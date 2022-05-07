Tới Đà Nẵng, ngoài dàn sao Việt dự lễ cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần, dân tình còn 'hết hồn' với hành lý của đôi uyên ương 'Hành lý mang như đi thi Hoa hậu'

Hậu trường 07/05/2022 14:42

Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã đến Đà Nẵng, hành lý của cô dâu chú rể được đánh giá là 'như đi thi Hoa hậu'

Huy Trần và Ngô Thanh Vân vướng tin hẹn hò từ cuối năm 2020, đến tháng 2/2021 vào sinh nhật Ngô Thanh Vân, cặp đôi mới chính thức công khai. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng chuyện tình của Ngô Thanh Vân được công chúng đón nhận tích cực. Hồi cuối tháng 4 nàng ‘đả nữ Việt’ thông báo sẽ kết hôn cùng bạn trai vào ngày 8/5 tới kèm bức ảnh chụp khoe nhẫn cưới. Cho nên, những vấn đề xoay quanh lễ cưới của nữ diễn viên ‘Hai Phượng’ luôn được công chúng quan tâm.

Tới Đà Nẵng, ngoài dàn sao Việt dự lễ cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần, dân tình còn 'hết hồn' với hành lý của đôi uyên ương 'Hành lý mang như đi thi Hoa hậu' - Ảnh 1
Đám cưới thế kỉ Ngô Thanh Vân và Huy Trần - Ảnh: Internet

 

Tối 6/5, sát thời điểm cử hành hôn lễ, Ngô Thanh Vân chia sẻ hình ảnh đang cùng chồng sắp cưới Huy Trần bay ra Đà Nẵng để chuẩn bị cho đám cưới.

Có thể thấy, nữ diễn viên cũng đang rất háo hức trong ngày trọng đại của cuộc đời khi liên tục cập nhật hình ảnh trước ngày cưới để gửi đến người hâm mộ.

Dễ dàng đoán được đám cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần sẽ là một lễ cưới siêu khủng. Người đẹp bật mí trên trang cá nhân: "Hành lý mang như đi thi Hoa hậu".

Tới Đà Nẵng, ngoài dàn sao Việt dự lễ cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần, dân tình còn 'hết hồn' với hành lý của đôi uyên ương 'Hành lý mang như đi thi Hoa hậu' - Ảnh 2
Hành lý của vợ chồng Ngô Thanh Vân như đi thi hoa hậu - Ảnh: IGNV

 

Dù phải mang rất nhiều hành lý ra Đà Nẵng tổ chức đám cưới nhưng Ngô Thanh Vân không hề cảm thấy mệt mỏi vì bên cạnh đã có những người bạn và chồng sắp cưới sát cánh.

Tới Đà Nẵng, ngoài dàn sao Việt dự lễ cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần, dân tình còn 'hết hồn' với hành lý của đôi uyên ương 'Hành lý mang như đi thi Hoa hậu' - Ảnh 3
Ngô Thanh Vân và chồng luôn kề vai sát cánh bên nhau - Ảnh: IGNV

 

Được biết Ngô Thanh Vân và Huy Trần tổ chức hôn lễ vào ngày 8/5. Cô dành hơn 6 tháng để lựa chọn trang phục quan trọng nhất trong hôn lễ. Hôn lễ được tổ chức tại Đà Nẵng và diễn ra riêng tư, chỉ gồm gia đình, những người bạn thân thiết.

Nữ diễn viên cho biết cô không muốn đám cưới của mình là "sự kiện", mà chỉ đơn thuần là một kỷ niệm đáng nhớ.

Cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ trên bãi biển buổi sáng và làm tiệc buổi tối. Khách tới dự được yêu cầu diện đồ trắng, mang theo thiệp và chỉ đi một mình. Ngoài ra, hôn lễ sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt.

Tới Đà Nẵng, ngoài dàn sao Việt dự lễ cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần, dân tình còn 'hết hồn' với hành lý của đôi uyên ương 'Hành lý mang như đi thi Hoa hậu' - Ảnh 4
Cặp đôi hạnh phúc Vbiz Ngô Thanh Vân - Huy Trần - Ảnh: Internet

 

Trước đó Ngô Thanh Vân cũng gửi lời xin lỗi đến bạn bè, đồng nghiệp vì không thể gửi thiệp mời đến tất cả mọi người: “Hai đứa vô cùng xin lỗi khi không thể gửi thiệp mời đến tất cả mọi người đến cùng chung vui. Nhưng tụi mình tin rằng, cả nhà sẽ hiểu, sẽ thương và tôn trọng quyết định của Vân và Huy. Mong cả nhà sẽ cầu phúc cho hạnh phúc của hai đứa nhé”.

 

Trước thềm 'đám cưới thế kỷ' với 'đả nữ' Ngô Thanh Vân, chú rể Huy Trần đã có chia sẻ đầy 'tâm trạng' về cuộc hôn nhân của mình

Trước thềm 'đám cưới thế kỷ' với 'đả nữ' Ngô Thanh Vân, chú rể Huy Trần đã có chia sẻ đầy 'tâm trạng' về cuộc hôn nhân của mình

Trên trang cá nhân, Huy Trần đã có những dòng chia sẻ đầy tâm trạng về cuộc hôn nhân trước thềm đám cưới thế kỷ.

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Từ khóa:   ngô thanh vân huy trần Huy Trần - Ngô Thanh Vân

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