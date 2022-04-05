Thương vợ vượt cạn vất vả, nam diễn viên đình đám làng phim Việt kiên quyết triệt sản, nhưng vẫn chưa dám làm vì đợi 'nóc nhà' phê duyệt

Sau hai lần chứng kiến cảnh vợ sinh con vất vả, nam diễn viên đình đám showbiz Việt đã có dự tính sẽ thực hiện phẫu thuật triệt sản.

Ngọc Trai được xem là một diễn viên tài năng của showbiz Việt qua các bộ phim Kính Vạn Hoa, Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Pháp Sư Mù,...đồng thời còn đóng vai trò lồng tiếng trong các bộ phim và TVC quảng cáo. Ngoài thành công trong nghiệp diễn, nam diễn viên cũng được biết đến là có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh vợ và hai con nhỏ. Trong một cuộc phỏng vấn bên lề của chương trình Quý Cô Thông Thái, Ngọc Trai đã có những chia sẻ thú vị về cuộc sống hôn nhân của mình. Nam diễn viên khẳng định bản thân luôn tôn trọng vợ. Anh chia sẻ: "Người ta sợ vợ buồn. Tôi cũng vậy. Tôi rất sợ khi đi làm về, vợ không vui thì nguyên ngày hôm đó tôi cũng thấy không vui".

Ngọc Trai chia sẻ anh rất tôn trọng vợ mình - Ảnh: Internet Trong cuộc nói chuyện nam diễn viên cho biết khi đi ăn uống cùng bạn bè, nếu bà xã có gọi điện về vì công chuyện thì anh sẵn sàng mà không hề sợ bị người khác đánh giá rằng mình sợ vợ. Lý giải việc này, nam diễn viên bày tỏ: "Những người chơi với tôi thường sẽ hiểu tôi như thế nào. Tôi chưa gặp trường hợp bị nói sợ vợ. Và nếu như bị nói như vậy thì tôi trả lời rằng: "Vợ mình mình sợ chứ mình có sợ vợ người ta đâu". Nếu như có người không hài lòng thì tôi sẽ hạn chế tiếp xúc với người đó". Ngọc Trai hạnh phúc bên cạnh hai con nhỏ - Ảnh: Internet Trong một lần chứng kiến cảnh vợ vượt cạn, nam diễn viên bày tỏ mong muốn triệt sản - Ảnh: Internet Chia sẻ với chương trình, Ngọc Trai lên tiếng về chuyện muốn triệt sản. Anh cho biết đây chỉ là quan điểm cá nhân và sẽ bàn bạc thêm với vợ.

"Đó chỉ là mong muốn của bản thân tôi thôi, còn khi nào vợ cho phép thì tôi mới làm. Nói chung cái gì tôi cũng sẽ hỏi ý kiến của vợ hết"- Ngọc Trai cho hay. Được biết đây không phải là quyết định gần đây của nam diễn viên Pháp Sư Mù. Anh đã từng đề cập đến vấn đề này trên trang cá nhân hồi tháng 3 năm ngoái. Cụ thể, sau khi chứng kiến sự vất vả của vợ qua hai lần sinh nở, anh hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Dù gái hay trai, đủ 2 là thiến. À nhầm... thắt". Tại thời điểm đăng tải dòng trạng thái này, Ngọc Trai nhận được vô số lời khen từ CĐM, đặc biệt là chị em phụ nữ. Không ít người nhận xét nam diễn viên là mẫu người bạn đời thương vợ, biết lo lắng cho bà xã. Bài đăng của Ngọc Trai tại thời điểm vợ hạ sinh bé thứ 2 - Ảnh chụp màn hình Triệt sản là phương pháp không còn xa lạ với những gia đình đông con hiện nay. Không ít các cặp vợ chồng nổi tiếng trong showbiz Việt cũng chọn phương pháp này và sẵn sàng công khai trên mạng xã hội. Hoàng Bách công khai việc phẫu thuật thắt ống dẫn tinh và nhận được rất nhiều lời khen ngợi - Ảnh: Internet Trước Ngọc Trai, nam ca sĩ Hoàng Bách cũng từng tuyên bố sẽ chấm dứt việc "tăng nhân khẩu" trong gia đình bằng phương pháp này. Được biết, sau khi vợ hạ sinh bé thứ ba do "vỡ kế hoạch" nam ca sĩ đã chính thức hiện hiện phẫu thuật thắt ống dẫn tinh.

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