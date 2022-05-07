Sát ngày trọng đại, chồng sắp cưới của Ngô Thanh Vân hé lồ 'quà đặc biệt' cho dàn khách mời tham dự

Hậu trường 07/05/2022 15:15

Mới đây, Huy Trần - chồng sắp cưới của Ngô Thanh Vân đã chia sẻ đoạn clip mới trên trang cá nhân khiến dân tình chú ý.

Vào tối ngày 6/5, diễn viên Ngô Thanh Vân và bạn trai Huy Trần đã khởi hành ra Đà Nẵng và hiện đang có mặt tại resort để chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới. Cặp đôi cũng liên tục cập nhật những động thái mới liên quan đến ngày trọng đại sắp tới.

Mới đây, trên trang cá nhân, Huy Trần đã đăng tải story về chuyến đi tối qua của mình. Cụ thể, anh chia sẻ những hình ảnh đầu tiên ở sân bay đến khung cảnh bên trong resort. Đáng chú ý, trong đoạn clip chồng sắp cưới của Ngô Thanh Vân chia sẻ, xuất hiện những chiếc giỏ xách cực xịn được chuẩn bị kỹ lưỡng.

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Những chiếc giỏ xách xuất hiện trong đoạn clip - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Huy Trần cũng chia sẻ khoảnh khắc mình đang ký tên vào họa báo mà cả hai mới chụp gần đây. Dù chưa có phản hồi nào từ chính chủ, nhưng nhiều netizen vẫn "mạnh dạn" phỏng đoán rằng đây có thể là những món quà kỷ niệm mà cặp đôi chuẩn bị cho khách mời trong lễ cưới.

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Huy Trần kýt tên vào họa báo của cả hai - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết Ngô Thanh Vân và Huy Trần tổ chức hôn lễ vào ngày 8/5. Cô dành hơn 6 tháng để lựa chọn trang phục quan trọng nhất trong hôn lễ. Hôn lễ được tổ chức tại Đà Nẵng và diễn ra riêng tư, chỉ gồm gia đình, những người bạn thân thiết.

Nữ diễn viên cho biết cô không muốn đám cưới của mình là "sự kiện", mà chỉ đơn thuần là một kỷ niệm đáng nhớ. Cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ trên bãi biển buổi sáng và làm tiệc buổi tối. Khách tới dự được yêu cầu diện đồ trắng, mang theo thiệp và chỉ đi một mình. Ngoài ra, hôn lễ sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt.

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Ngô Thanh Vân và Huy Trần - Ảnh: Internet

Trước đó Ngô Thanh Vân cũng gửi lời xin lỗi đến bạn bè, đồng nghiệp vì không thể gửi thiệp mời đến tất cả mọi người: "Hai đứa vô cùng xin lỗi khi không thể gửi thiệp mời đến tất cả mọi người đến cùng chung vui. Nhưng tụi mình tin rằng, cả nhà sẽ hiểu, sẽ thương và tôn trọng quyết định của Vân và Huy. Mong cả nhà sẽ cầu phúc cho hạnh phúc của hai đứa nhé”.

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