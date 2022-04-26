Lý Nhã Kỳ hiếm hoi nhắc về bạn trai đại gia 9 năm, hé lộ luôn thời điểm và lý do chia tay gây ngỡ ngàng

Tại sự kiện này, nữ nghệ sĩ lần đầu tiên lên tiếng về các vấn đề liên quan đến scandal của bộ phim. Đồng thời, khán giả không khỏi bất ngờ khi Lý Nhã Kỳ tiết lộ chuyện tình yêu với bạn trai đại gia trong suốt 9 năm.

Thời gian gần đây, Lý Nhã Kỳ hoạt động trở lại showbiz mạnh mẽ khi góp mặt trong nhiều chương trình gameshow. Đáng chú ý nhất, mới đây, chiều 25/4, nữ diễn viên còn đặc biệt tổ chức buổi họp báo ra mắt bộ phim "Kẻ thứ ba" do cô đóng vai chính và kiêm việc đạo diễn.



Lý Nhã Kỳ tổ chức buổi họp báo ra mắt bộ phim do mình sản xuất và làm đạo diễn - Ảnh: FBNV

Cụ thể, nói về bộ phim, Lý Nhã Kỳ kể rằng mình và diễn viên Han Jae Suk được nhà sản xuất tên H.N mời tham gia va chính. Đến lúc phim quay được 1 thời gian thì nhà sản xuất thiếu kinh phí nên có đến gặp Lý Nhã Kỳ để mượn 6 tỷ đồng để đoàn phim tiếp tục ghi hình. Sau đó, sự việc oái ăm chưa dừng lại ở đó khi cả đoàn phim bị nợ tiền. Chủ khách sạn đã đuổi mọi người ra khỏi chỗ ở vì nhà sản xuất "bỏ của chạy lấy người". Thậm chí đạo diễn người Hàn và nam diễn viên Han Jea Suk bị khách sạn giữ passport, không cho về nước vì không lấy được tiền. Vì quá thương đoàn phim nên Lý Nhã Kỳ chấp nhận bỏ thêm tiền để mua đứt dự án. Cuối cùng, tổng số tiền Lý Nhã Kỳ bỏ ra để làm phim Kẻ thứ ba lên đến 33 tỷ.

Ngoài chia sẻ về bộ phim, Lý Nhã Kỳ cũng nói đến chuyện tình cảm cá nhân. Cụ thể, cô cho biết chia tay người yêu đại gia trong khoảng thời gian quay bộ phim này. Lý do được tiết lộ khiến mối tình đứt gánh là do Lý Nhã Kỳ "bỏ bê" người yêu để lên Đà Lạt quay phim suốt một thời gian dài. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi, nữ diễn viên bật mí về chuyện tình cảm đời tư.