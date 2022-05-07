Lộ khoảnh khắc 'dính như sam' của Ngô Thanh Vân và Huy Trần trước lễ cưới: Đích thân đón người thân tại sân bay Đà Nẵng

Hậu trường 07/05/2022 15:25

Vào trưa ngày 7/5, gia đình Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã có mặt ở Đà Nẵng để chuẩn bị tham dự lễ cưới của cặp đôi.

Vào trưa ngày 7/5, gia đình của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã đáp chuyến bay xuống Đà Nẵng để chuẩn bị cho đám cưới của cặp đôi được diễn ra vào ngày 8/5. Đặc biệt, vợ chồng Ngô Thanh Vân và Huy Trần cũng đích thân ra sân bay để đón người nhà.

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Ngô Thanh Vân đã chia sẻ những đoạn clip cùng Huy Trần đón những người thân của mình tại sân bay Đà Nẵng. Cặp đôi xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, liên tục cười nói, trao nhau những cái ôm và chụp ảnh với gia đình.

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Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi đón người thân đến tham dự lễ cưới - Ảnh: Chụp màn hình
ngo thanh van 1Lộ khoảnh khắc 'dính như sam' của Ngô Thanh Vân và Huy Trần trước lễ cưới: Đích thân đón người thân tại sân bay Đà Nẵng - Ảnh 3Lộ khoảnh khắc 'dính như sam' của Ngô Thanh Vân và Huy Trần trước lễ cưới: Đích thân đón người thân tại sân bay Đà Nẵng - Ảnh 4
Cặp đôi xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, liên tục cười nói, trao nhau những cái ôm với gia đình - Ảnh: Chụp màn hình

Về phía Huy Trần, anh rất ra dáng một chàng rể quý khi giúp đỡ gia đình Ngô Thanh Vân thu xếp hành lý, trò chuyện rất vui vẻ với các anh chị của vợ sắp cưới.

Sau khi đón gia đình tại sân bay, cặp đôi cũng đã sắp xếp một chiếc xe buýt để chở người thân và khách mời di chuyển về resort. Trên chuyến xe, vợ chồng nữ diễn viên kiêm luôn vai trò MC, hồ hởi tạo không khí vui vẻ cho mọi người.

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Cặp đôi 'dính như sam', vô cùng rạng rỡ, liên tục cười nói - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc
ngo thanh van 3Lộ khoảnh khắc 'dính như sam' của Ngô Thanh Vân và Huy Trần trước lễ cưới: Đích thân đón người thân tại sân bay Đà Nẵng - Ảnh 7
Cặp đôi đã ra sân bay để đón những khách mời tham dự tiệc cưới của chính mình - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

 

Trước đó, vào tối 6/5, Ngô Thanh Vân và Huy Trần cùng gia đình đã bay tới Đà Nẵng. Hôn lễ của cặp đôi trai tài gái sắc này sẽ được cử hành ở bãi biển vào buổi sáng, tiệc chiêu đãi diễn ra vào buổi tối cùng ngày.

 

Đáng chú ý, để đảm bảo sự riêng tư cho ngày trọng đại, Ngô Thanh Vân và Huy Trần giới hạn số lượng khách mời tới dự đám cưới. Trong số này, đã có một vài cái tên được xác định như Jun Phạm, Isaac, siêu mẫu Xuân Lan, Nam Trung…

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