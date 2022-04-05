Lý Nhã Kỳ trở lại ngoạn mục tại LHP Cannes 2022

Hậu trường 05/04/2022 12:00

Netizen đang rầm rộ chia sẻ nhau về việc Lý Nhã Kỳ sẽ tham dự Liên hoan phim Cannes 2022. Nữ diễn viên còn chơi lớn khi tổ chức hẳn một cuộc thi thiết kế trang phục riêng cho mình.

Lý Nhã Kỳ là mỹ nhân Việt hiếm hoi có cơ hội xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes. Trong mỗi dịp xuất hiện trong Liên hoan phim danh giá này, nữ diễn viên đều gây chú ý bởi phong cách thời trang cực sang trọng và quyền quý. Diễn viên phim Kiều Nữ Và Đại Gia khiến người hâm mộ háo hức khi thông báo sẽ tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 trong năm nay.

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Trong mỗi dịp xuất hiện tại Cannes, Lý Nhã Kỳ luôn làm khán giả trong nước tự hào về những bộ cánh nữ diễn viên mang trên mình - Ảnh: Internet

Trong 3 năm qua, Nhã Kỳ chưa có dịp trở lại Pháp vì bận rộn và ảnh hưởng của dịch bệnh. Hiện người đẹp Việt đang trong giai đoạn chuẩn bị trang phục cực chu đáo để tỏa sáng trên thảm đỏ.

Để chuẩn bị tốt nhất cho lần hội ngộ thảm đỏ danh giá này, ê-kíp của Lý Nhã Kỳ gây bất ngờ khi khởi động cuộc thi thiết kế trang phục cho người đẹp tham dự trong Liên hoa phim danh giá nhất hành tinh. Theo đó, khán giả sẽ giúp Lý Nhã Kỳ tìm ra bộ cánh đẹp nhất bằng cách bình chọn trực tuyến.

Trong lần xuất hiện gần nhất tại Cannes, Lý Nhã Kỳ chủ yếu mang trên mình các trang phục đến từ các nhà thiết kế Việt, mang đậm dấu ấn Việt Nam. Cô cho biết thay vì lựa chọn thương hiệu quốc tế, cô muốn tôn vinh văn hóa, vẻ đẹp của quê hương qua sự sáng tạo độc đáo của chính con người Việt Nam.

Lý Nhã Kỳ trở lại ngoạn mục tại LHP Cannes 2022 - Ảnh 2
Lý Nhã Kỳ trong các bộ cánh cực hút mắt và sang trọng trên thảm đỏ LHP Cannes - Ảnh: Internet

Chia sẻ với VnExpress Lý Nhã Kỳ nói: "Trong hàng trăm, hàng nghìn người từ các quốc gia tới Cannes không phải ai cũng hiểu ngôn ngữ của người khác nhưng thời trang chính là ngôn ngữ chung trên thảm đỏ. Bạn chỉ có ba phút sải bước trước rừng ống kính nên không thể giới thiệu hết về mình. Chỉ có bộ đồ bạn mặc cho mọi người biết bạn là ai, làm nghề gì, từ đâu đến, văn hóa quê hương bạn thế nào?"

Trong năm 2021 Lý Nhã Kỳ cũng từng được mời tham dự Cannes thế nhưng nữ diễn viên đã từ chối vì đất nước đang trong tình hình dịch bệnh phức tạp, cô mong muốn đồng hành cùng với đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn, không chỉ vì bản thân được diện váy áo đẹp trước truyền thông mà sống ích kỷ cho riêng mình. Trong quyết định lần đó, nữ diễn viên Vàng Trong Cát đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả.

Trước đó, cô từng tham gia 5 kỳ Liên hoan phim của Cannes. Lý Nhã Kỳ còn xuất hiện với vai trò nhà tài trợ của Tổ chức Cinéfondation Cannes 2016. Cô là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được xuất hiện trên website của tổ chức này cùng 300 ngôi sao trên thế giới. Đồng thời, nàng Công chúa Châu Á cũng là nghệ sĩ Châu Á đầu tiên được tôn vinh hình ảnh nghệ sĩ trẻ kỷ niệm 70 năm Liên hoan phim Cannes và được đặt hình trang trọng trên đại lộ thảm đỏ.

Từ ngày 4/4 trở đi phía ekip của Lý Nhã Kỳ sẽ bắt đầu nhận các mẫu thiết kế gửi về và ngày 5/5 sẽ tiến hành cho người đẹp diện thử trang phục. Trong lần chuẩn bị kỹ lưỡng này chúng ta càng mong chờ thêm những hình ảnh cực lộng lẫy của nàng mỹ nhân Việt xuất hiện trên thảm đỏ danh giá bậc nhất của hành tinh.

 

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