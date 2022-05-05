Ngô Thanh Vân sắp lên xe hoa, Lý Nhã Kỳ đã kịp 'theo trend tình chị em' tung loạt ảnh thân mật bên trai trẻ?

Bộ hình mới của Lý Nhã Kỳ bên trai lạ khiến khán giả vô cùng tò mò.
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Vừa qua, Vbiz liên tục đón tin vui khi các "chị đại" đình đám công khai chuyện tình yêu với bạn trai trẻ tuổi, đặc biệt sắp tới đây, Ngô Thanh Vân sẽ còn tổ chức một lễ cưới ấm cúng. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ cũng bất ngờ tung loạt ảnh chụp cùng một chàng trai trẻ khá điển trai, vừa lạ vừa quen với khán giả. Điều này làm người hâm mộ dấy lên nghi vấn liệu Vbiz có sắp đón thêm một cặp tình yêu "chị em" nữa chăng?
Được biết, mỹ nam trong bộ ảnh chụp thân mật bên Lý Nhã Kỳ chính là Vũ Đình Khoái (hay gọi là Khoai Vũ), hiện đang làm người mẫu và diễn viên tự do. Bên dưới phần bình luận bài viết, nhiều người còn nhận ra anh chàng 9X là quán quân Quý Ông Đại Chiến mùa 3 và giành danh hiệu thí sinh được yêu thích nhất của cuộc thi. Chưa dừng lại tại đó, Khoai Vũ còn từng là nam chính trong một MV của ca sĩ Minh Hằng.
Đây là lần đầu tiên Lý nhã Kỳ và Khoai Vũ hợp tác trong vùng bộ ảnh thời trang tuy nhiên cặp đôi vẫn thể hiện được sự ăn ý ở cả những cảnh gần gũi. Trong nhiều khoảnh khắc, cặp đôi nắm tay tình tứ, diện đồ dôi, ôm ấp thân mật, thậm chí là môi kề môi,... khiến người xem trầm trồ, xuýt xoa không ngừng.
Lý Nhã Kỳ hiện đang trở lại hoạt động nghệ thuật rất tích cực. Sắp tới đây, cô còn ra mắt bộ phim do chính mình sản xuất và làm nữ chính.