Sau cuộc đổ vỡ với bạn trai lâu năm, Lý Nhã Kỳ cho biết, hiện vẫn độc thân và tập trung cho những dự án kinh doanh “hái ra tiền”.

Thời gian gần đây, Lý Nhã Kỳ trở lại hoạt động nghệ thuật mạnh mẽ, đặc biệt là sự góp mặt trong các gameshow. Không chỉ vậy, mới đây nhất, nữ diễn viên vừa tổ chức buổi họp báo ra mắt bộ phim do chính mình làm nhà sản xuất và đóng vai nữ chính. Chia sẻ về dự án phim tái xuất lần này, trao đổi với báo Lao động, Lý Nhã Kỳ thẳng thắn trả lời việc bỏ 33 tỷ để thực hiện bộ phim: “Là diễn viên và cũng là đối tác, tôi không muốn dự án này đi vào quên lãng. Do đó, tôi quyết định đầu tư 33 tỉ đồng để sản xuất, với mong muốn lấy lại uy tín cũng như làm mát lòng những người bạn Hàn Quốc sau hành trình khó khăn họ sang Việt Nam hợp tác. Tôi làm bất cứ điều gì cũng có mục đích chứ không phải nghĩ mình có tiền rồi dùng một cách bất chấp”.

Thời gian gần đây, Lý Nhã Kỳ tham gia nhiều gameshow nhận được nhiều sự chú ý - Ảnh: Internet Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh, có thể nói lần trở lại này có ý nghĩa rất đặc biệt với cô. Bên cạnh, chia sẻ thêm về cuộc sống độc thân hiện tại, Lý Nhã Kỳ hài hước nói rằng mình độc thân vì giàu mà cũng có thể giàu vì độc thân. Việc không hẹn hò giúp cô có nhiều thời gian hơn để lo cho công việc, dự án kinh doanh. Bên cạnh đó cũng có thể vì kinh tế của cô quá vững nên nhiều người đàn ông trở nên thiếu tự tin khi tiến đến nữ diễn viên. Nữ diễn viên tiết lộ vẫn đang độc thân vui vẻ sau khi chia tay bạn trai lâu năm - Ảnh: Internet Tuy nhiên, Lý Nhã Kỳ bày tỏ hình mẫu lý tưởng của mình chỉ cần là người đàn ông chung lý tưởng chứ không phải người sở hữu những thứ mình đã có. Về những bình luận chê bai mình sống phô trương, nữ diễn viên khẳng định đã quen với chúng và biết lọc thông tin để đón nhận, hoàn thiện bản thân. Trước những lời góp ý thật lòng, dùng từ ngữ văn minh, cô sẽ thoải mái nhận lấy nhưng dùng cách lăng mạ thì chắc chắn không đáp trả.

Theo Lý Nhã Kỳ, khả năng kiếm tiền độc lập chính là sức mạnh, tạo sự an toàn, tự tin và mở rộng tầm nhìn cho người phụ nữ: “Hậu thuẫn lớn nhất của một người phụ nữ không phải là nhan sắc trẻ mãi không già, cũng không phải là hôn nhân viên mãn mà là khả năng kiếm tiền độc lập. Nếu phụ nữ có tiền trong tay, trong lòng sẽ không có gì hoảng sợ”. Lý Nhã Kỳ bày tỏ hình mẫu lý tưởng của mình chỉ cần là người đàn ông chung lý tưởng chứ không phải người sở hữu những thứ mình đã có - Ảnh: Internet Đáng chú ý, bật mí về tình trạng yêu đương hiện tại, nữ diễn viên cho biết vẫn đang độc thân sau khi chia tay bạn trai lâu năm. Dù vậy, cuộc sống của cô vẫn rất vui vẻ và tự thấy đây là giai đoạn rực rỡ của mình. Người đẹp chia sẻ: “Tôi thừa nhận bản thân đang một mình, được làm việc, theo đuổi và cống hiến cho sự nghiệp và xã hội, đồng thời, được tận hưởng cuộc sống với mọi cung bậc cảm xúc và được thăng hoa trong công việc. Mà tôi độc thân chứ không cô đơn. Bên cạnh vai trò nghệ sĩ, tôi còn là doanh nhân, nhà ngoại giao, khi phát ngôn một điều gì đó thì lời nói phát ra phải tạo được lòng tin, sự tin tưởng cho người nghe, để người ta biết lời mình nói ra là thật, lời đã hứa là sẽ thực hiện nghiêm túc. Rồi dư luận sẽ nhìn nhận và thừa nhận thôi”.

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