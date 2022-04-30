Ngày cưới cận kề, hôn phu của Ngô Thanh Vân 'tất bật' làm một việc khiến dân tình xôn xao

Hậu trường 30/04/2022 13:43

Mới đây, trên trang cá nhân, "đả nữ" Ngô Thanh Vân đã đăng tải khoảnh khắc đặc biệt về bạn trai khiến dân tình náo loạn.

Thông tin Ngô Thanh Vân và Huy Trần sắp kết hôn khiến dân tình được dịp dậy sóng. Mới đây, trên story cá nhân, Ngô Thanh Vân đã đăng tải khoảnh khắc hôn phu chuyên tâm tập nhảy. Theo đó, "đả nữ" của màn ảnh Việt chia sẻ: "Khi Chef học nhảy. Something fun is coming" đính kèm icon dở khóc dở cười.

Ngày cưới cận kề, hôn phu của Ngô Thanh Vân 'tất bật' làm một việc khiến dân tình xôn xao - Ảnh 1
Huy Trần chuyên tâm học nhảy - Ảnh: Chụp màn hình

Từng làm việc tại 2 nhà hàng nổi tiếng khi còn ở Đức cộng thêm niềm đam mê ẩm thực, không ít lần, cư dân mạng được dịp trầm trồ với những món ăn mà Huy Trần chuẩn bị cho Ngô Thanh Vân cũng như người thân, bạn bè. Tuy nhiên, việc CEO trẻ chuyên tâm học nhảy khiến dân tình bàn tán xôn xao, đồn đoán rằng cả hai sẽ có một tiết mục đặc biệt trong ngày cưới sắp tới.

Ngày cưới cận kề, hôn phu của Ngô Thanh Vân 'tất bật' làm một việc khiến dân tình xôn xao - Ảnh 2
Cư dân mạng xuýt xoa với tài nghệ của Huy Trần và ngưỡng mộ hạnh phúc của cặp đôi - Ảnh: Internet

Ngô Thanh Vân - Huy Trần đã có 2 năm hẹn hò. Hôm 14/3/2022, "đả nữ" công khai việc nhận lời cầu hôn từ Huy Trần trong sự chúc mừng của đông đảo khán giả. Hiện tại, cặp đôi đã gửi thiệp cưới cho những người bạn thân thiết trong giới. Được biết, buổi lễ sẽ được tổ chức vào 8/5, tại một resort cao cấp ở Đà Nẵng.

Ngày cưới cận kề, hôn phu của Ngô Thanh Vân 'tất bật' làm một việc khiến dân tình xôn xao - Ảnh 3
Ngô Thanh Vân được bạn trai cầu hôn - Ảnh: Internet

Khách tới tham dự được yêu cầu diện đồ màu trắng, mang theo thiệp và chỉ đi một mình. Ngoài ra, đám cưới nữ diễn viên cũng giới hạn khách mời, chỉ phạm vi gia đình cùng một vài người bạn gắn bó.

Từ khóa:   Ngô Thanh Vân kết hôn Huy Trần và Ngô Thanh Vân Huy Trần chuẩn bị cho hôn lễ

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 47 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 17 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 47 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?