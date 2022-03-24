Lương Mỹ Kỳ 'quay xe' xin lỗi rối rít netizen vì 'hành xử chợ búa', thừa nhận muốn gây sốc để... bán hàng online

Những ngày qua, ồn ào xoay quanh vụ á hậu Lương Mỹ Kỳ cãi tay đôi với antifan với lời lẽ được cho là "chợ búa" khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Sau khi làn sóng đòi tẩy chai nàng Á hậu diễn ra thì ban tổ chức Miss International Queen Vietnam cũng đã lên tiếng gửi lời xin lỗi và đồng thời mong khán giả cho Lương Mỹ Kỳ cơ hội nhìn nhận lỗi sai và sửa chữa.

Ban tổ chức Miss International Queen Vietnam lên tiếng xin lỗi khán giả vì hành động của Lương Mỹ Kỳ - Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến vụ việc này, mới đây nhất, Lương Mỹ Kỳ cũng chính thức gửi lời xin lỗi khán giả. Trong bài đăng trên trang cá nhân, Á hậu chuyển giới thừa nhận lỗi sai của mình và cho biết chỉ muốn phát ngôn gây sốc để thu hút nhiều người cho công việc bán hàng online sẽ thuận lợi hơn.