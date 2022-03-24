Sau nhiều năm 'phòng đơn, gối chiếc', Lý Nhã Kỳ được một 'phi công trẻ' ngỏ ý 'muốn bảo vệ, che chở': Danh tính ra sao mà khiến CĐM không khỏi ngỡ ngàng?

Hành động bất ngờ đăng tải khoảnh khắc chụp hình ảnh nắm tay nữ CEO Lý Nhã Kỳ của nhạc sĩ kèm với tuyên bố "Từ nay tôi sẽ bảo vệ em" đang thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Lý Nhã Kỳ nổi tiếng là một trong những mỹ nhân "độc thân, quyến rũ, nhiều tiền" của showbiz Việt. Ở độ tuổi U40, nữ CEO đã sở hữu khối tài sản kếch xù khiến dân tình vô cùng ngưỡng mộ. Tuy nhiên đường tình duyên của mỹ nhân này lại không được thuận lợi. Thi thoảng CĐM lại bắt gặp cô lại "than thở" chuyện độc thân trên mạng xã hội. Lý Nhã Kỳ 'có tất cả' nhưng tình duyên mãi chưa thấy đâu - Ảnh: Internet Tuy nhiên, đến mới đây, cõi mạng được một phen tá hỏa khi Châu Đăng Khoa bất ngờ khoe ảnh nắm tay mỹ nhân kim cương kèm dòng trạng thái ngọt như "mía lùi". Anh chàng này còn không ngần ngại khi tag tên của nữ CEO vào bài đăng, với tuyên bố : "Từ nay tôi sẽ bảo vệ em, Lý Nhã Kỳ"

Đây có thể hình ảnh phục vụ cho màn kết hợp của cả hai - Ảnh: Chụp màn hình Lý Nhã Kỳ cũng "thuận nước đẩy thuyền". Cô nhắn nhủ: "Anh hứa thì giữ lời nha anh Khoa ơi". Chàng nhạc sĩ 9X lập tức phản hồi: "Anh hứa, anh thề, anh đảm bảo" Màn tương tác cực hài hước giữa Lý Nhã Kỳ và Châu Đăng Khoa - Ảnh: Chụp màn hình Nữ đại gia cũng ngay lập tức đã đăng tải hình ảnh chụp chung với Châu Đăng Khoa trên trang cá nhân, đính chính về mối quan hệ: "Chúng ta là gì của nhau? Mợ Chảnh là fan nhạc của Khoa nha. Bài nào của Khoa là nghe hết nha. Gu tôi"

Hóa ra sắp tới Châu Đăng Khoa sẽ là khách mời trong show trò chuyện của Lý Nhã Kỳ nên mới có màn tương tác này - Ảnh: Chụp màn hình Màn thả thính bá đạo đến từ Châu Đăng Khoa khiến netizen ngỡ ngàng, ngơ ngác. Dân tình cho rằng đây chỉ là một chiêu trò "troll" mọi người của Châu Đăng Khoa, bạn bè và cư dân mạng không khỏi thích thú và bàn tán rôm rã. Lý Nhã Kỳ hiện tại vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân. Dân tình đều không ngừng tò mò, không biết bao giờ nữ CEO sẽ thông báo tin vui tới khán giả đây?

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