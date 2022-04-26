Lý Nhã Kỳ hiếm hoi nhắc về bạn trai đại gia 9 năm, hé lộ luôn thời điểm và lý do chia tay gây ngỡ ngàng

Lý Nhã Kỳ hiếm hoi công khai chia sẻ chuyện tình yêu với bạn trai đại gia 9 năm khiến nhiều khán giả bất ngờ.
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Thời gian gần đây, Lý Nhã Kỳ hoạt động trở lại showbiz mạnh mẽ khi góp mặt trong nhiều chương trình gameshow. Đáng chú ý nhất, mới đây, chiều 25/4, nữ diễn viên còn đặc biệt tổ chức buổi họp báo ra mắt bộ phim "Kẻ thứ ba" do cô đóng vai chính và kiêm việc đạo diễn.
Tại sự kiện này, nữ nghệ sĩ lần đầu tiên lên tiếng về các vấn đề liên quan đến scandal của bộ phim. Đồng thời, khán giả không khỏi bất ngờ khi Lý Nhã Kỳ tiết lộ chuyện tình yêu với bạn trai đại gia trong suốt 9 năm.
Cụ thể, nói về bộ phim, Lý Nhã Kỳ kể rằng mình và diễn viên Han Jae Suk được nhà sản xuất tên H.N mời tham gia va chính. Đến lúc phim quay được 1 thời gian thì nhà sản xuất thiếu kinh phí nên có đến gặp Lý Nhã Kỳ để mượn 6 tỷ đồng để đoàn phim tiếp tục ghi hình. Sau đó, sự việc oái ăm chưa dừng lại ở đó khi cả đoàn phim bị nợ tiền. Chủ khách sạn đã đuổi mọi người ra khỏi chỗ ở vì nhà sản xuất "bỏ của chạy lấy người". Thậm chí đạo diễn người Hàn và nam diễn viên Han Jea Suk bị khách sạn giữ passport, không cho về nước vì không lấy được tiền. Vì quá thương đoàn phim nên Lý Nhã Kỳ chấp nhận bỏ thêm tiền để mua đứt dự án. Cuối cùng, tổng số tiền Lý Nhã Kỳ bỏ ra để làm phim Kẻ thứ ba lên đến 33 tỷ.
Ngoài chia sẻ về bộ phim, Lý Nhã Kỳ cũng nói đến chuyện tình cảm cá nhân. Cụ thể, cô cho biết chia tay người yêu đại gia trong khoảng thời gian quay bộ phim này. Lý do được tiết lộ khiến mối tình đứt gánh là do Lý Nhã Kỳ "bỏ bê" người yêu để lên Đà Lạt quay phim suốt một thời gian dài. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi, nữ diễn viên bật mí về chuyện tình cảm đời tư.
Cũng trong buổi họp báo, Lý Nhã Kỳ không may gặp sự cố ngã nhào về trước khi tạo dáng trước ống kính. Những tưởng sự cố sẽ phần nào ảnh hướng tới tâm lý của Lý Nhã Kỳ thế nhưng bất ngờ thay, phản ứng và thái độ của Lý Nhã Kỳ hoàn toàn tự tin sau cú ngã và ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, nhờ người dọn dẹp hiện trường đổ vỡ.