Ngày cưới cận kề, hôn phu của Ngô Thanh Vân 'tất bật' làm một việc khiến dân tình xôn xao

Mới đây, trên trang cá nhân, "đả nữ" Ngô Thanh Vân đã đăng tải khoảnh khắc đặc biệt về bạn trai khiến dân tình náo loạn.

Thông tin Ngô Thanh Vân và Huy Trần sắp kết hôn khiến dân tình được dịp dậy sóng. Mới đây, trên story cá nhân, Ngô Thanh Vân đã đăng tải khoảnh khắc hôn phu chuyên tâm tập nhảy. Theo đó, "đả nữ" của màn ảnh Việt chia sẻ: "Khi Chef học nhảy. Something fun is coming" đính kèm icon dở khóc dở cười.

Huy Trần chuyên tâm học nhảy - Ảnh: Chụp màn hình

Từng làm việc tại 2 nhà hàng nổi tiếng khi còn ở Đức cộng thêm niềm đam mê ẩm thực, không ít lần, cư dân mạng được dịp trầm trồ với những món ăn mà Huy Trần chuẩn bị cho Ngô Thanh Vân cũng như người thân, bạn bè. Tuy nhiên, việc CEO trẻ chuyên tâm học nhảy khiến dân tình bàn tán xôn xao, đồn đoán rằng cả hai sẽ có một tiết mục đặc biệt trong ngày cưới sắp tới.

Cư dân mạng xuýt xoa với tài nghệ của Huy Trần và ngưỡng mộ hạnh phúc của cặp đôi - Ảnh: Internet

Ngô Thanh Vân - Huy Trần đã có 2 năm hẹn hò. Hôm 14/3/2022, "đả nữ" công khai việc nhận lời cầu hôn từ Huy Trần trong sự chúc mừng của đông đảo khán giả. Hiện tại, cặp đôi đã gửi thiệp cưới cho những người bạn thân thiết trong giới. Được biết, buổi lễ sẽ được tổ chức vào 8/5, tại một resort cao cấp ở Đà Nẵng.

Ngô Thanh Vân được bạn trai cầu hôn - Ảnh: Internet

Khách tới tham dự được yêu cầu diện đồ màu trắng, mang theo thiệp và chỉ đi một mình. Ngoài ra, đám cưới nữ diễn viên cũng giới hạn khách mời, chỉ phạm vi gia đình cùng một vài người bạn gắn bó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-cuoi-can-ke-hon-phu-cua-ngo-thanh-van-tat-bat-lam-mot-viec-khien-dan-tinh-xon-xao-465546.html