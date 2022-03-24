Lương Mỹ Kỳ 'quay xe' xin lỗi rối rít netizen vì 'hành xử chợ búa', thừa nhận muốn gây sốc để... bán hàng online

Hậu trường 24/03/2022 08:57

Sau nhiều ngày gây tranh cãi và tạo nên làn sóng tẩy chai, Á hậu Lương Mỹ Kỳ mới đây đã chính thức lên tiếng.

Những ngày qua, ồn ào xoay quanh vụ á hậu Lương Mỹ Kỳ cãi tay đôi với antifan với lời lẽ được cho là "chợ búa" khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Sau khi làn sóng đòi tẩy chai nàng Á hậu diễn ra thì ban tổ chức Miss International Queen Vietnam cũng đã lên tiếng gửi lời xin lỗi và đồng thời mong khán giả cho Lương Mỹ Kỳ cơ hội nhìn nhận lỗi sai và sửa chữa.

Lương Mỹ Kỳ 'quay xe' xin lỗi rối rít netizen vì 'hành xử chợ búa', thừa nhận muốn gây sốc để... bán hàng online - Ảnh 1
Ban tổ chức Miss International Queen Vietnam lên tiếng xin lỗi khán giả vì hành động của Lương Mỹ Kỳ - Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến vụ việc này, mới đây nhất, Lương Mỹ Kỳ cũng chính thức gửi lời xin lỗi khán giả. Trong bài đăng trên trang cá nhân, Á hậu chuyển giới thừa nhận lỗi sai của mình và cho biết chỉ muốn phát ngôn gây sốc để thu hút nhiều người cho công việc bán hàng online sẽ thuận lợi hơn.

Lương Mỹ Kỳ 'quay xe' xin lỗi rối rít netizen vì 'hành xử chợ búa', thừa nhận muốn gây sốc để... bán hàng online - Ảnh 2
Lương Mỹ Kỳ hành xử 'chợ búa' gây nhiều tranh cãi - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Lương Mỹ Kỳ cũng gửi lời xin lỗi đến những người cô nhắc đến trong đoạn livestream vì đã có những phát ngôn đụng chạm đồng nghiệp. Cụ thể, cô nàng chia sẻ: "Do bản thân Kỳ quá nóng tính, tự cao, tự đại cộng với giọng nói và cử chỉ chưa được hay nên trong lúc livestream vào ngày 21/3 vừa qua, Kỳ mất kiểm soát khi thấy một bạn khán giả nhỏ tuổi hơn vào bình luận, dẫn đến những lời nói không hay về cách xưng hô, tổn thương những người khác… Kỳ thành thật xin lỗi những anh chị mà Kỳ đã nhắc đến hôm livestream, Kỳ không muốn như vậy".

Lương Mỹ Kỳ 'quay xe' xin lỗi rối rít netizen vì 'hành xử chợ búa', thừa nhận muốn gây sốc để... bán hàng online - Ảnh 3
Người đẹp chuyển giới đã chính thức xin lỗi về những việc làm của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới bài đăng của người đẹp, nhiều khán giả vẫn bày tỏ thái độ không hài lòng và chưa nguôi ngoai bức xúc chuyện vừa qua. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho hay vẫn mong chờ sự thay đổi từ cô nàng vì có thể "trẻ người non nhẹ" nên phát ngôn gây tranh cãi như vậy. 

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