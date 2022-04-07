Hot: Cuối cùng Lý Nhã Kỳ cũng chịu khoe ảnh thân mật bên 'bạn trai', danh tính nửa kia khiến nhiều người bất ngờ?

Hậu trường 07/04/2022 15:21

Lý Nhã Kỳ vừa chia sẻ khoảnh khắc tình bể bình bên bạn trai diễn viên nổi tiếng. Người hâm mộ không khỏi sung sướng và mong chờ cái kết đẹp.

Sau thời gian ngóng nhìn các đồng nghiệp công khai chuyện tình yêu, mới đây nhất, sáng 7/4, Lý Nhã Kỳ hào hứng đăng tải những khoảnh khắc tình bể bình bên bạn diễn người Hàn Quốc là Han Jae Suk. Trên trang cá nhân, nữ diễn viênchia sẻ dòng trạng thái:

“Thiên Di và Quang Kha xin chào mọi người. Kỳ đã chờ đợi rất lâu để có thể công bố dự án film điện ảnh "Kẻ Thứ Ba" đến với tất cả mọi người yêu mến Kỳ. Bộ phim có nhiều trắc trở, nhiều chuyện không hay phía sau... Tuy nhiên, để bây giờ được công bố những bức hình đầu tiên của dự án này Kỳ thật sự cảm thấy hạnh phúc và trân trọng. Hy vọng sắp tới cả nhà sẽ ủng hộ dự án lần này của Kỳ nha”.

Hot: Cuối cùng Lý Nhã Kỳ cũng chịu khoe ảnh thân mật bên 'bạn trai', danh tính nửa kia khiến nhiều người bất ngờ? - Ảnh 1
Hot: Cuối cùng Lý Nhã Kỳ cũng chịu khoe ảnh thân mật bên 'bạn trai', danh tính nửa kia khiến nhiều người bất ngờ? - Ảnh 2
Lý Nhã Kỳ thông báo vê dự án phim điện ảnh sắp ra mắt - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin Đời sống và Pháp luật, được biết, đây là bộ phim do Lý Nhã Kỳ trực tiếp làm nhà sản xuất đồng thời cũng thủ vai nữ chính. Vào năm 2018, bộ phim ra mắt với dự án đánh dấu lần đầu tiên diễn viên Han Jae Suk làm việc với êkíp người Việt Nam. Tuy nhiên, sau một tuần bấm máy, nhà sản xuất cho biết gặp khó khăn về tài chính. Đến tháng 12/2018, khi quay được 30%, dự án rơi vào ngõ cụt vì thiếu vốn. 

Lúc này, Lý Nhã Kỳ bỏ gần 7 tỷ đồng để đầu tư cho bộ phim tiếp tục được bấm máy. Không lâu sau đó, Lý Nhã Kỳ bất ngờ tiết lộ: “Thấy tình hình thu chi của nhà sản xuất không minh bạch, tôi quyết định ngưng rót vốn”. Kết quả, bộ phim quay đến 70% nội dung thì lại dừng vì không có kinh phí. Dẫn đến việc Han Jae Suk và ê kíp Hàn phải trở về nước.

Hot: Cuối cùng Lý Nhã Kỳ cũng chịu khoe ảnh thân mật bên 'bạn trai', danh tính nửa kia khiến nhiều người bất ngờ? - Ảnh 3
Hot: Cuối cùng Lý Nhã Kỳ cũng chịu khoe ảnh thân mật bên 'bạn trai', danh tính nửa kia khiến nhiều người bất ngờ? - Ảnh 4
Hình ảnh hậu trường hé lộ khiến người hâm mộ trông ngóng - Ảnh: FBNV

Cho đến tận năm 2019, Lý Nhã Kỳ mới quyết định thương lượng với nhà sản xuất cũ, bỏ thêm 26 tỷ đồng để mua lại toàn bộ dự án phim và mời Han Jae Suk quay lại Việt Nam để tiếp tục quay nốt các phân cảnh cuối cùng.

Trải qua nhiều biến cô, cuối cùng, bộ phim này cũng hoàn thành và sắp được ra mắt vào tháng sau. Ngay khi nhận được thông báo bộ phim đánh dấu sự trở lại của Lý Nhã Kỳ qua màn ảnh, khán giả bày tỏ sự thích thú và mong chờ.

 

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