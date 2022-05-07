Trước khoảnh khắc trọng đại, netizen háo hức đoán già, đoán non dàn phù rể 'siêu đỉnh' trong đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần gồm những ai: Visual ai nấy cũng đều xịn xò

Hậu trường 07/05/2022 10:07

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến lễ cưới, lúc này đây không chỉ cặp đôi chính được chú ý mà dàn phù rể cũng nhận về sự quan tâm vô cùng lớn từ phía người hâm mộ.

Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, cặp đôi ''trai tài, gái sắc'' Ngô Thanh Vân và Huy Trần sẽ chính thức về chung một nhà với nhau. Được biết, cả 2 hiện đang có mặt tại TP. Đà Nẵng nơi tổ chức buổi lễ nhằm chuẩn bị cho mọi thứ diễn ra trơn tru nhất có thể. Không chỉ riêng đôi chính đang háo hức, mà ngay cả netizen cũng cảm thấy phấn khích dùm đôi uyên ương. 

Trước khoảnh khắc trọng đại, netizen háo hức đoán già, đoán non dàn phù rể 'siêu đỉnh' trong đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần gồm những ai: Visual ai nấy cũng đều xịn xò - Ảnh 1
Chỉ còn 2 ngày nữa, đám cưới đình đám của cả 2 sẽ được diễn ra - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bên cạnh dàn nhân vật chính như cô dâu, chú rể và quan viên 2 họ, người hâm mộ cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến dàn phù rể của buổi lễ, một số bộ phận netzien mới đây cũng đã đưa ra một số cái tên nhiều khả năng sẽ khiến cho ''biệt đội phù rể'' tại lễ cưới thêm phần náo nhiệt. 

Isaac

Trước khoảnh khắc trọng đại, netizen háo hức đoán già, đoán non dàn phù rể 'siêu đỉnh' trong đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần gồm những ai: Visual ai nấy cũng đều xịn xò - Ảnh 2
Nam ca sĩ Isaac - Ảnh: Internet

Vị trí đầu tiên trong danh sách này khả năng cao là cựu đội trưởng của nhóm nhạc đình đám 365band, Isaac và Ngô Thanh Vân là chị em cực kỳ thân thiết khi từng là người nâng đỡ nam ca sĩ điển trai từ những ngày đầu chập chững bước vào nghề. Nên không khó khi nói ngoài giọng ca ''Yêu Không Nghỉ Phép'' không ai thích hợp cho vị trí này cả. 

Jun Phạm

Trước khoảnh khắc trọng đại, netizen háo hức đoán già, đoán non dàn phù rể 'siêu đỉnh' trong đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần gồm những ai: Visual ai nấy cũng đều xịn xò - Ảnh 3
 Jun Phạm là một trong những người em thân thiết nhất với Ngô Thanh Vân - Ảnh: Internet

Cái tên thứ 2 không ai khác ngoài Jun Phạm, cũng giống như Isaac, giọng ca sinh năm 1989 có mối quan hệ chị em cực kỳ thân thiết với cô dâu. Bởi lẽ, dù đã rời khỏi 365 được khoản thời gian khá lâu Ngô Thanh Vân hay Jun Phạm vẫn luôn dành những lời có cánh về nhau.

Ngoài ra, anh chàng còn là một trong những người nhận được thiệp mời đầu tiên, điều đó cho thấy mối quan hệ của cả 2 vẫn tốt đẹp ra sao. Vì vậy, sẽ không có gì bất ngờ nếu như 2 ngày tới đây chúng ta nhìn thấy chủ nhân bản hit Đây là một bài hát vui xuất hiện trong buổi lễ với vai trò phù rể. 

Will

Trước khoảnh khắc trọng đại, netizen háo hức đoán già, đoán non dàn phù rể 'siêu đỉnh' trong đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần gồm những ai: Visual ai nấy cũng đều xịn xò - Ảnh 4
Will được nhiều người hâm mộ sẽ đóng một vai trò gì đó trong đám cưới của người chị thân thiết - Ảnh: Internet

Trong dòng trạng thái mới đây nhất Will bày tỏ sự “bức xúc” với đàn chị yêu quý của mình: “Ủa là sao, chị luôn xúi tôi cuới vợ truớc đi cho chị ăn tiệc từ mấy năm nay , nhưng giờ chị chơi cuới truớc, chị đuợc lắm. Chúc bà chị hạnh phúc nha.” 

Đây là khoảnh khắc vui vẻ của hai nghệ sĩ, việc đã có đến 2 thành viên 365band xuất hiện trong danh sách này, nên việc Will góp mặt trong danh sách này là điều hiển nhiên. 

ST. Sơn Thạch

Trước khoảnh khắc trọng đại, netizen háo hức đoán già, đoán non dàn phù rể 'siêu đỉnh' trong đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần gồm những ai: Visual ai nấy cũng đều xịn xò - Ảnh 5
ST Sơn Thạch rất háo hức chờ đến ngày trọng đại của Ngô Thanh Vân và Huy Trần - Ảnh: Internet

Còn ai hoàn hảo hơn nhân vật cuối cùng của nhóm nhạc đình đám là ST. Sơn Thạch để hoàn thành mảnh ghép trong đội hình phù rể tại lễ cưới đình đám tới đây. Cũng giống như 3 thành viên trên, nam ca sĩ điển trai có được sự nghiệp ngày hôm này một phần đến từ phần nâng đỡ rất lớn từ phía Ngô Thành Vân.

Vì thế cho nên, trong dịp trong đại của người chị thân thiết của mình không có lý do gì để ST không đóng một vai trò gì đó ý nghĩa trong buổi lễ của người đàn chị. 

Brian Trần

Trước khoảnh khắc trọng đại, netizen háo hức đoán già, đoán non dàn phù rể 'siêu đỉnh' trong đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần gồm những ai: Visual ai nấy cũng đều xịn xò - Ảnh 6
Người mẫu Brian Trần bên bạn thân Huy Trần - Ảnh: Internet

Mảnh ghép cuối cùng trong danh sách này được cư dân mạng đoán già, đoán non chính là người bạn thân của chú rể Huy Trần - Brian Trần. 

Xuất thân là người mẫu nên ngoại hình của bạn thân Huy Trần được đánh giá hoàn hảo để hoàn thiện đội hình phù rể khi sở hữu chiều cao nổi bật lên đến 1m86 và gương mặt điển trai. 

Trên đây là những người được CĐM dự đoán sẽ nằm trong đội hình phù rể đình đám tới đây của Ngô Thanh Vân và Huy Trần. Dù cho chỉ là dự đoán nhưng nếu đây là sự thật thì với visual của cả 5 thành viên trên hứa hẹn sẽ khiến cho buổi lễ trở nên đặc biệt và thu hút hơn rất nhiều. 

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