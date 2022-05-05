Ngô Thanh Vân sắp lên xe hoa, Lý Nhã Kỳ đã kịp 'theo trend tình chị em' tung loạt ảnh thân mật bên trai trẻ?

Vừa qua, Vbiz liên tục đón tin vui khi các "chị đại" đình đám công khai chuyện tình yêu với bạn trai trẻ tuổi, đặc biệt sắp tới đây, Ngô Thanh Vân sẽ còn tổ chức một lễ cưới ấm cúng. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ cũng bất ngờ tung loạt ảnh chụp cùng một chàng trai trẻ khá điển trai, vừa lạ vừa quen với khán giả. Điều này làm người hâm mộ dấy lên nghi vấn liệu Vbiz có sắp đón thêm một cặp tình yêu "chị em" nữa chăng?

Hình ảnh khiến người hâm mộ xuýt xoa vì độ xứng đôi - Ảnh: Huỳnh Trí Nghĩa

Được biết, mỹ nam trong bộ ảnh chụp thân mật bên Lý Nhã Kỳ chính là Vũ Đình Khoái (hay gọi là Khoai Vũ), hiện đang làm người mẫu và diễn viên tự do. Bên dưới phần bình luận bài viết, nhiều người còn nhận ra anh chàng 9X là quán quân Quý Ông Đại Chiến mùa 3 và giành danh hiệu thí sinh được yêu thích nhất của cuộc thi. Chưa dừng lại tại đó, Khoai Vũ còn từng là nam chính trong một MV của ca sĩ Minh Hằng.