: "Những phút giây đếm ngược cuối cùng! Một chương mới thú vị trong cuộc đời chúng ta chỉ còn vài giờ nữa thôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và cũng lo lắng. Hãy theo dõi tôi trên những bước đi đầu tiên trong hành trình tình yêu của chúng tôi nhé".

Cả hai không ngừng chia sẻ trạng thái hạnh phúc - Ảnh: FBNV

Cộng đồng mạng tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo liên quan đến hôn lễ của vợ chồng Ngô Thanh Vân.