Thương vợ vượt cạn vất vả, nam diễn viên đình đám làng phim Việt kiên quyết triệt sản, nhưng vẫn chưa dám làm vì đợi 'nóc nhà' phê duyệt

Hậu trường 05/04/2022 11:14

Sau hai lần chứng kiến cảnh vợ sinh con vất vả, nam diễn viên đình đám showbiz Việt đã có dự tính sẽ thực hiện phẫu thuật triệt sản.

Ngọc Trai được xem là một diễn viên tài năng của showbiz Việt qua các bộ phim Kính Vạn Hoa, Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Pháp Sư Mù,...đồng thời còn đóng vai trò lồng tiếng trong các bộ phim và TVC quảng cáo. Ngoài thành công trong nghiệp diễn, nam diễn viên cũng được biết đến là có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh vợ và hai con nhỏ.

Trong một cuộc phỏng vấn bên lề của chương trình Quý Cô Thông Thái, Ngọc Trai đã có những chia sẻ thú vị về cuộc sống hôn nhân của mình. Nam diễn viên khẳng định bản thân luôn tôn trọng vợ. Anh chia sẻ: "Người ta sợ vợ buồn. Tôi cũng vậy. Tôi rất sợ khi đi làm về, vợ không vui thì nguyên ngày hôm đó tôi cũng thấy không vui".

Thương vợ vượt cạn vất vả, nam diễn viên đình đám làng phim Việt kiên quyết triệt sản, nhưng vẫn chưa dám làm vì đợi 'nóc nhà' phê duyệt - Ảnh 1
Ngọc Trai chia sẻ anh rất tôn trọng vợ mình - Ảnh: Internet

Trong cuộc nói chuyện nam diễn viên cho biết khi đi ăn uống cùng bạn bè, nếu bà xã có gọi điện về vì công chuyện thì anh sẵn sàng mà không hề sợ bị người khác đánh giá rằng mình sợ vợ. Lý giải việc này, nam diễn viên bày tỏ: "Những người chơi với tôi thường sẽ hiểu tôi như thế nào. Tôi chưa gặp trường hợp bị nói sợ vợ. Và nếu như bị nói như vậy thì tôi trả lời rằng: "Vợ mình mình sợ chứ mình có sợ vợ người ta đâu". Nếu như có người không hài lòng thì tôi sẽ hạn chế tiếp xúc với người đó".

Thương vợ vượt cạn vất vả, nam diễn viên đình đám làng phim Việt kiên quyết triệt sản, nhưng vẫn chưa dám làm vì đợi 'nóc nhà' phê duyệt - Ảnh 2
Ngọc Trai hạnh phúc bên cạnh hai con nhỏ - Ảnh: Internet
Thương vợ vượt cạn vất vả, nam diễn viên đình đám làng phim Việt kiên quyết triệt sản, nhưng vẫn chưa dám làm vì đợi 'nóc nhà' phê duyệt - Ảnh 3
Trong một lần chứng kiến cảnh vợ vượt cạn, nam diễn viên bày tỏ mong muốn triệt sản - Ảnh: Internet

Chia sẻ với chương trình, Ngọc Trai lên tiếng về chuyện muốn triệt sản. Anh cho biết đây chỉ là quan điểm cá nhân và sẽ bàn bạc thêm với vợ. 

"Đó chỉ là mong muốn của bản thân tôi thôi, còn khi nào vợ cho phép thì tôi mới làm. Nói chung cái gì tôi cũng sẽ hỏi ý kiến của vợ hết"- Ngọc Trai cho hay.

Được biết đây không phải là quyết định gần đây của nam diễn viên Pháp Sư Mù. Anh đã từng đề cập đến vấn đề này trên trang cá nhân hồi tháng 3 năm ngoái. Cụ thể, sau khi chứng kiến sự vất vả của vợ qua hai lần sinh nở, anh hài hước chia sẻ trên trang cá  nhân: "Dù gái hay trai, đủ 2 là thiến. À nhầm... thắt". Tại thời điểm đăng tải dòng trạng thái này, Ngọc Trai nhận được vô số lời khen từ CĐM, đặc biệt là chị em phụ nữ. Không ít người nhận xét nam diễn viên là mẫu người bạn đời thương vợ, biết lo lắng cho bà xã. 

Thương vợ vượt cạn vất vả, nam diễn viên đình đám làng phim Việt kiên quyết triệt sản, nhưng vẫn chưa dám làm vì đợi 'nóc nhà' phê duyệt - Ảnh 4
Bài đăng của Ngọc Trai tại thời điểm vợ hạ sinh bé thứ 2 - Ảnh chụp màn hình

Triệt sản là phương pháp không còn xa lạ với những gia đình đông con hiện nay. Không ít các cặp vợ chồng nổi tiếng trong showbiz Việt cũng chọn phương pháp này và sẵn sàng công khai trên mạng xã hội. 

Thương vợ vượt cạn vất vả, nam diễn viên đình đám làng phim Việt kiên quyết triệt sản, nhưng vẫn chưa dám làm vì đợi 'nóc nhà' phê duyệt - Ảnh 5
Thương vợ vượt cạn vất vả, nam diễn viên đình đám làng phim Việt kiên quyết triệt sản, nhưng vẫn chưa dám làm vì đợi 'nóc nhà' phê duyệt - Ảnh 6
Hoàng Bách công khai việc phẫu thuật thắt ống dẫn tinh và nhận được rất nhiều lời khen ngợi - Ảnh: Internet

Trước Ngọc Trai, nam ca sĩ Hoàng Bách cũng từng tuyên bố sẽ chấm dứt việc "tăng nhân khẩu" trong gia đình bằng phương pháp này. Được biết, sau khi vợ hạ sinh bé thứ ba do "vỡ kế hoạch" nam ca sĩ đã chính thức hiện hiện phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. 

Puka 'nhập ngũ' bỗng thành tâm điểm chỉ trích của CĐM, Hòa Minzy có ngay động thái cực GẮT

Puka 'nhập ngũ' bỗng thành tâm điểm chỉ trích của CĐM, Hòa Minzy có ngay động thái cực GẮT

Hòa Minzy lên tiếng bênh vực đàn chị Puka khi bị netizen chê bai "thiếu ý thức, lắm lý do" ở chương trình thực tế Sao Nhập Ngũ.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Ngọc Trai Diễn viên Ngọc Trai triệt sản Ngọc Trai

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?